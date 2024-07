Universitario de Deportes, atento al mercado de pases: altas probabilidades de incorporar un refuerzo para el Torneo Clausura 2024

Universitario es el vigente monarca de la Liga 1 de Perú. - Crédito: Difusión

El área deportiva de Universitario de Deportes está enfocada en acometer una contratación final a puertas del Torneo Clausura 2024. La identidad de la incorporación, de momento, no ha sido revelada, pero se ha podido conocer que será de carácter ofensivo para darle así nuevos aires a una fase carente de un referente.

En conversación con el podcast Trinchera Crema, Jean Ferrari, administrador de la U, confirmó que hay probabilidades muy altas de acudir al mercado de transferencias para cerrar un refuerzo. El tema está siendo monitoreado por los actores principales de la institución: entrenador y gerente deportivo.

“Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho lo que me diga Fabián [Bustos] y Manuel [Barreto]. Me siento con ellos, hacemos análisis, revisamos. En algunos casos hacemos votación. En ofensiva. No sé exactamente, si es delantero o extremo, pero es ofensivo”, comentó Ferrari.

Aclaró, además, que intentar ir con mucho cuidado con la probable operación, dado que “estás hablando de incorporar a un jugador a un equipo campeón, y eso es lo complicado. Cuando tienes un equipo ganador, hacer incorporaciones es muy fino, porque ya tienes un grupo consolidado que ha logrado un primer objetivo. Tiene que calzar dentro de un grupo de armado”.

Raúl Ruidíaz, a debate

Uno de los nombres que más resuena en cada ventana de traspasos es el de Raúl Ruidíaz. Su hinchaje confeso y su delicada situación en Seattle Sounders hacen pensar que en este periodo pueda darse su ansiado regreso.

Sin embargo, la situación no es del todo sencilla dado que percibe un sueldo muy alto para el medio. Así lo aclaró Jean Ferrari: “Sería fantástico, pero hoy me parece queda lejos de las posibilidades de venir al fútbol peruano en general”.

“Que pueda hacer el esfuerzo [económico] como lo hizo ‘Oreja’ [Edison Flores], nada está descartado. La puerta para él siempre va a estar abierta, pero yo lo veo difícil, al menos para este año”, lanzó.

