Las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos redujeron los envíos de joyas peruanas a su principal mercado.

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Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería alcanzaron US$ 43,823 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representó una caída de 53,4% frente al mismo período de 2025, cuando sumaron US$ 94 millones, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El retroceso estuvo asociado, principalmente, a la reducción de los envíos a Estados Unidos, principal destino de estos productos peruanos. José Carlos Schroth Parra Del Riego, vicepresidente de ADEX, atribuyó el descenso a las medidas arancelarias aplicadas por la administración estadounidense.

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El dirigente señaló que esta situación expone la dependencia del sector de un solo mercado y planteó la necesidad de ampliar la presencia de las empresas peruanas en otros destinos internacionales.

Estados Unidos redujo sus compras de joyas y orfebrería peruana

“Necesitamos fortalecer nuestra capacidad para diversificar destinos y reducir la dependencia a uno solo”, afirmó Schroth durante la inauguración del VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería de ADEX.

El gremio consideró que las ferias especializadas de Italia, Estados Unidos y Hong Kong representan espacios para exhibir la oferta peruana, establecer vínculos comerciales y captar nuevos compradores.

Además, destacó que el país cuenta con acuerdos comerciales que podrían facilitar el acceso a otros mercados. La estrategia, indicó, debe apuntar a competir con diseño, innovación, calidad, diferenciación y marcas propias.

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Un total de 94 empresas joyeras que realizaron envíos en 2025 dejaron de registrar ventas al exterior en 2026.

Noventa y cuatro empresas dejaron de exportar en los primeros nueve meses

La caída en las ventas al exterior también afectó la continuidad de las empresas exportadoras. Entre enero y septiembre, 190 compañías realizaron envíos de joyería y orfebrería, la mayoría de ellas pequeños negocios.

Sin embargo, 94 empresas que exportaron durante 2025 no registraron despachos internacionales en los primeros nueve meses de 2026. Para ADEX, el dato muestra las dificultades que enfrentan los emprendimientos para mantener operaciones sostenidas fuera del país.

Schroth afirmó que el desafío no se limita a ingresar a un destino extranjero. Las empresas deben consolidar su presencia, sostener sus ventas y crecer en mercados con una competencia elevada.

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La trazabilidad gana importancia entre los compradores internacionales

El sector también enfrenta mayores exigencias sobre el origen de los metales y las condiciones de su extracción. ADEX indicó que los compradores internacionales solicitan información sobre la procedencia de las materias primas, por lo que la trazabilidad se volvió un requisito para competir en segmentos de mayor valor.

Las ferias especializadas de Italia, Estados Unidos y Hong Kong abren oportunidades para exhibir la oferta peruana.

El vicepresidente del gremio vinculó este escenario con el debate sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

ADEX planteó que la formalización debe permitir que los pequeños productores mineros ingresen a cadenas productivas formales, accedan a nuevos compradores y desarrollen relaciones comerciales sostenibles.

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El sector busca elevar el valor agregado de sus productos

El VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería se realizó el 26 y 27 de noviembre en el hotel Hilton Lima Miraflores. La actividad reunió a representantes del sector para abordar temas de diseño, tecnología, sostenibilidad, cultura exportadora y posicionamiento de marca.

El gremio sostuvo que Perú cuenta con metales preciosos, conocimientos tradicionales y mano de obra especializada, pero requiere mayor articulación entre innovación, tecnología, capacitación, formalidad y promoción comercial para fortalecer su oferta internacional.