Nicolás Tagliani: sus recuerdos con Martín Palermo y Lionel Scaloni, la supuesta rivalidad con Marcelo Gallardo, elogios a Luis Advíncula y su fanatismo por Alianza Lima

El exdelantero argentino estuvo en el estadio Monumental de Chile alentando a los 'blanquiazules'.

Nunca un apodo fue tan bien puesto como el que le pusieron a Nicolás Tagliani: el ‘Loco’, que se metió a una cancha de fútbol y ahora da rienda suelta a su fanatismo en las tribunas de Boca Juniors y Alianza Lima. El exdelantero argentino empezó su carrera futbolística en las divisiones menores de Estudiantes de la Plata y cuando fue promovido al primer equipo en 1995, compartió vestuario con Martín Palermo, Lionel Scaloni, y muchas estrellas más.

Saca pecho cada vez que recuerda a sus compañeros porque no muchos pueden darse ese lujo. El ahora técnico del Olimpia de Paraguay y de la selección de Argentina son sus amigos hasta el día de hoy. Luego la pelota siguió rodando en su vida y lo llevó por diferentes ligas del mundo: Suiza, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Grecia, Italia, y terminó en su país.

El cabello pintado con diferentes looks y los tatuajes que se apoderaban de su cuerpo eran el sello de Tagliani. Aunque le encantaba tener ese estilo, tuvo que aguantar fuertes comentarios por parte de compañeros e hinchas.

Nicolás muestra orgulloso la tinta en su piel con el escudo de Boca Juniors y Alianza Lima. No solo es hincha; es fanático, y esa misma pasión lo acompaña cada vez que tiene alentarlos desde las gradas. Viaja largas horas, se junta con la hinchada, deja la garganta en las tribunas, y su última aventura fue en el partido de ‘blanquiazules’ y ‘caciques’ por Copa Libertadores.

Nicolás Tagliani jugó con Martín Palermo y Lionel Scaloni en Estudiantes de la Plata.

- Se te vio en las tribunas alentando a Alianza Lima frente a Colo Colo...

Estoy matado del viaje. Fuimos cuatro días a Chile. Me junté con un grupo de amigos que se llama San Martín Grone y vamos a todos lados.

- ¿Te quedaste con la sensación de que Alianza lo pudo ganar?

Todos nos quedamos con la pelota del venezolano que tiró a la tribuna, donde estábamos nosotros. Yo siempre digo, Alianza tiene buenos jugadores, pero tiene jóvenes que para afrontar la Copa Libertadores... necesita caudillos. Necesitas cinco o seis jugadores de nombre, prestigio, que sepan llevar el equipo adelante.

- ¿Cómo reaccionaste cuando Jeriel De Santis se falló ese gol?

Mi mente es distinta a la de todo hincha porque la viví adentro. Obviamente, pienso más como hincha que como jugador, pero es difícil la opinión. Como jugador es algo que puedes fallar, pero tenía todo para pegarle suave o buscar un ángulo o acomodarse, no sé. Yo creo que la inexperiencia del joven lo llevó a trastabillarse, qué sé yo. Hay que ver qué pasó por la cabeza del jugador en ese momento.

- ¿Qué piensas de las polémicas declaraciones de Arturo Vidal?

Lo que pasa es que Arturo piensa que sigue jugando en la Champions League, y no está más en la Champions League y tiene que saber que tanto Alianza como cualquier equipo que va a jugar de visitante hará su trabajo como para fastidiar al local porque el local es el que tiene que salir a buscar el partido. Alianza tuvo dos o tres jugadas lindas y pienso que hizo un planteo muy bueno, y como te digo Alianza necesita dos o tres jugadores con experiencia, que estén a la altura físicamente y que pueda combinar la juventud con experiencia. Tiene a Barcos, pero hoy por hoy no está para una Libertadores, ya está grande. Es un crack, un gran jugador como persona, pero él mismo tiene que saber que no está a la altura de una Libertadores físicamente porque no es el campeonato, es un torneo muy competitivo en que si das una chance, te pasan por arriba.

- ¿Crees que los ‘blanquiazules’ pasarán de ronda en la Copa Libertadores?

Alianza tiene que ganar los dos partidos de local y pasa de ronda. Ahí está la labor del técnico y los jugadores van a tener que estar al mil por mil físicamente y mentalmente porque ningún partido es fácil y más cuando se juega de local por la presión. Esperemos que todo salga bien.

