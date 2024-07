Dónde ver Portugal vs Francia en Perú: canal tv online del duelo por los cuartos de final de la Eurocopa 2024

Portugal se medirá ante Francia por los cuartos de final de la Eurocopa 2024 - Créditos: Composición Infobae

Hoy, viernes 5 de julio, Portugal se enfrentará a Francia en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Dicho compromiso se llevará a cabo en las instalaciones del Volksparkstadion, ubicado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Ambos equipos irán en busca del triunfo para poder hacerse de un lugar en la siguiente etapa de la competencia.

Por su parte, el combinado ‘luso’ viene de superar a Eslovenia en por definición por penales, en el duelo que también Cristiano Ronaldo falló un disparo desde los 12 pasos durante el tiempo suplementario. Sin embargo, el portero Diogo Costa fue el héroe de la jornada al atajar tres tiros de manera consecutiva.

“La palabra que siento es orgullo, ahora podemos mirar hacia adelante y jugar contra Francia. Esto nos da más fuerza que ganar con dos o tres goles de diferencia. El partido es un ejemplo de constancia”, expresó el DT Roberto Martínez en conferencia de prensa.

Mientras que, ‘les bleus’ llegan de dejar en el camino a la siempre complicada Bélgica gracias al tanto de Jan Vertonghen. El equipo liderado por Kylian Mbappé tendrá el objetivo de hacer prevalecer su favoritismo para poder seguir con vida en el certamen UEFA.

“Hicimos muchos progresos y nuestros rivales obviamente fueron cautelosos, incluso si son un equipo ofensivo en el papel. Hicimos todo lo que pudimos para crear oportunidades y creamos más que ellos, pero jugamos. Esperamos y no caímos en su trampa. Eso me gustó, pero obviamente no se puede ganar solo con la posesión. Me gustaría que creáramos más oportunidades”, declaró el estratega Didier Deschamps finalizado el encuentro frente a los belgas.

Cabe resaltar que, el equipo que logró consagrarse ganador de esta llave tendrá que medirse contra España o Alemania en lo que serán las semifinales. Dicho enfrentamiento tiene previsto disputarse el próximo martes 9 de julio.

Dónde ver Portugal vs Francia en Perú

En todo el continente, ESPN y DirecTV son las cadenas que adquirieron los derechos exclusivos de la Eurocopa 2024. Teniendo en cuenta ello, el duelo entre portugueses y franceses será transmitido a través de las plataformas de streaming Disney Plus y DGO.

En México el partido se verá en Blue To Go, ViX Izzi GO y Sky HD. En Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Cabe resaltar que, en Portugal el contenido estará disponible en los siguientes canales: RTP Portugal, SIC, Sport TV Portugal y TVI. En tanto, para Francia las señales habilitadas serán beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free6play, M6 y beIN Sports 1.

Portugal se medirá ante Francia por los cuartos de final de la Eurocopa 2024 - Créditos: Selección de Portugal

Horarios del Portugal vs Francia

El choque entre ambas escuadras está programado para las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. En Argentina, Brasil y Uruguay el partido se llevará a cabo desde las 16:00 horas. En México la transmisión iniciará a las 13:00 horas. En Portugal irá a partir de las 20:00 horas y en Francia de las 21:00.

Posibles alineaciones de Portugal y Francia

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Francia: Mike Maignan; Lucas Hernández, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann; Kylian Mbappé, Marcus Thuram y Ousmane Dembélé. DT: Didier Deschamps.