¿'Chemo’ del Solar estará en el evento por el centenario de Universitario? La inesperada respuesta del DT

El estratega nacional recibió la invitación de Jean Ferrari para asistir al evento por el centenario de Universitario en el estadio Monumental.

Cada vez falta menos para la celebración del centenario de Universitario de Deportes, por lo que desde la interna del club vienen preparando un evento a la altura de las circunstancias. La tan esperada velada se llevará a cabo el próximo martes 6 de agosto en las instalaciones del estadio Monumental, donde no solo llegarán hinchas, sino también figuras emblemáticas del club.

Entre los invitados especiales está prevista la asistencia de José Guillermo del Solar, exjugador del cuadro ‘crema’. Durante una reciente entrevista, ‘Chemo’ dio a conocer que recibió una invitación por parte del administrador del club Jean Ferrari para hacerse presente en dicha fecha.

“Sí claro, recibí la carta de invitación y estoy agradecido con Jean Ferrari porque he hablado con él. Jean es mi amigo, no es que no hablábamos hace años, hablamos varias veces y la verdad es que se ve que las cosas se están haciendo bien en el club”, reveló en diálogo con L1 Radio.

Al ser consultado por cómo se vienen manejando las cosas en la institución ‘merengue’, Del Solar dijo lo siguiente: “Se ve mucho mejor, al menos desde afuera porque no conozco la interna. Posterior a ello, le agradeció a Ferrari por la iniciativa que tuvo al invitarlo al evento: “Yo le agradezco mucho por la invitación, pero bueno ya veré qué cosa es lo que hago”.

El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene pactado un compromiso con la selección Sub 16, que partirá rumbo a Uruguay del 4 al 9 de agosto. Cabe resaltar que, este viaje coincide con la celebración, motivo por el cual, su participación aún estaría en duda.

José Guillermo del Solar ocupa el cargo de jefe de Unidad Técnica de Menores - Créditos: FPF

¿Qué se sabe sobre el evento?

‘Una Noche Eterna’, evento organizado por Universitario para la celebración de su centenario, tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú y podría extenderse hasta las 03:00 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta en la página web de Tickermaster y los precios van desde los 50 soles (tribuna norte) hasta los 500 soles (butaca negra).

La noche contará con la presencia de una larga lista de artistas invitados como Auténticos Decadentes, Gianmarco, Los Rabanes, Bacanos, Ana Karina, Marisol, entre otros. Asimismo, la animación estará a cargo de Morena Beltrán y Pablo Varsky, reconocidos periodistas argentinos. A estos se les suma ‘Paco’ Bazán, que se encontrará a ras de cancha.

Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán estarán presentes en el centenario de Universitario (Universitario)

Cronograma de actividades

A través de sus redes sociales, Universitario dio a conocer todas las actividades que se llevarán a cabo tanto en la previa y después del evento principal por la celebración de centenario.

- Inauguración de un stand en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL).

- Lanzamiento del Libro Oficial del Centenario (3 de agosto).

- El club tendrá 9 libros licenciados por su centenario en la FIL.

- Creación de una medalla de parte del Banco Central de Reserva.

- Lanzamiento del álbum oficial del centenario con la marca Panini (1 de agosto).

- Lanzamiento de estampillas con Serpost.

- Lanzamiento de camiseta especial por el centenario (5 de agosto).

- Visita a Casona de San Marcos, ceremonia con altas autoridades de la Universidad.

- Misa en Las Nazarenas (7 de agosto).

- Pisco del centenario.

- Whisky (Black) del centenario.

- Lanzamiento de cerveza especial por el centenario.