- ¿Cómo empezó ese fanatismo por Alianza Lima?

La fraternidad que hice con Alianza, tanto con la gente como con algunos dirigentes. Me apegué mucho a los peruanos, a la gente peruana. Es como una hermandad, la tuve desde el día uno cuando tuve un encontronazo con las barras en Matute y al otro día me invitaron a comer ceviche, leche de tigre, andar a surfear, en moto. Conviví con ellos por un año y lo sigo haciendo.

- ¿Cómo llegaste a Matute en el 2003?

Era algo lindo porque yo no conocía ni Perú. Yo estaba en una playa en argentina con amigos y me llama mi representante, me dice ‘el domingo vas a Lima a jugar la Copa Libertadores’. Yo le dije que no porque estaba de vacaciones y me insiste porque Alianza necesitaba un delantero. Llegué un domingo y el miércoles jugábamos con Olimpia de Paraguay, que venía de ser campeón de la Copa en 2002.

- Compartiste equipo con Jefferson Farfán, Guillermo Salas...

Yo compartí con los más caudillos que pasaron en Alianza Lima. Estaba Waldir, ‘Chicho’, ‘Foca’, Ciurlizza, Jayo, Roverano, Vílchez, ‘Zorrito’, Pepe Soto; tenía un equipazo. Teníamos un plantel maravilloso, todos éramos muy unidos. Yo me fui faltando tres o dos partidos antes que saliéramos campeones porque me peleé con un técnico argentino que vino y nada, el equipo era muy sólido. La pasé demasiado bien.

- ¿Y cómo era ese vestuario?

El vestuario era salsa todo el día que te volvías loco. Y yo llegué y metí rock argentino, cumbia y me querían matar. Cuando se entrenaba, se entrenaba y cuando jodíamos, jodíamos. Se criticaba mucho a Alianza Lima porque Magaly los agarró en un cumpleaños. Grabaron a casi todo el plantel, antes era normal eso.

- ¿Cuál es el momento que más recuerdas con Alianza Lima?

El momento que la gente me recuerda fue cuando se jugó el clásico con Universitario y metí gol en el 4-2, nosotros éramos visitantes y obviamente todo el estadio era de la ‘U’. Eso me hace recordar la gente, me mandan el video y me dicen que no se olvida. Me parece que más se acuerdan de ese gol, que el hice en la Libertadores.

- ¿Sabes que ahora Jefferson Farfán es youtuber?

Vi el episodio con Carlos Zambrano y me cagu* de la risa. El ‘Negro’ es un personaje y el ‘Cucurucho’ es mundial. Es muy lindo lo que están haciendo, es lo que le faltaba a Perú, para que vean lo que es la vida del jugador de fútbol, que vean el otro lado del jugador. Yo voy a pasar a saludar a Farfán cuando vaya a ver Alianza en la Copa y seguramente algo vamos a armar.

- Si tendrías que elegir entre Boca Juniors y Alianza Lima...

Yo soy hincha de vida de Alianza, pero conozco a toda la gente de Boca y la verdad no entienden cómo soy hincha de dos clubes. A mí no me gusta el Barcelona, Madrid, solo me gusta el Napoli por Maradona; pero acá saben que soy hincha de Boca y Alianza Lima, para mí son dos clubes iguales. Es más, el domingo se jugó el clásico Boca vs River, que ganó Boca y yo tenía entradas, se las regalé a un amigo y me fui a ver a Alianza Lima. Los pibes no entendían nada y me decían estás reloco y sí. Es la locura mía que tengo con Perú que es mi segunda casa. Y a la vuelta, Boca jugó Sudamericana en Brasil, y nos encontramos con los hinchas de Boca y me decían ‘qué haces peruano’, pero de buena onda.

- ¿Qué te parece el rendimiento de Luis Advíncula en Boca Juniors?

El ‘Negro’ es una bestia, es demoledor. Yo hablé un par de veces con él, y es uno de los jugadores más queridos de Boca. Se metió al corazón del hincha de Boca porque transpira la camiseta, hace goles y provoca que metan goles.

- ¿Crees que se le debe renovar?

En eso ni me meto porque ningún jugador que está en Boca la pasa bien económicamente porque Boca es el más grande del mundo, pero no están como tendrían que estar económicamente. Son cosas que están pasando en la dirigencia. Yo creo que Advíncula puede jugar en cualquier liga del mundo.

