¿Cuánto dinero factura Jefferson Farfán con su podcast ‘Enfocados’?

¿Cuánto factura Jefferson Farfán con su podcast ‘Enfocados’? | América Hoy

Jefferson Farfán decidió retirarse del fútbol y desde entonces se ha dedicado a sus negocios fuera del deporte rey, sin embargo, recientemente ha apostado por un formato en el que más de un famoso ha incursionado en busca de seguidores y, aparentemente, buenas ganancias.

El popular ‘Foquita’ ha creado su canal de YouTube con su podcast ‘Enfocados’, el mismo que está con su gran amigo al lado de Roberto Guizasola. Ambos invitan a personajes del fútbol y mediáticos con los que conversan de diversos aspectos de la vida y hasta cuentan algunas anécdotas que el público desconoce.

En su primer episodio, tuvo como invitado a Paolo Guerrero y en esa charla, Farfán reveló que tiene una hija de poco más de un año, una noticia que nadie conocía y que prefirió tenerlo bajo 7 llaves para no exponer a la menor. Todos estos detalles hicieron que los seguidores se interesen y van el programa.

‘Cuto’ Guadalupe troleó a Jefferson Farfán con el apagón en Matute.

Es por ello que, en cuestión de tres semanas, su canal ya tiene casi 97 mil suscriptores, una cifra bastante veloz y que continuará acrecentándose con el paso del tiempo. Incluso, la entrevista al ‘Depredador’, ha acumulado más de 480 mil vistas, una cifra interesante y grande para un canal nuevo.

¿Cuánto ganaría Jefferson Farfán con este proyecto?

Como se conoce, los canales de YouTube o programas digitales, inicialmente tienen ganancias por auspiciadores y Jefferson Farfán no ha sido ajeno a ello, sin embargo, se desconoce cuánto es que pudo cobrar por este tipo de contratos.

Pero, en una investigación de América Hoy, se dio a conocer mediante Social Blade que, de acuerdo al número de suscriptores que tiene hasta ahora y las vistas en promedio que acumula, el exdelantero de Alianza Lima estaría percibiendo entre 331 dólares a 5 mil dólares al mes por su monetización.

En cálculos simples, podría llegar a ganar un promedio de 63 mil dólares al año, según expresó el programa de espectáculos. De esta manera, se percibe que el deportista está teniendo buenos ingresos económicos y que podrían crecer gracias a los seguidores.

Jefferson Farfán y la suma de dinero que estaría facturando con su podcast Enfocados.

Jefferson Farfán confesó que tiene una hija

Jefferson Farfán, el exjugador de fútbol, causó una gran impresión en su audiencia al hacer público un aspecto muy personal de su vida. En la primera emisión de su podcast ‘Enfocados’ en YouTube, el antiguo integrante de la selección nacional compartió con sus seguidores que hace aproximadamente un año y dos meses fue padre nuevamente.

Durante un episodio especial de su serie digital, donde participaron personalidades reconocidas del ámbito deportivo como Paolo Guerrero y Roberto Guizasola, amigos cercanos de Farfán, se anunció la noticia. Ambos invitados ya sabían del nacimiento y estuvieron presentes durante la revelación a través de las redes sociales del exfutbolista.

Jefferson Farfán expresó su felicidad al anunciar el nacimiento de su cuarta hija, Luana. “Tuve una bendición más”, declaró emocionado el excompañero de Melissa Klug.

Jefferson Farfán presentó a su hija Luana. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

“Tuve una bendición más, hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, enfatizó Farfán emocionado por dar a conocer esta buena nueva.