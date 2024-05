Andy Polar, campeón de Liga 1, fue presentado como fichaje estrella, jugará la Copa Perú 2024 y reconoció retroceso en su carrera

Andy Polar es el nuevo fichaje de Nacional FBC de Mollendo y disputará la Copa Perú 2024

La carrera del habilidoso volante Andy Polar ha dado un abrupto cambio en menos de un lustro. De ser campeón de la Liga 1 2019 con Deportivo Binacional y representar al Perú a nivel internacional, ha sido oficializado para jugar la Copa Perú 2024.

El sábado 4 de mayo, el jugador de 27 años fue anunciado como fichaje estrella del Nacional FBC de Mollendo para disputar la tercera división del balompié local, también llamado ‘fútbol macho’, con el que buscará su ascenso a la Liga 2 2025. De esta forma, el nacido en Arequipa abandona al ‘poderoso de Juliaca’ después de ocho temporadas consecutivas defendiendo esa camiseta.

Durante su presentación en el conjunto ‘rojiblanco’, Polar Paredes agradeció la oportunidad brindada por la dirigencia para empezar un nuevo capítulo de su carrera. Del mismo modo, mencionó que el objetivo trazado para la campaña está claro: conseguir el anhelado ascenso a la división de plata peruana.

“Siempre agradecido con Dios por estar aquí. Fue una decisión que tuve que tomar con mi familia. Agradecido con la directiva por querer contar conmigo. Prometo mucha entrega, como siempre lo he hecho, y esperemos campeonar, con la bendición de Dios, y que Mollendo tenga fútbol profesional”, señaló en conferencia de prensa.

Andy Polar fue figura clave en Deportivo Binacional para la consecución del título 2019 al mando de Roberto Mosquera - Crédito: Getty

Motivación para jugar en la Copa Perú

Al ser consultado por los periodistas por las razones que lo llevaron a firmar por esta escuadra, el menudo centrocampista indicó que es una institución seria que suele llegar a fases finales del torneo.

“Es un club serio, tiene las metas claras, todos los años llegan a instancias mayores. Esperemos que este año sea mejor y puedan llegar (a la meta). Este club es un ejemplo para muchos que les falta”.

Respuesta a críticas

Polar, quien de acuerdo a la junta directiva, llegó al equipo con el apoyo de diversas empresas locales que apoyarán financieramente esta temporada a Nacional, reveló que tuvo propuestas de otros conjuntos, las cuales rechazó. Del mismo modo, restó importancia a los cuestionamientos por su decisión.

“Sí, tenía propuestas. Esta decisión la tomé con mi familia. Sé que muchos van a criticar que vuelva a jugar Copa Perú, pero si voy a retroceder un paso, campeonando voy a avanzar mucho. Voy a dar todo de mí para seguir creciendo futbolísticamente”.

Seguidamente, profundizó sobre el tema, y si bien reconoció que es un retroceso en su carrera al bajar dos divisiones, se mostró convencido del proyecto que protagonizará en el representativo mollendino.

“Sé, como futbolista que he estado en Liga 1, voy a tener muchas críticas, pero creo que esta decisión la he pensado bien y con la oferta que me hizo llegar el club, me motivó mucho. Su proyecto es a largo plazo y eso me ilusionó a estar acá”.

Finalmente, negó que sea sencillo disputar encuentros de este nivel, pero que se encuentra entusiasmado por reencontrarse con viejos colegas.

“Jugar Copa Perú es distinto, no creo que sea fácil. Todos los clubes se van a querer armar bien para hacer un gran partido contra Nacional y me siento muy nervioso, como la primera vez que debuté en esta Copa. Va a ser muy bonito volver a pisar las canchas, enfrentar a varios jugadores que tuve compañeros y amigos”.

Andy Jeferson y su nuevo equipo arrancarán su participación en la Copa Perú directamente en la etapa provincial, pues en 2023 fueron eliminados en octavos de final.