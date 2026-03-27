Qué se celebra el 27 de marzo en el Perú: memoria colectiva, identidad y sus vínculos con la historia nacional y universal

Las efemérides abarcan la distinción de Cangallo como Heroica Villa, la conmemoración de figuras como Francisco Mostajo Miranda, la declaración del Día Mundial del Teatro y el reconocimiento patrimonial del Cementerio Presbítero Maestro (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de marzo reúne episodios clave en la historia peruana y conmemoraciones de alcance global. En 1822, Cangallo fue declarada Heroica Villa por su resistencia en la independencia.

En 1953 falleció Francisco Mostajo Miranda, destacado intelectual y político arequipeño. En 1961 se instituyó el Día Mundial del Teatro, que resalta el valor cultural de las artes escénicas. En 1973 se creó la Aviación del Ejército del Perú, fortaleciendo la defensa nacional.

Finalmente, en 2002, el Cementerio Presbítero Maestro fue reconocido como museo, consolidándose como un espacio de gran valor histórico, artístico y cultural en Lima.

27 de marzo de 1822 – Cangallo es declarada Heroica Villa por su resistencia en la lucha por la independencia

La historia de Cangallo se consagra con un título que honra su lucha: una tierra que resistió al dominio realista y se convirtió en símbolo de coraje patriótico. (Andina)

El 27 de marzo de 1822, el Congreso Constituyente del Perú otorgó a Cangallo el título de Heroica Villa en reconocimiento a la resistencia de su población durante la guerra de independencia.

La distinción respondió al sacrificio de los morochucos, liderados por Basilio Auqui, quienes enfrentaron a las fuerzas realistas mediante tácticas de guerrilla. La medida también dispuso la reconstrucción de la ciudad, destruida por órdenes del general José de Canterac en 1821.

Este reconocimiento consolidó su valor estratégico y patriótico, legado que hoy se mantiene en su identidad como tierra de héroes.

27 de marzo de 1953 – Francisco Mostajo Miranda, tribuno de Arequipa, fallece tras una vida de lucha cívica

Arequipa despidió a un tribuno incansable: Mostajo Miranda dejó un legado intelectual y político que trascendió su tiempo y marcó el debate nacional.(Colegio de Periodistas de Arequipa)

Francisco Mostajo Miranda fue un intelectual, jurista y político peruano nacido en Arequipa en 1874, recordado como uno de los principales exponentes del pensamiento liberal en el país.

Fundador del Partido Liberal, destacó como abogado, catedrático, periodista y crítico literario, además de desempeñarse como diputado y ministro de Justicia en 1931. Su obra abarcó ensayos, textos jurídicos y escritos literarios, reflejando su compromiso con el debate social y político.

Considerado un tribuno influyente en su ciudad, murió el 27 de marzo de 1953, dejando una huella profunda en la vida intelectual y política del Perú.

27 de marzo de 1961 – Se instituye el Día Mundial del Teatro para promover el arte escénico global

La creación de esta efeméride dio voz global al teatro, reconociéndolo como un arte capaz de tender puentes entre pueblos y despertar conciencia social. (Elenco Teatral Languis)

El Día Mundial del Teatro fue instaurado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro con el apoyo de la UNESCO, con el objetivo de promover las artes escénicas en todo el mundo.

Se celebra cada 27 de marzo, fecha vinculada a la inauguración de la temporada del Teatro de las Naciones en París en 1962. Desde entonces, la jornada reúne a artistas, compañías y espectadores en actividades culturales y reflexivas.

Uno de sus elementos centrales es el mensaje internacional anual, escrito por figuras destacadas, que resalta el valor del teatro como herramienta de expresión, diálogo y construcción de paz.

27 de marzo de 1973 – Se crea la Aviación del Ejército del Perú para fortalecer la defensa y movilidad nacional

El nacimiento de esta unidad aérea respondió a una necesidad urgente: contar con movilidad y respuesta rápida en un territorio diverso y exigente. (Andina)

El 27 de marzo de 1973 se estableció oficialmente la Aviación del Ejército del Perú bajo el nombre de Grupo de Aviación Ligera del Ejército.

Su creación respondió a la necesidad de contar con capacidad aérea propia para misiones tácticas, transporte y apoyo en emergencias. Inicialmente operó con helicópteros Alouette II y Mi-8, bajo el mando del coronel José Vásquez Pancorvo.

En 1977 adoptó su denominación actual. Su desarrollo incluyó la formación de pilotos y su participación en conflictos como el de 1981, consolidándose como un componente clave en la defensa y asistencia nacional.

27 de marzo de 2002 – Cementerio Presbítero Maestro de Lima es reconocido como museo de valor histórico

Entre mausoleos y esculturas, el Presbítero Maestro fue elevado a la categoría de museo, reafirmando su lugar como patrimonio vivo de la memoria peruana. (Andina)

El 27 de marzo de 2002, el Cementerio Presbítero Maestro de Lima fue incorporado a la red mundial de museos, destacando por su valor histórico y artístico. Inaugurado en 1808 y diseñado por Matías Maestro, es considerado un referente de la arquitectura funeraria en América Latina.

Alberga los restos de importantes figuras peruanas, entre expresidentes, héroes y artistas, lo que refuerza su relevancia patrimonial.

Administrado por la Beneficencia de Lima Metropolitana, el camposanto es reconocido como un museo de sitio y un importante atractivo cultural y turístico de la capital peruana.