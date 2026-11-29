El certificado número 5225323 de 2018 registra discrepancias entre las categorías de obra y servicios en sus registros contractuales, de acuerdo con los denunciantes. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Guardar

Una certificación atribuida a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol ha quedado bajo observación en Perú luego de que una denuncia advirtiera diferencias entre la copia validada por la compañía y la utilizada en procedimientos de contratación pública.

De acuerdo con el abogado Carlos Navarro, documentos presentados en licitaciones eléctricas de Hidrandina y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) consignan como “Obra” una experiencia que, en la copia validada por Ecopetrol, figura bajo la categoría de “Servicios”.

PUBLICIDAD

Se trata del certificado N.° 5225323, emitido en octubre de 2018 y vinculado a un contrato de la colombiana. Según la denuncia, ambas versiones coinciden en datos como el contratista, las fechas, el número contractual y la firma del administrador, pero difieren en la clasificación de la prestación.

Ecopetrol es una empresa de economía mixta con participación mayoritaria del Estado colombiano. Desarrolla actividades de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos. Su operación es comparable, en parte, con la de Petroperú, aunque la firma peruana pertenece íntegramente al Estado.

Por su parte, Hidrandina y SEAL son empresas eléctricas que figuran en los procesos cuestionados. Navarro solicitó que ambas entidades revisen los certificados presentados en sus expedientes y los contrasten directamente con Ecopetrol.

PUBLICIDAD

Cuatro licitaciones eléctricas de Hidrandina, SEAL y el Ministerio de Energía y Minas incluyeron el documento como sustento de experiencia.

El documento fue presentado en cuatro procesos de contratación

La denuncia identifica cuatro expedientes en los que la certificación aparece como sustento de experiencia en obra. Dos corresponden a Hidrandina: el contrato para la línea Chimbote Norte-Trapecio, vinculado al Consorcio Áncash, y el proyecto de la línea Trujillo Norte-Santiago de Cao, adjudicado al Consorcio Ascope.

El tercer caso corresponde a la línea Chilina-Centro Histórico de Arequipa, en un proceso convocado por SEAL y en el que participó el Consorcio Eléctricos San Chilina.

El cuarto expediente se refiere al proyecto de electrificación rural de Alto Nanay, Iquitos y Punchana, a cargo de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante un contrato firmado con el Consorcio Iquinay.

PUBLICIDAD

Según la documentación presentada por los denunciantes, los consorcios involucrados contaron con la participación de Diseños y Construcciones S.A.S. (DISCON), empresa colombiana que opera en Perú a través de una sucursal.

Ecopetrol. La empresa colombiana DISCON formó parte de los consorcios que postularon a los contratos de infraestructura eléctrica en controversia.

La categoría del certificado puede ser relevante para la calificación

La clasificación del documento puede incidir en los requisitos técnicos exigidos a los postores. Un certificado de obra puede acreditar experiencia en ejecución de infraestructura, mientras que uno de servicios puede responder a una prestación distinta.

Navarro pidió establecer quién presentó cada versión del certificado, qué controles efectuaron las entidades contratantes y qué peso tuvo el documento en la evaluación de las propuestas y en las adjudicaciones.

La denuncia también solicita revisar una quinta licitación de la Dirección General de Electrificación Rural. En ese procedimiento, el Consorcio Electrored habría acreditado experiencia mediante tres órdenes de servicio relacionadas con contratos marco de Ecopetrol. Dos fueron consignadas como obra y una como servicio.

PUBLICIDAD

Alto Nanay también es parte del pedido de revisión

El contrato de electrificación rural de Alto Nanay fue firmado el 31 de mayo de 2024. El cronograma establecía 150 días para elaborar el estudio definitivo y 510 días para las etapas de estudio y ejecución.

El abogado de los denunciantes sostiene que el expediente técnico integral no habría sido culminado ni aprobado. El MINEM informó el 13 de mayo de 2026 el inicio de las obras, por lo que el pedido plantea que se precise el documento técnico que respaldó ese anuncio, el avance físico y financiero, las ampliaciones de plazo, las suspensiones, valorizaciones y posibles penalidades.

Las entidades involucradas, Ecopetrol, DISCON y los consorcios mencionados pueden presentar sus descargos. Corresponderá a las autoridades determinar, tras revisar los expedientes y las certificaciones originales, si existió un error, una modificación válida o una eventual irregularidad.

PUBLICIDAD