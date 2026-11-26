José Carlos García explica por qué evitó pelear tras el acoso denunciado por Amy Gutiérrez

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José Carlos García respondió a los cuestionamientos por no haber agredido al hombre al que Amy Gutiérrez acusa de acosarla en San Miguel. La pareja de la cantante difundió un comunicado en Instagram para explicar que su decisión de evitar una pelea respondió a la necesidad de resguardarla y de impedir que el episodio escalara a una situación de mayor riesgo.

El pronunciamiento llegó después de que la artista compartiera un video en sus redes sociales para relatar el hecho que vivió a la salida de un centro comercial. Según su versión, un repartidor le dirigió comentarios de contenido sexual y, más tarde, los siguió en motocicleta cuando ambos se retiraban a bordo de un scooter eléctrico.

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La denuncia de Amy Gutiérrez generó una amplia reacción entre sus seguidores. Parte de los mensajes se centró en la conducta del sujeto señalado, aunque otros cuestionaron a García por no haber respondido con golpes durante el altercado. El músico recibió insultos y comentarios que calificaron su actitud como falta de protección hacia la intérprete.

José Carlos García dijo que priorizó la seguridad de Amy Gutiérrez

En su mensaje, José Carlos García sostuvo que su prioridad fue sacar a Gutiérrez de una situación que percibió como peligrosa. El director musical explicó que el hombre habría realizado expresiones groseras mientras la cantante lo esperaba en la vía pública y que ambos optaron por alejarse ante la tensión del momento.

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“Mi prioridad siempre será proteger a Amy, y protegerla no significa necesariamente responder con violencia”, señaló García en su publicación.

El novio de la salsera remarcó que desconocía cómo podía reaccionar el presunto acosador si decidía enfrentarlo. De acuerdo con su explicación, una confrontación física podía derivar en consecuencias para ambos, sobre todo porque el hombre los habría seguido luego de la primera discusión.

García rechazó que su decisión pueda interpretarse como temor o indiferencia frente a lo que atravesó su pareja. “No confundamos prudencia con cobardía. A veces la decisión más inteligente es no caer en sus provocaciones”, añadió en el comunicado publicado en Instagram.

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La cantante Amy Gutiérrez expone en video al hombre a quien señala por haberla acosado en la vía pública.

La cantante había contado que, tras increpar al repartidor por los comentarios que le atribuye, el hombre se colocó el casco y negó haberle faltado el respeto. Gutiérrez decidió grabar parte de la discusión con su celular, aunque afirmó que guardó el teléfono cuando el motociclista se acercó a ellos y la desafió a continuar con el registro.

La denuncia de la cantante pasó a segundo plano en redes sociales

El caso abrió una discusión sobre las reacciones que se esperan de una pareja frente a una denuncia de acoso callejero. Mientras algunos usuarios consideraron que García debía responder con violencia, otros respaldaron que se evitara una pelea y señalaron que la prioridad debía estar en el comportamiento denunciado por la artista.

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Según el relato de Amy Gutiérrez, el episodio ocurrió cuando se encontraba con García en los exteriores de un centro comercial de San Miguel. La cantante aseguró que el sujeto se aproximó a ella, le lanzó frases de contenido sexual y luego los siguió en su motocicleta. También manifestó preocupación por posibles represalias después de anunciar que difundiría el video en sus redes.

“Esto pasa muy seguido, a muchas mujeres y nunca pasa nada”, expresó la intérprete al pedir que la Policía Nacional del Perú (PNP) tome conocimiento de lo ocurrido. Además, solicitó que Rappi revise si el hombre señalado formaba parte de su red de repartidores, debido a que identificó una caja de la empresa en la motocicleta.

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La cantante peruana Amy Gutiérrez comparte un testimonio en video a través de sus redes sociales relatando un episodio de acoso callejero ocurrido en las inmediaciones de un centro comercial en el distrito de San Miguel. La artista describe la interacción con un repartidor en motocicleta y el altercado posterior que involucró a su pareja.

El conductor Mathías Brivio se pronunció sobre la controversia y respaldó la postura de García. El presentador de Esto es Guerra cuestionó que el debate se concentrara en exigir una respuesta física del novio de la cantante, en lugar de atender la denuncia de hostigamiento formulada por ella.

Brivio advirtió que nadie puede anticipar el desenlace de una pelea callejera. Recordó que una agresión puede involucrar armas, lesiones graves o consecuencias legales, por lo que consideró que evitar el enfrentamiento fue una alternativa prudente. “Ahora todos son Rambo”, dijo al referirse a los comentarios de usuarios que criticaron a García.

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A través de un video en redes sociales, Mathías Brivio comenta los mensajes dirigidos a la pareja de la cantante Amy Gutiérrez. Durante la grabación, Brivio incorpora declaraciones de la artista y capturas de pantalla de comentarios de usuarios, analizando las opiniones del público respecto a evitar una confrontación física.

Mathías Brivio pidió no exigir violencia como prueba de protección

El conductor señaló que las redes sociales instalaron una expectativa sobre cómo debería actuar un hombre cuando su pareja es acosada. Para Brivio, esa mirada pasa por alto que el riesgo no desaparece con una reacción violenta y que una confrontación puede exponer aún más a la víctima y a quienes la acompañan.

En esa línea, cuestionó los mensajes que calificaron a García como “novio de cartón” o “cobarde”. El presentador sostuvo que esas opiniones trasladaron el foco desde la denuncia de Gutiérrez hacia la conducta de su pareja, pese a que la cantante había relatado sentirse amenazada tras el seguimiento en motocicleta.

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El conductor Mathías Brivio opina sobre la reacción de la pareja de Amy Gutiérrez ante la denuncia de acoso realizada por la cantante.