El exjugador argentino mostró admiración por el defensa argentino con la camiseta 'xeneize'.

- Jugaste con Martín Palermo y Lionel Scaloni en Estudiantes...

Son jugadores que nunca uno va a pensar que van a ser lo que son. Anécdotas hay mil, pero no puedo contar porque es medio peligroso. Hacíamos muchas cosas, antes no había celulares, comunicación, hoy haces algo y ya salen en las redes sociales y estás en el horno. Feliz por ellos, con Martín tengo mucho trato y con Leo Scaloni de vez en cuando porque está con la selección. Cuando nos encontramos, somos muy amigos, estuvimos casi tres años en Estudiantes y hay muchas anécdotas, pero quedan guardadas.

- ¿Pensaste de que Lionel Sacoli sacaría a Argentina campeón del mundo?

Cuando lo nombraron no me lo imaginaba como el técnico de la selección, sin que nadie lo conozca a pesar que hay que tener mucha experiencia en el campo. Él es muy sabio, muy de Bielsa, era visionario, lo que quería, lo hacía. Armó un equipo con un cuerpo técnico y con jugadores muy centrados y por el recambio que hizo de jugadores porque nadie pensaba que con ese equipo iba a salir campeón.

- ¿Hay una verdadera enemistad con Marcelo Gallardo?

Eso fue una página de fútbol que cortó frases que yo dije, obviamente ponen lo que más vende, pero lo que yo dije que es real: Gallardo hoy, en Arabia, no ganó nada. No le fue bien. Es más, salió que no sabe dónde va a dirigir porque no va estar más. La época donde Gallardo empieza a ganar fue cuando Boca metió gas pimienta en cancha, cuando el presidente de River se mete y agarra a sus jugadores y se los lleva. Esa fecha se lo dan ganado el partido a River, y yo dije que Gallardo ganó todo porque tuvo a un presidente como Rodolfo D’onofrio y un manager como es Enzo Francescoli que eran unos cracks. Si él no tenía a esas dos personas, no ganaba nada, y la prensa puso que yo odiaba a Gallardo. Lo que yo tenía era una bronca con él porque es mi categoría y siempre me peleaba con él en inferiores porque era pícaro, era buen jugador, hablaba mucho y era eso. Tergiversaron todo y pusieron que yo odio a Marcelo Gallardo, pero yo no odio a nadie, esa fue la mala onda de algunos periodistas.

El exatacante compartió vesturario con figuras argentinas y reveló algunos detalles de su convivencia.

- Te hiciste una pelota en el cabello, y siempre cambiabas de look. ¿Martín Palermo te copió?

El ‘Loco’ me vio y me dijo: ‘tienes que hacer tipo marketing’, porque antes te tenías que agarrar un sponsor para ganarte unos pesos más, no era como ahora. Porque capaz Palermo estaría en el Barcelona y yo en el Real Madrid. Me pintaba de chico el pelo, no porque jugaba la pelota, en Alianza me hice una cresta color azul y tenía a toda la hinchada al otro día con el mohicano azul. Era porque me gustaba así y no para que vean. Es más, por el corte de pelo, por los tatuajes, me tildaban de ‘drogadicto’, de loco y bueno hoy todos los jugadores son ‘drogadictos’ porque están todos tatuados, corte de pelo raro, ¿entiendes? Antes un tatuaje era como que eras un pibe raro, y en Colo Colo medio que la pasé mal porque el técnico que tuve me hacía cada diez días un doping interno, supuestamente era al azar, pero siempre salía Tagliani. Un día me calenté y le dije ‘maestro, usted verá que en la vena mía solo sale coca cola porque es lo único que tomo. No me rompa más con los tatuajes porque yo no me drogo’. No necesitaba droga para jugar la pelota, el tipo medio entendió, pero me hacía cada diez o veinte días doping interno, una cosa de locos.

- Ahora eres representante de jugadores...

Estoy con un par de jugadores en algunos clubes, siempre me llaman y estoy con dos o tres empresarios. Asesoramos a jugadores más que nada para que no pasen un mal momento y si tiene que entrar a algún club le damos una mano. El jugador se siente cómodo por el hecho que no le va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Ahora es todo más transparente por las redes sociales, es imposible que caguen a un jugador.