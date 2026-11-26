El programa de modernización incorpora herramientas de inteligencia artificial y refuerza la ciberseguridad institucional.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron una declaración conjunta para impulsar la segunda fase del programa de modernización de los servicios de identificación y registro civil. La iniciativa contempla una inversión de USD 100 millones e incluye la implementación del primer DNI Digital a escala nacional.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, y el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, firmaron el acuerdo en Urubamba, Cusco, el 25 de noviembre. El proyecto busca ampliar la transformación digital de la entidad y reforzar el acceso de la población a sus servicios.

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La segunda fase del Programa de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional prevé el desarrollo de capacidades para el uso de inteligencia artificial, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la adopción de un modelo de atención omnicanal.

Este esquema integrará los trámites presenciales y digitales de Reniec. La entidad sostiene que estas herramientas permitirán facilitar el acceso a servicios públicos y privados, operaciones electrónicas y mecanismos de inclusión financiera.

La consolidación de la identidad digital busca impulsar la inclusión financiera y las transacciones electrónicas de la población.

El programa priorizará la atención en la Amazonía

El acuerdo prevé medidas para reducir las brechas de identificación en las regiones de la Amazonía y en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso. Para ello, el programa plantea incorporar unidades móviles, conectividad satelital y nuevas herramientas de registro.

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La estrategia busca acercar los trámites de identificación a poblaciones que enfrentan dificultades geográficas, de conectividad o de acceso a oficinas del Reniec. También considera la diversidad cultural y lingüística de los territorios atendidos.

Durante la actividad en Urubamba, Velarde y Goldfajn participaron en una demostración de equipos portátiles financiados por el BID. Los dispositivos formaron parte de una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a personas en situación de vulnerabilidad de la provincia cusqueña.

El proyecto prioriza la atención en la Amazonía con unidades móviles y conectividad satelital para comunidades indígenas y rurales.

Más de 397 mil DNI se emitieron mediante el sistema Acta-Ficha

Las autoridades también conocieron el funcionamiento del mecanismo Acta-Ficha, implementado durante la primera fase del programa con apoyo financiero del BID. Este sistema permite inscribir nacimientos y emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) con la ficha como sustento registral.

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Desde su puesta en marcha en 2023 hasta octubre de 2026, este mecanismo permitió la emisión de más de 397 mil DNI a nivel nacional. Más de 33 mil documentos correspondieron a la jurisdicción de la Oficina Regional Cusco.

La jornada incluyó además una demostración del sistema de Captura en Vivo, que registra de forma digital los datos biométricos y personales de los ciudadanos durante los trámites en las agencias del Reniec. La herramienta automatiza parte del proceso y reduce la intervención manual.

Desde 2019, la Captura en Vivo acumuló más de 20 millones de trámites automatizados en el país. De ese total, más de 898 mil se realizaron en la jurisdicción de la Oficina Regional Cusco.

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El Reniec señaló que la experiencia peruana en identificación y atención de poblaciones vulnerables podría aportar soluciones y prácticas aplicables en otros países de América Latina y el Caribe.