Técnico de ADT le respondió a Jean Ferrari por quejarse del arbitraje: “La derrota les duele porque Cristal puede pasarlos”

La derrota de Universitario de Deportes por 2-0 frente ADT en Tarma se dio, en medio de polémicas y reclamos, por parte de los ‘cremas’. Jean Ferrari mostró su malestar y culpó a Edwin Ordóñez de la dolorosa caída de los ‘merengues’ de visita que les hizo perder el invicto después de 24 partidos.

El administrador de la ‘U’ se quejó de los supuestos errores arbitrajes que influyó en el resultado final y lanzó advertencia. Todo fue por la controversial jugada que terminó en gol de Joao Rojas que abrió el marcador a favor del ‘vendaval celeste’. Fabián Bustos reclamó una supuesta mano de César Inga en una acción previa a la anotación que debió detener el juego, pero el referí decidió continuar con el partido.

Esa distracción fue bien aprovechada por la visita y mandó el balón dentro del arco de Sebastián Britos. Eso desató el enojo de jugadores, técnico y dirigencia de Universitario. Ferrari tuvo una dura crítica contra Ordóñez y lo acusó de inclinar la cancha a favor de ADT.

“Estoy muy fastidiado, el arbitraje fue lamentable. Tengo 20 años como futbolista profesional y sé cuando un árbitro inclina la cancha, así que esta no la voy a comprar. Ahora, faltan tres fechas, qué casualidad lo del arbitraje. Para los que no entiendan, para los que no saben, así pasa, hay arbitrajes que inclinan la cancha, que manejan partidos y no hay casualidad. Vamos a mandar una carta de todas maneras, la verdad es que estamos furiosos, porque el arbitraje no puede darse de esa manera”, aseguró el directivo ofuscado.

El administrador de la 'U' mencionó que juez Edwin Ordóñez "inclinó" la cancha con faltas y tarjetas amarillas en el partido jugado en Tarma. (Movistar Deportes)

¿Qué le respondió el técnico de ADT a Jean Ferrari?

Carlos Desio no pudo estar en la banca dirigiendo a su equipo porque estaba suspendido, lo habían expulsado en el choque contra Alianza Atlético la fecha pasada. Siguió el encuentro con Universitario de Deportes desde la tribuna y fue uno de los que más celebró el triunfo de ADT.

El técnico del ‘vendaval celeste’ no fue ajeno a las declaraciones de Jean Ferrari acusando al árbitro Edwin Ordóñez de haber beneficiado al cuadro tarmeño. Rechazó las quejas del administrador de la ‘U’ y defendió a su equipo dejando en claro que ADT fue superior y por eso se quedó con la victoria.

“Jean es fanático de la U y esta derrota les duele porque Cristal tiene que jugar y por ahí puede pasarlos en puntos. Son cosas de calentura del momento, cada uno puede decir lo que quiera, pero de mi lado me parece que no fue Ordoñez influyente en el resultado”, disparó el estratega argentino.

Cómo quedó Universitario vs ADT por fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 2024.

Además, aseguró que la jugada que generó polémica fue parte de la viveza de sus pupilos y fue algo que trabajaron durante la semana. Comentó de que los ‘cremas’ están dolidos porque Sporting Cristal puede quitarles el liderato del Torneo Apertura 2024.

“Yo creo que Ordóñez no influyó en el resultado ni en el juego del partido. Si vos lo ves hay ‘fouls’ que cobró a favor de ellos (Universitario) que por ahí estaban en duda. Ellos están viendo si fue córner o no fue córner, el árbitro decidió que fue córner y nosotros aprovechamos con esa viveza que lo habíamos entrenando en la semana porque sabíamos que ese equipo juega alto. Sacarle rápido y largo a las espaldas. No creo que Ordoñez haya sido influyente en lo que fue el juego. Hubo un equipo dentro de la cancha, y fuimos nosotros superiores a ellos”, añadió.

Próximo partido de ADT

El ‘vendaval celeste’ quiere terminar de la mejor manera el Torneo Apertura y por eso se preparará al máximo para disputar su próximo encuentro. ADT se encuentra arriba de la tabla de posiciones y el triunfo ante Universitario lo colocó en el quinto lugar con 24 puntos. La próxima fecha le tocará visitar a Unión Comercio el viernes 10 de mayo a las 14:30 horas en Tarapoto.