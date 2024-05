Jean Ferrari responsabilizó a arbitraje por derrota de Universitario vs ADT y lanzó advertencia de cara a recta final del Torneo Apertura 2024 - Crédito: Conar/ Universitario

Universitario de Deportes visitó a Asociación Deportiva Tarma (ADT) por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y cayó derrotado por 2-0 en el estadio Unión de la misma localidad. De esta manera, perdió su invicto en el certamen local y una victoria de Sporting Cristal ante Alianza Atlético podría quitarles la punta del campeonato a falta de tres jornadas. Ante este resultado adverso, el administrador temporal de la ‘U’, Jean Ferrari, hizo público su desencanto por la actuación del árbitro Edwin Ordóñez.

Pese a que la única acción controversial del partido fue en el primer gol del conjunto ‘adetino’, obra del ecuatoriano Joao Rojas, en la que el entrenador de los ‘cremas’, Fabián Bustos, reclamó una presunta mano del carrilero izquierdo César Inga y que había dos pelotas en el campo durante la acción, Ferrari Chiabra utilizó sus redes sociales para protestar, sin considerar que tanto el juez central, como el videoarbitraje (VAR) decidieron de manera correcta en esta ocasión.

Los 'cremas' perdieron 2-0 en Tarma y podrían perder liderato del campeonato. (Video: Liga 1 Max)

Jean Ferrari catalogó de grosero el arbitraje

El exfutbolista hizo mención de las declaraciones que realizó en la previa del Universitario vs ADT -desde el mismo recinto deportivo- y fue tajante al indicar que espera una mejora en los arbitrajes de cara a las tres jornadas finales del primer campeonato de la temporada, que los tiene, junto a Sporting Cristal, como los máximos candidatos a ganarlos.

“Lo dije antes del partido, tenía que ser grosero el arbitraje para que nos ganen. Ahora es cuando se empieza a ver cómo actúan algunos... Siempre es lo mismo, en las últimas fechas cuando se definen cosas, espero corrijan y en estas últimas fechas no encontrarnos con sorpresas”, publicó el principal directivo ‘estudiantil’ en su cuenta de Twitter.

Jean Ferrari arremetió contra arbitraje de Edwin Ordóñez en Universitario vs ADT - Crédito: captura Twitter

Declaraciones de Jean Ferrari en la previa de Universitario vs ADT

Minutos antes del inicio del cotejo entre los de Odriozola y el ‘vendaval celeste’, Jean Ferrari brindó declaraciones para Liga 1 Max y fue consultado sobre los temas extradeportivos que podrían influenciar en la lucha que mantienen con Cristal por el primer lugar del Torneo Apertura. El también abogado indicó que no estaban concentrados en eso, pero que errores “groseros” podrían repercutir de manera negativa. Estas son las palabras a las que se refería el profesional de 48 años en el texto que publicó en las plataformas digitales.

“Nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos conversando, dependemos de nosotros mismos y de ahí, si nosotros nos comportamos como lo venimos haciendo, al final tendrían que ser cosas muy groseras en el tema arbitral para que esto cambie”, mencionó ante las cámaras.

El administrador de los 'cremas' también habló de la lesión de Yoshimar Yotún. (Video: Liga 1 Max)

Las tres finales de la ‘U’ en el Torneo Apertura

En la temporada de su centenario, Universitario de Deportes busca consagrarse bicampeón del balompié nacional y un primer gran paso para alcanzar dicho objetivo sería ganar el Torneo Apertura, asegurando -casi de manera definitiva- su presencia en los play off por el título a fin de año. No obstante, los de Ate no tienen margen de error tras el tropiezo en Tarma y les resta tres partidos para alzar el trofeo. Los rivales a los que les falta medirse son Sporting Cristal, Cienciano en Cusco y Los Chankas. En caso de que consiga 100% de triunfos en las presentaciones mencionadas, se hará inalcanzable para el resto de competidores.