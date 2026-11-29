La participación se confirmó tras el cierre de la OPA de Uber, el 24 de noviembre. Aunque superó el mínimo de acciones requerido, la compra aún debe recibir aprobación regulatoria. Foto: EFE

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Uber obtuvo el control de una parte mayoritaria de Delivery Hero, el grupo alemán propietario de PedidosYa, luego de alcanzar el 87,13% de su capital. El resultado representa un avance importante para la compañía estadounidense, que busca ampliar su presencia internacional en el mercado de reparto de alimentos y productos mediante una de las adquisiciones de mayor volumen en este sector.

La participación se conoció después de que concluyera, el 24 de noviembre, el periodo adicional para aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Uber en julio de 2026. La empresa necesitaba reunir al menos el 50% más una acción para seguir adelante con la operación, pero consiguió superar ampliamente ese requisito. La transacción todavía debe pasar por una serie de evaluaciones regulatorias antes de concretarse.

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¿Qué implica la compra de Delivery Hero?

La operación está valorizada en aproximadamente USD 14.800 millones. Uber propuso pagar 41,50 euros en efectivo por cada acción de Delivery Hero. No obstante, al descontar la participación que ya poseía en el grupo alemán, el valor ajustado de la adquisición se sitúa en torno a USD 13.700 millones.

La compra permitirá a Uber incorporar negocios de Delivery Hero en cerca de 50 mercados. Entre los activos incluidos se encuentra PedidosYa, que actualmente opera en 15 países latinoamericanos. De ese conjunto, 13 mercados pasarían a formar parte de las operaciones de la compañía estadounidense, entre ellos Perú, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. En cambio, los negocios de Chile y Ecuador serán transferidos a SSW Partners, firma de inversión privada con sede en Nueva York, como parte de un paquete que abarca 14 mercados.

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Uber incorporará operaciones de Delivery Hero en cerca de 50 mercados, incluidos 13 países donde opera PedidosYa, como Perú. Chile y Ecuador pasarán a manos de SSW Partners. Foto: EFE

Uber Eats salió de Perú y PedidosYa ocupó el espacio de Glovo

La adquisición también tiene un antecedente importante en el mercado peruano. Uber Eats dejó de operar en el país el 29 de junio de 2020, después de anunciar su salida un mes antes. La plataforma había ingresado en 2018 y se retiró en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La compañía señaló entonces las dificultades para mantener el servicio bajo las exigencias de bioseguridad establecidas durante la pandemia.

Sin embargo, el escenario competitivo ya suponía un desafío para la aplicación. Rappi y Glovo eran sus principales rivales y habían desarrollado propuestas que incluían no solo el reparto de comida, sino también compras en supermercados, farmacias y otros establecimientos. Además, ambas plataformas incorporaron alternativas de pago en efectivo, mientras que Uber Eats había iniciado sus operaciones con transacciones mediante tarjetas registradas en la aplicación. Estas diferencias condicionaron la competencia por captar usuarios y restaurantes.

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Es importante precisar que PedidosYa no era la marca que competía directamente con Uber Eats durante esos años. En septiembre de 2020, tres meses después del retiro de la compañía estadounidense, Delivery Hero compró las operaciones de Glovo en Latinoamérica por 230 millones de euros. Posteriormente, en marzo de 2021, esas actividades pasaron a operar bajo la marca PedidosYa. Así, el negocio que ahora busca incorporar Uber tiene su origen en una plataforma que disputó usuarios y comercios con Uber Eats en el mercado peruano.

La salida de Uber Eats también estuvo relacionada con una reorganización internacional de la empresa. La compañía redujo su presencia en países donde su servicio de reparto no tenía una posición suficientemente sólida, con el objetivo de concentrar recursos en mercados estratégicos. Además de Perú, Uber Eats abandonó Argentina y Colombia en 2020, mientras que Brasil registró su salida en 2022. En el mercado peruano, Uber mantuvo su negocio de transporte mediante aplicación.

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Uber Eats se retiró de Perú el 29 de junio de 2020, dos años después de su llegada, debido a las dificultades para operar bajo las exigencias de bioseguridad durante la pandemia. Foto: EFE

La adquisición todavía necesita autorizaciones

Pese al porcentaje de participación alcanzado, la compra no se ha cerrado definitivamente. La operación requiere la aprobación de las autoridades de competencia y de otros organismos regulatorios de los países involucrados. Por ese motivo, las empresas proyectan completar la transacción durante el segundo semestre de 2027.

Hasta que se cumplan esas condiciones, Uber y Delivery Hero continuarán funcionando de manera independiente. Por ahora, tampoco se han anunciado cambios en el nombre, la estrategia comercial o el funcionamiento de PedidosYa en Perú. La incorporación de la plataforma al grupo estadounidense dependerá del cierre formal de la adquisición y de las decisiones que se adopten posteriormente sobre sus operaciones.

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El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, destacó el respaldo recibido de los accionistas de Delivery Hero y sostuvo que una mayor integración entre las compañías podría generar beneficios para consumidores, comercios y repartidores. La operación abre así la posibilidad de que Uber vuelva a participar en el negocio peruano de entrega de comida, aunque esta vez mediante PedidosYa y no con el regreso de la marca Uber Eats.