La increíble corrida de Luis Advíncula que generó la ovación de la hinchada de Boca Juniors ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Boca Juniors se medía en condición de local frente a Independiente del Valle en un duelo válido por la vuelta de los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2024. Desde el principio, los dueños de casa tomaron el protagonismo y supieron generar peligro en campo contrario. Fue así como Edinson Cavani abrió el marcador con una ajustada definición. Sin embargo, otro de los jugadores que destacó fue Luis Advíncula. El lateral peruano se mandó con una increíble corrida que provocó la ovación de los hinchas ‘xeneizes’.

Esta acción se llevó a cabo a los 54 minutos de la contienda. El conjunto ecuatoriano intentó equiparar el trámite con sendas llegadas al arco argentino, por lo que los jugadores de este equipo se mostraron más intensos en la marca. En eso, el portero Moisés Ramírez jugó con Anthony Landázuri, quien quiso meter un pase filtrado, pero este terminó siendo anticipado por Marcos Rojo.

El balón le quedó a Miguel Merentiel, que retrocedió unos metros y se apoyó en ‘Pol’ Fernández. El volante abrió por la banda izquierda con Julián Ceballos, quien vio pasar por detrás a Lautaro Blanco y le dejó la pelota. Los futbolistas del elenco ‘negriazul’ trataron de despejar la amenaza de su zona, aunque esto no pudo ser por la insistencia de Ceballos para adueñarse del esférico y profundizar por dicho flanco hasta sacar un centro pasado.

El lanzamiento cruzó toda el área del cuadro ‘norteño’ y, cuando parecía que la pelota se perdía fuera del campo, apareció Luis Advíncula a toda velocidad y con una espléndida galopada por la banda derecha para barrerse y causar que se fuera de la cancha luego de impactar en Richard Schunke. En ese momento, los fanáticos de Boca Juniors se levantaron de sus asientos y aplaudieron con mucho énfasis la gran acción defensiva en campo contrario.

La secuencia de la notable corrida de Luis Advíncula en Boca Juniors vs Independiente del Valle.

Elogios de periodistas argentinos a Luis Advíncula

Tan pronto Luis Advíncula se barrió y el balón salió de la cancha, el narrador de DSports, Gustavo Kuffner, expresó “¡Escucha! ¡Escucha!”. Por su parte, Juan José Buscalia soltó un contundente “¡tremendo!”.

“Brama, ruge, se levanta La Bombonera”, agregó el relator, a lo que el comentarista destacó el esfuerzo del lateral derecho. “La pelota que defendió Advíncula... Se iba ¡ah! Él solo la corrió porque tiene un optimismo notable”, sostuvo.

Kuffner no se quedó con el primer comentario y dijo lo siguiente: “Por eso, cuando la voz del estadio lo nombra, es de los más aplaudidos. Lo adoran los hinchas de Boca”. Eso no fue todo, ya que el reportero de dicha cadena, Marcelo Benedetto, mencionó que otro futbolista de Boca Juniors halagó el empeño de ‘Lucho’: “A la distancia lo aplaudía Sergio Romero”.

De pronto, los hinchas del cuadro ‘azul y oro’ empezaron a corear a Luis Advíncula. “Olé, olé, olé, olé, negro, negro”, entonaron en repetidas ocasiones, en una señal de reconocimiento por lo que ha dado con la camiseta del equipo.

Luis Advíncula se ha ganado el cariño de los hinchas de Boca Juniors. - créditos: Getty Images

Luis Advíncula y su amor por Boca Juniors

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors fue de menos a más. Llegó a mediados del 2021 desde Rayo Vallecano de España y empezó como suplente. No obstante, la lesión de Marcelo Weigandt le permitió hacerse con un espacio en el once titular, primero para Sebastián Battaglia, luego para Hugo Ibarra, después para Jorge Almirón y, actualmente, para Diego Martínez.

‘Lucho’ alternó la posición de lateral derecho con la del extremo, con la que logró mostrar una de sus mejores versiones: anotó 4 goles y fue el máximo anotador de su equipo en la Copa Libertadores del año pasado (con diana en la final incluida).

Este óptimo rendimiento, sumado a su derroche físico, hizo que la dirigencia le renueve el contrato hasta diciembre del 2026. En esa línea, el exjugador de Sporting Cristal reconoció que Boca Juniors está en su corazón con una singular frase que dio en un evento con marcas asociadas al club. “Encontré mi lugar en el mundo por así decirlo, la gente me trata bien, estoy feliz por renovar. Me gustaría que en Boca me recuerden como lo que soy, un tipo alegre, real, que siempre juegue bien o mal, dejo el alma por la camiseta”, precisó.