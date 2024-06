América TV EN DIRECTO, Perú vs Argentina HOY: transmisión del partido por Copa América 2024

América TV transmitirá el partido entre Perú y Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2024. Crédito: Composición Infobae

Llegó el día. La selección peruana tendrá difícil reto hoy, sábado 29 de junio, cuando enfrente a Argentina, en el cierre del Grupo A por la Copa América 2024. Los de Jorge Fossati están obligados a ganar en Miami para soñar con el pase a cuartos de final del certamen continental, donde ya se encuentra el equipo de Lionel Scaloni (no estará por suspensión). Y tal como viene pasando, la transmisión del cotejo estará a cargo de América Televisión para todo el territorio nacional.

El equipo de todos arrancó con mucho entusiasmo el torneo. No fue el favorito ante Chile de Ricardo Gareca, pero sorprendió sobre el terreno de juego. Carlos Zambrano y Alexander Callens se mostraron en gran nivel y no permitieron que los ‘mapochos’ conviertan. Estuvieron muy sólidos en defensa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la delantera, el talón de Aquiles de la selección que arrastra desde las Eliminatorias Sudamericanas.

Con el punto logrado y la confianza a tope, Perú enfrentó a Canadá con la consigna de llevarse los tres puntos para estar más cerca de la clasificación. Y todo pintaba para que se dé así. Pero una jugada cambió el rumbo de la historia. Cuando el duelo iba 0-0, Miguel Araujo cometió una dura entrada contra rival y vio la tarjeta roja tras revisión del VAR. Con 10 hombres, todo se hizo cuesta arriba.

En un contragolpe letal, los canadienses vencieron el arco de Pedro Gallese y el marcador no se movió más. Ni los ingresos de jugadores de peso como Christian Cueva, Paolo Guerrero y André Carrillo; permitieron, al menos, un empate. Fue una lamentable caída para la selección peruana, pues veía lejos su continuidad en la Copa América 2024. Quedaba atento a lo que pase entre Argentina y Chile.

Copa América 2024 - Perú vs Canadá - Resumen del partido

Dicho encuentro pudo terminar en igualdad sin goles, pero una última acción a favor de los argentinos les dio el triunfo sobre los sureños. El autor del tanto fue Lautaro Martínez, quien suma dos entrando desde el banco de suplentes, y arrancará frente a la ‘blanquirroja’. El resultado le terminó dando un poco de vida a los nacionales.

Cómo sintonizar el Perú vs Argentina en América TV

La señal encargada de transmitir EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Perú y Argentina en territorio nacional es América Televisión (canal 4), que adquirió los derechos televisivos para seguir los encuentros de la ‘bicolor’ en el campeonato continental realizado en Estados Unidos. Asimismo, la emisión online podrá disfrutarse a través de la plataforma de streaming América TV GO, disponible en tablet, laptop o celular para cualquier usuario que se haya suscrito al servicio.

Cabe mencionar que la transmisión iniciará una hora antes del partido; es decir, desde las 18:00 horas con la previa a cargo de los periodistas Erick Osores, Óscar Del Portal y Richard de La Piedra. Toño Vargas será la voz que cuente los acontecimientos del importante choque internacional.

América Televisión es el canal exclusivo de los partidos de la selección peruana en territorio nacional para los juegos de la Copa América 2024. Crédito: Twitter

Las chances de Perú de llegar a cuartos de final

Perú aún puede seguir en carrera en el certamen continental. Para ello debe imponerse ante la ‘albiceleste’ y esperar que Canadá no le gane a Chile (jugarán en simultáneo). Un empate llevaría a revisar la tabla de posiciones, donde los tres tendrían 4 puntos y todo se definiría por diferencia de goles. Sin duda, habrá mucha expectativa por cómo se mueve todo en ambos cotejos.

La selección argentina confirmó que jugará con un equipo alterno frente a los ‘incaicos’, pues ya aseguraron sus boletos a cuartos de final. Y si bien cuentan con una gran plantilla, hay varios jugadores que recién sumarán minutos en el certamen. Además, se conoció que Lionel Messi no será parte del plantel debido a una pequeña lesión muscular: lo guardarán para la siguiente etapa, pues no piensan arriesgarlo.

Perú, por su lado, también realizará cambios urgentes. El primero será el ingreso de Aldo Corzo en reemplazo del expulsado Miguel Araujo. La ‘Muela’ es uno de los experimentados que tiene la selección peruana y Jorge Fossati lo conoce muy bien de su paso por Universitario de Deportes. El otro que se metería al once es Bryan Reyna, para ocupar el lugar de Piero Quispe, pero más adelantado. Será todo o nada.