San Martín y su curiosa publicación luego de que Alianza Lima aseguró estar cerca del fichaje de Flavia Montes: “Y al 100%”

San Martín realizó curiosa publicación luego de que Alianza Lima haya asegurado estar cerca de fichar a Flavia Montes - Créditos: Composición Infobae

Sin duda alguna, la Universidad San Martín ha sido el protagonista del fichaje más mediático de la Liga Nacional de Vóley de la temporada 2024/2025. Y es que el último martes 4 de junio, el club ‘santo’ alborotó las redes sociales al anunciar el regreso de Flavia Montes luego de su exitoso paso por Regatas Lima.

Sin embargo, antes de que se concretara su llegada al cuadro de Santa Anita, Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, reveló haber sostenido una conversación con la voleibolista e incluso señaló que las negociaciones se encontraban a un 90%.

“Vamos a ver cómo se da cuenta, yo sé que sí es una posibilidad y está a un 90%. Hay que hablar con ella, pero todo está fríamente calculado”, respondió Uribe cuando fue consultada por la posibilidad de que Flavia llegase al elenco de La Victoria.

Ya con la noticia confirmada, la USMP salió al frente y aprovechó en responderle a su principal rival en la LNSV con el siguiente mensaje: “Y al 100%... Flavia Montes es San Martín”. Ambas propuestas eran bastante buenas en cuanto a lo económico, pero la central prefirió volver al equipo que la vio crecer.

Cabe resaltar que, la deportista de 23 años recibió el premio a la mejor central de la temporada 2023/2024 gracias a sus regulares actuaciones con la escuadra chorrillana. Ahora, su objetivo será volver a destacar, pero con los colores de la San Martín.

Alianza Lima se pronunció tras confirmarse fichaje

Alianza Lima no se quedó atrás y apenas se anunció el fichaje de Flavia Montes, la institución ‘íntima´ compartió un post en la que aparecía la capitana Esmeralda Sánchez junto a una llamativa frase: “Porque este amor no lo quiere nadie, porque este amor no es para cobardes”.

El post de Alianza Lima a la par del anuncio oficial de Flavia Montes por San Martín. Crédito: Captura

Inmediatamente, los aficionados relacionaron esta publicación con el reciente fichaje de la voleibolista. Recordemos que desde hace varios días atrás, San Martín estaba jugando al misterio con su próxima incorporación. En un inicio, dejaron una frase que hizo ilusionar a sus seguidores: “La piel santa espera porque ella ya eligió”. Después, compartieron una serie de imágenes de dorsales con diferentes números. Uno de estos era el 14, camiseta que suele utilizar Flavia Montes en los diferentes equipos en los que ha estado.

Los fichajes de la San Martín

En la última campaña de la Liga Nacional de Vóley, San Martín estuvo muy cerca de consagrarse campeón nacional luego de varios años, sin embargo, no pudo ante Alianza Lima y cayó en el extragame. Esta nueva temporada tiene como objetivo buscar su revancha y volver a lo más alto de la competencia. Es por esto que, ya dio a conocer hasta tres fichajes.

Hace algunas semanas, el conjunto estudiantil confirmó como refuerzos a Andrea Sandoval y Alexandra Muñoz, procedentes de Géminis de Comas y Regatas Lima, respectivamente. A ellas se sumó Flavia Montes, la bloqueadora más destacada de la temporada pasada. Asimismo, se encuentra dentro de las 10 mejores anotadoras y habitualmente es convocada a la selección peruana de vóley.