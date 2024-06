A qué hora juegan Perú vs Argentina: partido por fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024

A qué hora juegan Perú vs Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2024.

Perú se jugará su última chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. La ‘blanquirroja’ tiene todas sus esperanzas depositadas en el duelo que tendrá frente Argentina este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium, por la fecha 3 del torneo Conmebol.

El equipo de Jorge de Fossati definirá su futuro ante los ‘albicelestes’. Solo un triunfo lo mantendrá con vida en la competición internacional. Los de Lionel Scaloni ya están aseguraron su pase a la próxima instancia debido a sus contundentes triunfos con Canadá y Chile: derrotaron por 2-0 a los ‘rojos’ y 1-0 a los ‘mapochos’.

Y por ese motivo, el técnico argentino decidió guardar a sus estrellas y manejar un equipo alterno para enfrentar a la ‘bicolor’. Se conoció que Lionel Messi no será tomado en cuenta porque presentaría una molestia muscular y descansará para reaparecer en la próxima etapa eliminatoria.

La otra cara de la moneda es el ‘equipo de todos’ ya que pondrá a todas figuras para poder seguir en carrera. Sin Miguel Araujo por expulsión contra Canadá, el combinado nacional se jugará el todo o nada en la última jornada de la fase de grupos.

“Estábamos haciendo un buen partido en el arranque, tuvimos ocasiones, el primer tiempo pudo haber acabado de manera diferente y la expulsión también cambió las cosas. Es una lástima lo sucedido, porque hicimos un buen partido contra Chile y no conseguir el resultado hoy afecta mucho. Ahora toca seguir con la misma actitud que mostramos y nos toca seguir luchando. Hay un partido de tres puntos, hay que jugar, hay que creer hasta el final y luego ya veremos”, apuntó Gianluca Lapadula.

Copa América 2024 - Perú vs Canadá - Resumen del partido

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina?

El duelo entre peruanos y argentinos se llevará a cabo este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium. El horario pactado para el determinante enfrentamiento será a las 19:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia arrancará a las 20:00 horas. Y en Argentina, Uruguay y Brasil iniciará las 21:00 horas, y en México a las 18:00 horas.

El duelo será televisado por DirecTV, canal oficial de la Copa América 2024, y también por su plataforma streaming DGO, señal que estará disponible para el Perú y toda Sudamérica. Y América Televisión será la señal abierta que llevará las incidencias del cotejo a través de su canal 4 y 704 en alta definición, además de su aplicativo América TVGO.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a cuartos de final?

La selección peruana no depende sí mismo. Su futuro en la Copa América 2024 estará sujeta a lo que pase en el Chile vs Canadá este sábado 29 de junio a las 19:00 horas, simultáneo con el duelo con Argentina. La ‘blanquirroja’ está obligada a sacar un triunfo ante los ‘albicelestes’ y esperar que los ‘rojos’ no le ganen a los ‘mapachos’.

Una victoria a favor de los canadienses terminaría con las ilusiones del equipo de Jorge Fossati, pues quedará eliminado así derrote al cuadro Lionel Scaloni. Otro escenario sería si los chilenos le ganan al cuadro de Jesse Marsch: obtendrá el mismo puntaje que Perú si es que vence a los argentinos, ambos tendrían cinco puntos, y lo que definirá la llave sería la diferencia de goles, así deberán aprovechar la oportunidad de marcar todas las anotaciones que puedan.

El Grupo A del torneo continental ya tiene definido a su primer finalista que es el combinado de Lionel Messi, pero todavía falta determinar al segundo clasificado: Canadá tiene la primera chance, mientras que Perú y Chile se aferran a las mínimas opciones que tienen. Todo está de candela.