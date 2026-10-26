Perú

Pensión por consumo: 15 millones de peruanos pasarán a tener una cuenta en diciembre, pero impacto fiscal se conocerá en 2028

La SBS prevé emitir en noviembre las normas complementarias de carácter operativo para implementar el mecanismo desde el 1 de enero de 2027, según la intendenta Milagros Rivadeneyra. Sin embargo, aportes no serán inmediatos

Mercados - Inflación
Para aplicar a la nueva pensión por consumo de Perú, las boletas electrónicas deberán consignar el DNI del afiliado y figurar en los registros de la Sunat.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estimó que alrededor de 15 millones de afiliados de los sistemas público y privado de pensiones tendrán una cuenta especial de aporte por consumo abierta antes del 31 de diciembre de 2026.

La pensión por consumo es un mecanismo previsto en la reforma previsional del sistema de jubilaciones peruano que permitirá registrar determinados gastos sustentados con boletas electrónicas para generar un aporte estatal destinado a la futura pensión de los afiliados.

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Los consumos elegibles generarán un aporte equivalente al 1% y tendrán un límite anual de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con la UIT vigente en 2026, el máximo referencial sería de S/ 440 al año, aunque el monto final dependerá del valor que tenga la unidad tributaria en cada ejercicio.

Para ese fin, la SBS prevé emitir en noviembre las normas operativas para la apertura y administración de las cuentas especiales. Sin embargo, el abono no será automático: durante 2027 solo se registrarán y validarán los consumos, mientras que las primeras transferencias de recursos se efectuarían en 2028.

“Es una cuenta especial de aporte por consumo. Es decir, es una cuenta independiente de cualquier otro tema previsional, porque va a tener características distintas”, explicó la intendenta de Supervisión de Instituciones Previsionales de la SBS, Milagros Rivadeneyra Baca.

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Milagros Rivadeneyra Baca - SBS
Milagros Rivadeneyra Baca, intendenta de Supervisión de Instituciones Previsionales de la SBS. IMAGEN MODIFICADA CON IA

Las cuentas especiales se abrirán antes del 31 de diciembre

La funcionaria precisó que, para que un consumo sea computado, la boleta electrónica debe emitirse con los nombres y el DNI del afiliado. Por ello, los usuarios deberán solicitar ese comprobante en cada compra que quieran incorporar al cálculo de la pensión por consumo.

No bastará con haber realizado la compra. El consumo deberá estar registrado en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y cumplir las condiciones previstas en la regulación.

Rivadeneyra afirmó a Infobae Perú que los afiliados no tendrán que presentar después sus boletas ante una administradora de fondos de pensiones (AFP), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la SBS.

“El usuario no tendría que verse impactado en ningún tema de carga”, indicó, al señalar que la validación y el intercambio de información se realizarán entre las entidades involucradas.

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá los primeros recursos a las cuentas previsionales a partir de 2028.

Los consumos se registrarán en 2027 y los aportes llegarán en 2028

La SBS no tiene una estimación del número de personas que recibirán efectivamente el aporte, pues dependerá de cuántos afiliados soliciten boletas electrónicas con DNI y de los consumos que cumplan los requisitos establecidos.

Pero el punto más sensible es que la SBS tampoco cuenta con un cálculo del impacto fiscal que tendrá el mecanismo en 2028, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá transferir los recursos correspondientes a los consumos que se registren un año antes.

Según una estimación hipotética basada en las cifras mencionadas por la SBS, si los 15 millones de afiliados recibieran el aporte máximo referencial de S/ 440 anuales, el desembolso podría ascender a S/ 6.600 millones, equivalente a cerca de 0,55% del PBI de 2025.

Sin embargo, ese escenario no constituye una proyección oficial: el monto estará sujeto a los consumos válidos que se registren en 2027 y de la cantidad de personas que cumplan las condiciones.

Además, el mecanismo supone un desafío relevante en un país donde la mayoría de compras cotidianas se realiza en mercados, comercios de barrio y actividades que operan fuera de la formalidad o no emiten comprobantes electrónicos.

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