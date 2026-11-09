Perú

Fundación Transitemos plantea transformar la cultura de movilidad para reducir la accidentalidad vial

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial atribuyó aproximadamente el 20% de los incidentes al exceso de velocidad, una de las conductas que la nueva propuesta busca corregir entre usuarios de la aplicación

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Nueve muertes diarias en las rutas de Perú impulsan a Uber y la Fundación Transitemos a lanzar una campaña de conducción segura dirigida a sus socios conductores registrados en la aplicación, con circuitos prácticos y contenidos informativos que buscan reducir los índices de siniestralidad vial en el país.

La campaña “La mejor ruta es llegar a salvo” combina actividades presenciales con materiales digitales orientados a reforzar tres conductas concretas: respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y eliminar las distracciones durante los trayectos. La iniciativa fue presentada el 4 de noviembre de 2026 en Lima con una jornada en la que los conductores recorrieron un circuito de manejo donde pusieron en práctica las recomendaciones de seguridad vial.

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Fundación Transitemos plantea transformar la cultura de movilidad para reducir la accidentalidad vial
Fundación Transitemos plantea transformar la cultura de movilidad para reducir la accidentalidad vial

Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la Región Andina, subrayó que la compañía concibe la seguridad como una responsabilidad que va más allá de sus propias plataformas. “En Uber creemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Por eso, trabajamos junto a aliados estratégicos y autoridades para acercar a los socios conductores herramientas y conocimientos que contribuyan a una conducción más segura”, afirmó.

Los datos que respaldan la urgencia de este tipo de programas son contundentes. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante 2025 se registraron más de 88.000 siniestros de tránsito en Perú, con un promedio de nueve fallecidos por día. Aproximadamente el 20% de esos incidentes tuvo como causa principal el exceso de velocidad.

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Una portavoz presenta una jornada educativa de seguridad vial desarrollada por Uber junto a la Fundación Transitemos en Perú. Durante el evento, socios conductores de la plataforma participaron en simulaciones de manejo con obstáculos y bajo los efectos del alcohol.

El circuito práctico llevó a los conductores a poner a prueba sus hábitos al volante

Durante el lanzamiento, los socios conductores de Uber participaron en un circuito de conducción diseñado para repasar conocimientos de seguridad vial en condiciones reales. La dinámica apuntó a que cada participante identificara sus propios puntos de mejora, más allá de la instrucción teórica.

La actividad subrayó tres ejes de comportamiento al volante: el respeto a los límites de velocidad establecidos por la normativa peruana, la gestión de la atención durante los viajes y la prevención de distracciones, en particular las vinculadas al uso de dispositivos móviles. Los organizadores señalaron que estas tres variables están presentes en la mayoría de los siniestros que involucran a conductores de plataformas de transporte.

Hombre sentado al volante de un coche con ojos enrojecidos, una botella y una lata de cerveza en el asiento del acompañante.
Un hombre conduce un automóvil bajo los efectos del alcohol con botellas de bebidas alcohólicas en el interior del vehículo mientras circula por una carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Transitemos pone el foco en la educación vial como herramienta estructural

Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, planteó que el cambio en las cifras de accidentalidad requiere transformar la cultura de movilidad desde sus bases. “La educación vial y el trabajo conjunto son los pilares fundamentales para una convivencia vial armónica entre conductores, peatones y ciclistas”, afirmó, e hizo énfasis en la necesidad de internalizar valores como la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad.

La fundación forma parte de un ecosistema de organizaciones que trabaja junto a empresas privadas y organismos públicos para diseñar programas de prevención a largo plazo. Su participación en esta campaña marca una alianza concreta entre el sector tecnológico y la sociedad civil en torno a un problema que el Estado peruano ha calificado de emergencia sanitaria.

Interior de un automóvil con una mujer al volante, una pantalla con videollamada, un niño en el retrovisor y una calle visible tras el parabrisas.
Una mujer conversa mediante una videollamada en la pantalla central de su vehículo mientras transporta a un niño en el asiento trasero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Foco en seguridad vial

La campaña se enmarca en una serie de iniciativas que Uber ha desarrollado en el país en los últimos meses. Entre ellas figuran las jornadas informativas realizadas junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito en el Perú (Aviactran), dirigidas específicamente a los socios conductores de UberTuk, el servicio de mototaxis que opera en zonas periurbanas de Lima y otras ciudades.

A ese historial se suma el reconocimiento internacional que el FIA Road Safety Index otorgó a las prácticas de gestión de seguridad vial de la compañía, un indicador que mide el desempeño de empresas de movilidad en materia de prevención de accidentes. Uber señaló que continuará ampliando este tipo de programas en la región andina durante 2026.

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