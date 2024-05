Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 5 de la Copa Libertadores 2024

Cómo llega Alianza Lima

El ‘equipo del pueblo’ marcha último en su zona con tres unidades, pero de imponerse a Colo Colo y esperando una caída de los ‘guaraníes’ en Brasil, podrían trepar hasta el segundo lugar de la tabla, asegurando al menos una plaza para los play off de Copa Sudamericana .

Además, cuentan con dos reapariciones en la lista de convocados, pues el lateral izquierdo Ricardo Lagos (que no juega desde febrero) y el delantero panameño Cecilio Waterman (baja en los últimos cinco encuentros) ya están recuperados y fueron citados por el comando técnico. Caso contrario es el del mediapunta Gabriel Costa, quien no fue requerido por el CT, pese a no presentar problemas físicos.