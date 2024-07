Pase a Kevin Serna a Fluminense le quitará el sueño de la selección peruana: las sorprendentes declaraciones de su representante

Una noticia remeció Matute. Kevin Serna ya no será jugador de Alianza Lima y ahora defenderá la camiseta de Fluminense. El gigante de Brasil habría pagado un millonario monto por el extremo y su salida sería inminente: la cifra alcanzaría los 3 millones dólares.

Es un hecho de que el jugador colombiano nacionalizado peruano emigre al país del ‘verdeamarela’, pero ¿qué pasará con su intención de pertenecer a la selección peruana? Si Kevin se va al ‘flu’ no podrá ser convocado por Jorge Fossati debido a que no cumpliría con los requisitos para poder recibir el llamado.

Serna necesita tener cinco años consecutivos jugando en el país para poder defender la ‘blanquirroja’, sin embargo, eso se cortaría al fichar por el vigente campeón de la Copa Libertadores. Su representante, Narciso Algamis, se refirió al respecto y dejó abierta la posibilidad de ser considerado por el combinado colombiano que tiene como cabeza a Néstor Lorenzo.

“Serna está nacionalizado, el tema es que para jugar en la selección debe pasar cierta cantidad de años consecutivos para que pueda pertenecer a la selección. Si se corta, se corta, imaginarás en una oportunidad de esta, donde sea, que sé yo. Por ahí si anda bien en el equipo que esté, lo llaman de Colombia, pero a mí me gustaría verlo jugar con la camiseta de Perú, que era la ilusión de todos nosotros. Bueno, si no se dan los tiempos, qué te puedo decir”, apuntó el manager del jugador en entrevista con el programa ‘Mano a mano’.

Kevin Serna manifestó que trabajará por ser convocado por Jorge Fossati a la selección peruana (Ovación).

¿Cuándo se oficializará a Kevin Serna en Fluminense?

A pesar que la llegada del extremo al ‘Flu’ es casi un hecho, su representante prefirió no confirmar nada aún porque todavía es un tema que se está definiendo. Narciso Algamis no desmintió el fichaje a Fluminense, pero dejó en claro que no se ha firmado ningún contrato aún. Eso sí, aseguró que el campeón de la Copa Libertadores no es el único que está tras los pasos del extremo.

“Yo te aseguro hoy que Kevin Serna no firmó por ningún equipo, aseguro también que viajará a Trujillo a jugar con César Vallejo. Se imaginan que si hubiese firmado, viajaría a jugar. Las palabras se las lleva el viento, el papel es el que manda. Está muy cerca de dos equipos, el otro no es de Brasil. Las propuestas que llegaron al club, documentada y firmada, fueron dos. Los dos equipos son muy grandes, muy buenos, yo creo que va ser ni siquiera una decisión mía. Yo pongo la mesa sobre la mesa, y ellos deciden. Puedo dar mi opinión, pero la que exactamente se va a tomar”, expresó el manager.

Algamis evitó referirse el millonario monto que se filtró por la transferencia del jugador colombiano con nacionalidad peruana. “Yo no hablo de eso, le tienen que preguntar a Alianza. o no abro la heladera de una casa ajena. Es un tema interior entre el jugador y el club”.

Periodista argentino César Merlo confirmó la partida de Kevin Serna a Fluminense - Créditos: Twitter.

¿Su último partido de Kevin Serna con Alianza Lima?

El extremo fue considerado por Alejandro Restrepo en la lista de convocados que enfrentará a César Vallejo este sábado 13 de julio a las 15:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024. Este cotejo sería la despedida de Kevin Serna con la camiseta de Alianza Lima tras 22 encuentros jugados entre Torneo Apertura y Copa Libertadores. Además, celebró tres anotaciones: le marcó, coincidentemente, a Fluminense en dos oportunidades y Atlético Grau.

Los ‘blanquiazules’ necesitan sumar de a tres para poder empezar con todo el segundo campeonato de la Liga 1 y así poder soñar con asegurar su lugar en los play offs. El choque con los ‘poetas’ será doblemente especial y también marcará el enfrentamiento de Paolo Guerrero con los ‘íntimos’, el equipo de sus amores.