Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del partido por la Liga 1 2024

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar por la fecha 13 del Torneo Apertura 2024.

Alianza Lima persiste en su empeño por adjudicarse el Torneo Apertura 2024. A pesar de no tener el control total sobre su suerte, el plantel ‘blanquiazul’ se mantiene firme en su consigna de asegurar el primer galardón de la Liga 1 2024. Con un déficit de siete puntos respecto al puntero Sporting Cristal y apenas cinco fechas pendientes antes de la conclusión del torneo, la tensión se intensifica en la recta final de la competencia.

El equipo de Alejandro Restrepo tuvo una semana decisiva en la Copa Libertadores 2024, tenía que sumar sí o sí frente Colo Colo en Chile y pudo sacar un punto importante de visita. Ese resultado motivó a los ‘blanquiazules’ que buscan asegurar su clasificación a octavos de final del torneo Conmebol.

Ya concentrados en el campeonato nacional, los ‘íntimos’ están listos para visitar a Melgar este domingo 28 de abril a las 17:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, por la fecha 13. Este duelo es uno de los más llamativos de la jornada debido a que ambos equipos están peleando una chance de coronarse ganador.

La última vez que se enfrentaron en la ‘Ciudad Blanca’ fue el año pasado, el marcador quedó 2-1 a favor de los ‘rojinegros’, en mayo. Pablo Daniel Magnín y Bernardo Cuesta fueron los verdugos de los ‘grones’ en aquella oportunidad. Pablo Sabbag descontó, pero no fue suficiente para evitar la caída de su equipo.

Empate sin goles por la fecha 3 del Grupo A del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Canal TV de Alianza Lima vs Melgar

Los ‘blanquiazules’ se medirán con los ‘rojinegros’ este domingo 28 de abril a las17:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Este vibrante encuentro será televisado por Liga 1 Max, canal oficial del campeonato nacional que cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol, a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

También estará disponible en la plataforma streaming de Liga 1 Play, la cual tiene un pago mensual de S/. 59.90 y se puede conectar en cualquier parte del mundo. Además, Infobae Perú llevará toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones, y mucho más.

Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa por la fecha 13 del Torneo Apertura 2024.

Novedades en Alianza Lima

Alejandro Restrepo preparó a su equipo al máximo para poder sorprender a Melgar en Arequipa y determinó hacer algunos cambios en su alineación respecto al que presentó ante Colo Colo en Chile. Las novedades son las ausencias de Kevin Serna y Adrián Arregui, ambos no estarán en la lista de viajeros por precaución. El argentino recién reapareció después de una sensible lesión en el muslo derecho y el extremo colombiano-peruano no está sentido, pero el DT decidió darle descanso.

Se conoció de que el estratega colombiano apostará por Jeriel De Santis, decidió respaldarlo tras la ola de críticas que recibió durante la semana por el increíble gol que se falló frente el arco del ‘cacique’, que pudo darle el triunfo ansiado a Alianza Lima. El delantero venezolano nacionalizado peruano comandaría el ataque ‘grone’ y ocupará el lugar del lesionado Cecilio Waterman.

El juvenil Víctor Guzmán entró en la nómina de Restrepo y podría tener minutos en la ‘Ciudad Blanca’. El jugador de 18 años fue mencionado en medio de los cuestionamientos a De Santis, muchos pidieron más chances para el ‘potrillo’. Podría jugar su tercer choque de la temporada, ya lo hizo con Comerciantes Unidos y ADT.

El posible equipo de los ‘blanquiazules’ sería: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Juan Pablo Freytes; Franco Zanellato, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Cristian Neira; Jeriel De Santis.