Periodista de ESPN elogió a Bryan Reyna, pero señala su principal deficiencia previo al Perú vs Argentina

Bryan Reyna dio el gran salto al exterior a inicios de temporada, fichó por Belgrano y viene realizando una buena campaña: lleva cuatro goles y dos asistencias hasta el momento. Ahora el delantero es una de las piezas fundamentales de la selección peruana y podría ser una de las novedades en la alineación de Jorge Fossati para enfrentar a Argentina hoy, sábado 29 de junio, a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium, por la fecha 3 de la Copa América 2024.

Gustavo López, periodista de ESPN, confesó que le gusta el juego del ‘Picante’, y hasta enumeró cada una de sus cualidades, pero precisó que debe mejorar un aspecto importante para que pueda destacar en el exterior.

“Me gusta Reyna, es rápido y encarador, pero tiene que hacer más goles porque es delantero. Cuando uno es delantero las ligas de otros países preguntan si juega en la selección y cuántos goles hace. Eso es lo que tiene que mejorar”, disparó el comentarista deportivo en entrevista con Movistar Deportes.

Además, el comunicador analizó el presente de la ‘blanquirroja’, aseguró que le cuesta hacer el recambio generacional, ya que necesita nuevos jugadores que tengan proyección. También lamentó la dura derrota frente Canadá y le deseó suerte en el encuentro que tendrá con el equipo de Lionel Scaloni, donde el combinado nacional se jugará su clasificación a los cuartos de final de la competición internacional.

“Una pena, yo estaba en la previa de Argentina con Chile cuando perdió Perú con Canadá, tuvo un córner a favor y pensé que lo podía ganar ahí. Bueno, creo que le convenía un empate, pero eso con el resultado puesto. Este es un equipo que también está en formación, que tiene jugadores grandes, tiene jugadores jóvenes, con técnico nuevo. Ojalá les vaya bien, a nosotros nos cae muy bien Perú. Le cuesta el recambio, nosotros vemos que en Ecuador tiene jugadores jóvenes que ya los venden a Chelsea, a la Primer League, a equipos importantes. Y en Perú todavía juega Zambrano, Advíncula, Guerrero, Carrillo, Cueva; son buenos jugadores pero necesitan una camada que les toque los talones”, comentó.

Copa América 2024 - Perú vs Canadá - Resumen del partido

¿Bryan Reyna será la sorpresa del Perú vs Argentina?

Jorge Fossati realizará algunos cambios en su alineación para enfrentar a los ‘albicelestes’, y una sería la inclusión del ‘Picante’. El jugador de Belgrano comandaría el ataque nacional y será dupla con Gianluca Lapadula. El técnico uruguayo lo probó en el último entrenamiento y todo hace indicar que estará desde el arranque, siendo una de las principales novedades.

Bryan Reyna ya tuvo sus primeros minutos en la Copa América 2024, ingresó para el duelo contra Canadá y jugó 28 minutos. Sería su segundo cotejo como titular en la ‘Era Fossati’ porque inició acciones frente República Dominicana, amistoso que se llevó a cabo el pasado 27 de marzo.

El delantero no fue tomado en cuenta para los últimos partidos de práctica previo a la competición Conmebol, no estuvo ante Paraguay y El Salvador por una complicación muscular. El DT decidió no considerarlo por precaución, necesitaba tenerlo al cien por ciento para el torneo internacional.

Bryan Reyna sería una de las novedades de Perú para enfrentar a Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2024. Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Dónde ver el Perú vs Argentina

El choque entre peruanos y argentinos será televisado por América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en alta definición, y también por su plataforma América TVGO. Además, DirecTV tendrá todos los detalles del vibrante encuentro ya que es la señal oficial de la Copa América 2024, asimismo estará disponible por DGO, esto es para el territorio nacional y toda Sudamérica. Por su lado, Infobae Perú informará todo acerca del cotejo más importante de la ‘bicolor’ con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más.