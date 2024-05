¿Flavia Montes llegará a Alianza Lima en la próxima temporada de la Liga Nacional de Vóley? La repuesta de Cenaida Uribe

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley temporada 2023/2024.

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley temporada 2023/2024 tras vencer a San Martín en la tercera y última final del torneo. Sin embargo, tras el furor por haber conseguido el título nacional después de 31 años, desde la institución ‘blanquiazul’ comenzaron a planificar la siguiente campaña.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Cenaida Uribe, jefa de equipo del cuadro ‘íntimo’, dio a conocer detalles sobre la continuidad de Maeva Orlé e incluso se refirió a la posibilidad de que Flavia Montes se sume a las filas del vigente campeón.

“Estamos muy contentos con el trabajo de Maeva. Yo ya estoy hablando con su mánager y es confirmado que se queda con nosotros. No iba a esperar a que acabe el campeonato para ver ese tema, uno tiene que seguir trabajando”, sostuvo en un inicio.

Al ser consultada por Montes, la exvoleibolista dejó entrever que habrían muchas chances de que llegue a La Victoria. “Vamos a ver, yo sé que sí es una posibilidad y está a un 90%. Hay que hablar con ella, pero todo está fríamente calculado”.

Además, aprovechó en agradecerle a toda la hinchada por el constante apoyo a lo largo de la temporada. “Gracias a toda la gente que nos sigue y respalda, estoy muy agradecida con eso. Todo se ha visto reflejado en el campo de juego, levantarnos de una derrota no fue fácil, pero las chicas mostraron mucha entrega”.

Se estima que la próxima temporada de la LNSV 2024-2025 se inicie en noviembre de este año y se extienda hasta el próximo, tal y como sucedió en la última temporada. Alianza Lima tendrá el objetivo de conseguir el bicampeonato, por lo que será clave la conformación de un plantel competitivo.

Flavia Montes lamentó desunión de Regatas Lima

Flavia Montes ha venido siendo una de las jugadoras más destacadas de Regatas Lima en los últimos años, incluso recibió el premio al mejor bloque (86 puntos) en la última temporada. No obstante, hace unos días, no pudo evitar mostrar su malestar por no haber podido hacerse de un lugar en la final del campeonato.

“Me siento triste obviamente, porque nosotras queríamos sí o sí subir al podio por todo el esfuerzo que vinimos haciendo. Para nosotras esto ya terminó, pero hay que pasar la página lo más rápido posible y entrenar duro”, señaló en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’.

“Nos faltó concentración, cabeza. Se veía un Regatas bien desunido, donde a veces cada una tiraba para su lado y creo que eso no fue lo que representó el equipo toda esta temporada”, agregó.

Flavia Montes fue la mejor bloqueadora de la Liga Nacional de vóley femenino 2023/24. Crédito: Movistar Deportes

¿Qué dijo sobre su futuro?

Fue la misma Flavia la que dio a conocer que su contrato con el club chorrillano culmina este año, motivo por el cual, lo más probable es que reciba propuestas de diferentes equipos, entre ellos, Alianza Lima, equipo del cual es hincha.

“No sé si todas nos quedemos. Este es mi último año en Regatas, así que tendré que conversar con el comando técnico, con el profesor y con Karina que es la jefa de equipo y ver qué se replantea. Yo voy a seguir entrenando, dando lo mejor de mí y esforzándome más para cualquier equipo, ya sea Regatas u otro, y que pueda ayudar”, expresó.

“Es una alegría tener tres medallas con Regatas y es lamentable ahora que no hayamos logrado subir al podio. Pero ya está, hay que trabajar duro y tengo que esforzarme para estar mejor físicamente. Eso está en mi cabeza ahora”, finalizó.