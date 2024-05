Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores 2024 tras empate ante Colo Colo

Alianza Lima todavía tiene chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores pese a empate contra Colo Colo. Crédito: Getty Images

En cinco fechas de la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima no ha sabido saborear la miel de la victoria. El club ‘íntimo’ se ha tenido que resignar al empate en la mayoría de ocasiones de la presente edición del torneo internacional y este miércoles 15 de mayo la historia se siguió repitiendo en Matute con la igualdad ante Colo Colo. Pese a este resultado, no tan favorable, el cuadro de Alejando Restrepo todavía tiene oportunidades matemáticas de clasificar a los octavos de final, pero no depende de sí mismo.

Esta noche en Lima, el elenco aliancista jugó la revancha frente al ‘cacique’ con la obligación de ganar para elevar sus chances de alcanzar un boleto a la siguiente fase. De hecho, una victoria le iba a permitir escalar hasta el segundo lugar de la clasificación, únicamente por debajo de Fluminense, pero el resultado fue distinto al esperado.

Un gol de Hernán Barcos, tras un grosero error en salida del rival, adelantó a Alianza Lima en el marcador. La expulsión de Damián Pizarro a los 65 minutos puso en mejor posición el cojunto de Restrepo, pero la suerte no estuvo de su lado (dos tantos anulados por el VAR) y Arturo Vidal igualó la contienda a los 78′. El volante chileno también vio la tarjeta roja en los descuento, pero los ‘íntimos’ no supieron aprovechar su superioridad numérica en el campo.

El partido terminó igualado a uno y este resultado no fue nada favorable para el cuadro de La Victoria, que se mantiene en el último lugar con cuatro puntos, producto de cuatro empates y una derrota. Cerro Porteño (2°) y Colo Colo (3°) le superan por solo un punto en la tabla, pero estos clubes tienen mejor panorama en la última fecha para afianzarse en esas posiciones.

Tabla de posiciones del Grupo A previo a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024 - Crédito: Captura

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a octavos de final?

En primer lugar, Alianza Lima debe a estar atento al encuentro de este jueves 16 de mayo entre Fluminense y Cerro Porteño. Al equipo de La Victoria le conviene que el ‘Flu’ logre el triunfo de local para que asegure su boleto a la siguiente ronda y deje al club paraguayo aún al alcance de los ‘íntimos’.

De todas maneras, teniendo en cuenta la tabla de posiciones, los dirigidos por Alejandro Restrepo deberán pelear por un milagro en la última jornada de la Copa Libertadores, ya que cerrarán con un complicado desafío en Brasil ante el flamante líder del grupo. El único resultado víable es la victoria, pero eso no es todo.

Para que Alianza Lima asegure su clasificación, además de ganar en territorio brasileño, debe esperar a que Colo Colo y Cerro Porteño se repartan puntos en el otro duelo de esa serie. Solo de esa forma, podrá conseguir su objetivo ambicioso. No existe otro escenario.