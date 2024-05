Gustavo Cazonatti, su adaptación a Sporting Cristal y enamoramiento por el Perú: “Es un país hermoso, Lima es una capital sin comparación”

Gustavo Cazonatti habló de su estadía en Sporting Cristal con medio brasileño.

Gustavo Cazonatti es uno de los mejores extranjeros que llegó al fútbol peruano esta temporada. Rápidamente se ganó un lugar en el once titular de Sporting Cristal y hoy, no solamente cumple un rol fundamental en el esquema de Enderson Moreira, sino también es clave para que el equipo pelee por el primer lugar del Torneo Apertura.

El nacido en Florianopolis concedió una entrevista al medio brasileño Globoesporte, en el que dio a conocer lo contento que se siente en el club de La Florida, e incluso se animó a afirmar que nunca había sentido nada igual jugando en su país. Recordemos que antes pasó por Chapecoense, Santos, Criciúma, entre otros equipos:

“Nada más llegar me dieron la oportunidad de jugar de titular. Mis características de robabalones y a la vez constructor eran algo que el club necesitaba, según me contaron. Entonces, en un sistema bien integrado como el que tenemos, unirme al equipo fue muy natural. Entreno todos los días para mantener un alto nivel de juego y cumplir mi contrato. Me ha sorprendido lo bien que me recibieron aquí, lo bien que me tratan y el gran ambiente que hay en el club. Es algo diferente a lo que he vivido en el fútbol brasileño. Estoy muy feliz aquí”, declaró.

Gustavo Cazonatti se ha convertido en todo un referente para Sporting Cristal

El mediocampista de 27 años también hizo énfasis en la hinchada ‘celeste’, la cual lo reconoció desde el primer día. Según sus palabras, lo marcó bastante el hecho de que le hayan escrito mensajes positivos en redes sociales, incluso antes de estampar su firma y ser anunciado de forma oficial. Además, se mostró contento de haber retribuido todo este apoyo con un buen rendimiento dentro del campo de juego:

“La afición peruana se identifica mucho con los jugadores más duros. Me siento muy honrado cada día de poder responder a sus expectativas en el campo y hacerme merecedor de este cariño. Incluso antes de mi llegada, fueron muy cariñosos conmigo y mi familia. Agradezco a Dios por poder estar a la altura. Tan pronto como se habló de mi posible llegada, fueron a mis redes sociales a darme la bienvenida, incluso antes de llegar aquí. Realmente me impactó todo cariño, y que me lo dieran sin verme en el campo, solamente en los videos. Nunca antes había experimentado algo así”, añadió.

El mediocampista brasileño anotó su primer gol en Perú. | VIDEO: GOLPERÚ

Cazonatti enamorado del Perú

Pero Gustavo Cazonatti no solamente se siente identificado con Sporting Cristal, sino con todo el Perú, país al que ha recorrido en sus ratos libres en compañía de su esposa, por lo que recomendó a sus compatriotas brasileños venir como turistas y se mostró asombrado por la capital, Lima:

“Me gusta estar con mi esposa Jéssica, hacer diferentes viajes con ella o hacer algún plan divertido con mis compañeros del club y sus familias. Perú es un país hermoso, hogar de muchas bellezas naturales, y Lima es una capital cosmopolita que no tiene comparación con ninguna otra ciudad en la que haya vivido antes. Es un destino turístico que recomiendo mucho”, manifestó.

Gustavo Cazonatti y su esposa han viajado por varios lugares del Perú como Paracas (Instagram).

Elogios a Enderson Moreira y Cauteruccio

Cazonatti también brindó palabras de elogio a su técnico Enderson Moreira y reveló que tener a compatriotas como él o Ignacio da Silva, en el equipo, ha ayudado a su rápida adaptación:

“Enderson es un tipo que me inspira cada día a ser mejor como atleta y como ser humano. Tener a los brasileños aquí tan lejos de casa es algo que ayuda mucho en esta adaptación. El profesor es un ser humano único que me hace creer en mí cada día y creo que lo mismo ocurre con mis compañeros. Nos da mucha confianza”, añadió.

Asimismo, resaltó el tener un compañero de la experiencia y nivel de Martín Cauteruccio: “Es un gran tipo. Todos los jugadores del grupo y yo aprendimos mucho de su experiencia y habilidad. Es un gran tipo para tener en cualquier grupo. Alguien con su experiencia sabe las formas correctas de marcar un gol. Es algo que observamos con mucho cuidado y sorpresa” ,concluyó.