Jeriel De Santis falló increíble penal en Alianza Lima vs Sport Boys: Hernán Barcos le había cedido la pelota

El delantero no pudo abrir el marcador desde los 12 pasos en el Callao. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima se enfrentó a Sport Boys en las instalaciones del estadio Miguel Grau del Callao en un partido amistoso previo al inicio del Torneo Clausura. Tras una dura falta contra Jeriel De Santis, el árbitro principal del encuentro decidió cobrar penal y fue el mismo jugador quien se encargó de ejecutarlo, sin embargo, falló el tiro.

La acción se generó en los primeros minutos de juego, luego de que un defensor ‘rosado’ cometiera una infracción sobre el delantero venezolano. El primero en tomar el balón fue Hernán Barcos, sin embargo, se la cedió a De Santis para que éste pudiera efectuar el disparo.

Jeriel se paró frente al portero Steven Rivadeneyra y sacó un débil remate, por lo que el ‘chalaco’ adivinó su intención, se estiró y logró desviar el esférico. Con esto, el atacante perdió la chance de poner el 1-0 a favor del elenco ‘íntimo’.

Cabe resaltar que, el futbolista de 22 años ya anotó su primer tanto con la camiseta ‘blanquiazul’ en la derrota por 3-2 ante Bolívar por la Copa Ciudad de los Reyes. En aquella ocasión, el ‘9′ anotó el 2-0 a favor de su equipo, pero los bolivianos consiguieron remontar.

Más errores de Jeriel De Santis

Unos minutos después, Jeriel De Santis tuvo una nueva oportunidad frente al arco, pero no pudo vencer a Rivadeneyra, quien viene haciendo un gran partido bajo los tres palos. No obstante, esto no quedaría ahí, ya que posterior a ello, volvió a quedar mano a mano con el guardameta rival y una vez más, no pudo concretar la jugada de ataque.

El atacante no consiguió remediar su error, pues para la segunda mitad el entrenador optó por retirarlo del campo para el ingreso de Jesús Castillo, esto debido a que Alianza sufrió la expulsión del mediocampista Sebastián Rodríguez tras una discusión con el árbitro Bruno Pérez.

Lamentablemente, el jugador no ha tenido el mejor comienzo en La Victoria. Desde su llegada, fue bastante criticado por su baja cuota goleadora y por la cantidad de errores frente al arco durante el Apertura.

El delantero pudo cruzar su remate, pero prefirió el primer palo y terminó mandando la pelota a la tribuna. (Video: GOLPERU)

Lo que se le viene a ambos equipos

Por su parte, Alianza Lima ahora deberá enfocarse en la primera jornada del Torneo Clausura, donde se enfrentará a César Vallejo. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de julio desde las 15:30 horas locales en el estadio Mansiche de Trujillo.

En la segunda fecha, el equipo que dirige Alejandro Restrepo deberá medir fuerzas con Alianza Atlético de Sullana en el estadio Alejandro Villanueva. Este duelo está programado para el sábado 20 del mismo mes a las 19:00 horas.

Mientras que, Sport Boys se estrenará en la segunda mitad del campeonato chocando contra Sport Huancayo en el estadio Miguel Grau del Callao. Ambas escuadras se verán las caras el domingo 14 de julio a partir de las 15:00 horas.