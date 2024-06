Carlos Caszely con Infobae Perú: el fulminante comentario contra Paolo Guerrero, sus mejores recuerdos contra la ‘bicolor’ y una asociación con la Guerra del Pacífico

Carlos Caszely, leyenda de la selección de Chile y dos veces mundialista en las citas Alemania 74 y España 82, habló de Perú y sus protagonistas - Crédito: ANFP

Carlos Caszely está preparado para un nuevo Clásico del Pacífico. Ya no como aquel protagonista diferencial en el campo -cuando hacía sufrir a Perú tanto en Lima como en Santiago- sino como un simple espectador desde la tranquilidad de sus cuarteles de invierno. Desde ese plano no disparará goles, pero sí comentarios críticos como los vertidos contra Paolo Guerrero, Christian Cueva y Arturo Vidal. “Todo hombre tiene que saber retirarse a tiempo y no dar pena″, apuntó en Infobae Perú sin dejar pasar la oportunidad de mencionar que “Chile está un poquito por porcentaje sobre Perú para el inicio de la Copa América 2024″.

- ¿Cómo está, Carlos?

Acá en mi país con mucha lluvia, mucho frío, pero todo bien.

- ¿Preparado para el inicio de la Copa América 2024?

Sí, ya preparado con la Eurocopa que empezó hace un rato y ahora preparado para la Copa América que empieza entre Argentina y Canadá; serán partidos interesantes.

- Mire que el inicio de Chile será contra Perú, un rival que encarna un clásico regional.

El Clásico del Pacífico, sí. Es un clásico recordado tanto por peruanos como chilenos, porque son partidos bastante interesantes y movidos, pero creo que Chile está un poquito por porcentaje sobre Perú por el conocimiento que tiene Gareca en relación a la selección peruana, a pesar de que Fossati estuvo trabajando en Chile años atrás y algo conoce.

- ¿Qué recuerdos conserva de aquellos enfrentamientos?

Buenos y malos. Muchas veces nos tocó ganar en Perú, muchas veces perder y muchas veces empatar. Pero lo que más se recuerda acá es cuando se cumplieron los 100 años de la Guerra del Pacífico, en 1979. Ahí fuimos a Lima y ganamos 2-1 con goles míos. Eso se recuerda aquí constantemente cuando se empieza a jugar con Perú. Igual que la clasificación para el Mundial 74: gana Perú allá, nosotros le ganamos acá y vamos a una eliminatoria a Uruguay, donde superamos 2-1 y clasificamos a Alemania.

- En Perú se menciona a Caszely y automáticamente aparecen malos recuerdos de antaño…

[Sonríe] Así es. Cuando voy a Perú, a pesar de que les hice muchos goles, me tienen respeto y mucho cariño, porque más allá de la rivalidad futbolística había una admiración por este delantero goleador.

Héctor Chumpitaz al lado de Carlos Caszely en la antesala de un Clásico del Pacífico - Crédito: Difusión

- ¿Quién fue el futbolista peruano qué más le impresionó?

Tengo varios. Hasta el día de hoy tengo contacto con el ‘Nene’ Cubillas, gran jugador. O cuando compartí con el ‘Cholo’ Sotil en Barcelona; él en Barcelona, yo en Espanyol. O con Chumpitaz, por ejemplo, que era uno de los buenos centrales de Sudamérica en esa época. Así que tengo varios amigos peruanos. También Velásquez y el mismo Duarte. Tenemos contacto con alguno de ellos a pesar del tiempo y la edad.

- Enfocándonos de nuevo en el presente, ¿cree que Perú suponga alguna dificultad en el debut de CA2024?

A ver, en los clásicos uno nunca puede decir 100% seguro lo que pasará por una expulsión, una amarilla o un mal cobro. Hay varias situaciones que en un partido te da la posibilidad de ganar o perder. Digo que Chile está un peldaño más arriba por los conocimientos de ambos técnicos, pero no se puede decir realmente que un equipo va a ganar a otro. Tú sabes que en el fútbol es imposible tener el 100% de seguridad.

- ¿Qué le dice que la bicolor aún presente a su vieja guardia liderada por el longevo Guerrero?

Bueno, Paolo Guerrero es un gran jugador peruano, un gran goleador, pero el inexorable paso del tiempo te va pasando la cuenta, no es lo mismo jugar una vez a la semana que cada tres días. Y cualquier dolencia, cualquier problema muscular, se demora mucho más en recuperarse. Por lo tanto, creo que Guerrero como es su última Copa América va a resentir el paso del tiempo.

- ¿Qué consejo le daría a Paolo?

Yo siempre les digo a los jugadores de avanzada edad que ellos dejen el fútbol y que el fútbol no los deje a ellos. Que se retiren en lo más alto y no dando pena.

- Notará que Cueva también será parte, aunque no juega hace ocho meses. ¿Cree que es un error citar a un futbolista en esas condiciones?

Yo creo que mejor dé un paso al costado. Porque no es lo mismo entrenar que jugar, ocho meses es mucho para un jugador de fútbol y además con avanzada edad. Ahora, Fossati por algo lo tiene, a lo mejor por el grupo para que enseñe a los más jóvenes. Pero creo que un hombre tiene que ser digno para retirarse.

Caszely, el verdugo de Perú en la década del 70. | VIDEO: YouTube

- ¿Retirarse de la selección o de la actividad misma?

Todo hombre tiene que saber retirarse a tiempo y no dar pena.

- Hablemos de Chile. ¿Qué análisis hace de su actualidad?

Chile hoy día es un equipo que tomó Gareca hace un tiempo atrás cambiándole un poco la fisionomía de lo que hizo Rueda y Pizzi. Volvió, un poco, a lo que hizo Marcelo Bielsa. Es un equipo mucho más directo que anteriormente, es un equipo más ofensivo jugando bien en todos los sectores de la cancha y eso lo ha retomado Gareca ahora nuevamente y con gente más joven.

- ¿Cómo ve el ciclo Gareca?

Insisto, Gareca da otra fisionomía y conocimiento al jugador de fútbol. Anteriormente era muy lateralizado, hoy es más frontal. Y eso le permite a Chile tener la ilusión de pelear por una Copa América 2024.

- Ricardo tomó mano dura contra históricos como Arturo Vidal…

Arturo Vidal y Gary Medel ya no están más en la selección. Hoy día hay que preocuparse por los que están. Arturo ya ha logrado triunfar en Europa como en Barcelona, Bayern Múnich, Italia, en todos lados. Él viene saliendo recién de una lesión. Por lo tanto, creo que es primordial que él piense que no puede seguir en la selección, porque Gareca ya no lo considera.

- ¿Entiende que un futbolista de su talla y envergadura se la pase lanzando indirectas en redes sociales?

No me parece. Creo que cada uno tiene su tiempo, espacio y cada uno tiene que saber cómo, cuándo y dónde. Él fue una parte muy importante de la selección, pero reitero: el inexorable paso del tiempo es el que va dejando a los jugadores de lado.

Caszely es uno de los futbolistas más amados de Chile. - Crédito: FIFA