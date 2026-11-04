Perú

Agencia de viajes es víctima de robo de 50 mil dólares en una zona cercana a Migraciones

Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres y dos mujeres que aparecieron en los alrededores antes de concretarse el asalto. Los responsables habrían roto el candado y destrozado el vidrio de una ventana para acceder al local

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Un grupo de delincuentes robó aproximadamente 50 mil dólares de una agencia de viajes situada en la avenida España, en el distrito de Breña. El establecimiento, identificado como Aereoworld, se encuentra a media cuadra de la sede principal de Migraciones, en una zona donde operan otros negocios dedicados a esta actividad comercial. El asalto ocurrió durante la madrugada del último martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad de los alrededores.

Las imágenes de videovigilancia, que fueron difundidas por el programa 24 horas de Panamericana TV, muestran que los movimientos comenzaron a las 2:11 a. m. Dos hombres aparecen caminando por la vía pública. Uno vestía una polera ploma con negro y llevaba la capucha puesta, mientras que su acompañante usaba una casaca negra y una gorra. Unos pasos detrás avanzaban dos mujeres, ambas completamente vestidas de oscuro y con accesorios similares para cubrirse la cabeza.

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Posteriormente, las mujeres se acercaron hasta el establecimiento y permanecieron juntas frente a la fachada durante varios minutos. Mientras tanto, los varones quedaron fuera del campo visual de los dispositivos de vigilancia. Durante ese intervalo, las sospechosas revisaron sus teléfonos celulares, conversaron y observaron los alrededores antes de retirarse en dirección a la avenida Alfonso Ugarte.

1. La agencia tiene 27 años de trayectoria y su representante aseguró que continuará trabajando para reponer el dinero sustraído y cumplir con sus pasajeros - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
1. La agencia tiene 27 años de trayectoria y su representante aseguró que continuará trabajando para reponer el dinero sustraído y cumplir con sus pasajeros - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La actividad continuó en el inmueble. A las 2:26 a. m., se escucharon algunos ruidos y, segundos después, aparecieron dos individuos que salieron por una ventana, aparentemente la misma que habrían utilizado para ingresar. El primero llevaba una bolsa blanca, mientras que el segundo cargaba un bolso de tela azul. Tras abandonar el local, uno de ellos cerró la abertura y ambos emprendieron la fuga con el efectivo sustraído.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los responsables habrían conseguido acceder al establecimiento después de romper el candado de la ventana y destrozar el vidrio. Una vez dentro, caminaron hasta un escritorio, donde revisaron los cajones y encontraron el dinero. El monto desaparecido ascendería a cerca de 50 mil dólares, una suma que la compañía había reservado para cubrir las compras de pasajes de sus pasajeros.

Agencia de viajes busca recuperarse tras millonario robo

Jerry Ramírez, representante legal de Aereoworld, explicó a las cámaras del medio que los recursos sustraídos estaban destinados a financiar la adquisición de boletos para las personas que contratan sus servicios, tanto para desplazamientos dentro del Perú como hacia destinos internacionales.

“Dinero que teníamos para poder depositar para las compras de los clientes que nos dejan para viajar, nacional o internacional”, manifestó al explicar el perjuicio económico ocasionado por el asalto.

Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres y dos mujeres que aparecieron en los alrededores antes de concretarse el asalto - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres y dos mujeres que aparecieron en los alrededores antes de concretarse el asalto - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El vocero reconoció que atraviesan una situación complicada debido a las pérdidas y los compromisos comerciales que mantienen con sus compradores. Pese a ello, aseguró que continuarán atendiendo al público y buscarán reponer el capital desaparecido para cumplir con las obligaciones pendientes.

La compañía cuenta con 27 años de trayectoria en el sector turístico. Ramírez destacó la experiencia acumulada durante ese periodo y expresó su intención de recuperar lo perdido, además de preservar la confianza de quienes han contratado sus servicios a lo largo de casi tres décadas.

“Es un momento muy difícil, pero vamos a seguir trabajando”, sostuvo el representante, quien también reiteró su compromiso de reponer el dinero y evitar que el incidente afecte la atención de los pasajeros.

Ahora, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del asalto e identificar a las personas que aparecen en los registros audiovisuales. Las grabaciones permitirían establecer si los cuatro individuos actuaron coordinadamente y conocer qué ruta utilizaron para abandonar la zona. Asimismo, las diligencias tendrán que determinar el paradero de los casi 50 mil dólares que estaban destinados a financiar los viajes de los clientes.

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