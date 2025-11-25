Investigación en Chankillo revela uno de los registros más tempranos de planificación arquitectónica orientada al sol en América

Se identificó un conjunto arquitectónico cercano a Chankillo con mayor antigüedad y orientación solar.

La reciente confirmación del Ministerio de Cultura dio un nuevo impulso a las investigaciones en Chankillo, uno de los complejos arqueológicos más relevantes del país. La institución informó que un conjunto arquitectónico, expuesto en una zona próxima al conocido Observatorio Solar, presenta una antigüedad mayor y un diseño orientado a los ciclos solares. El anuncio generó interés entre especialistas, quienes consideraron que este registro permite revisar la cronología del desarrollo astronómico en los Andes.

El Observatorio Solar de Chankillo, reconocido por su alineación con los movimientos del sol y por su condición de Patrimonio Mundial desde el 2021, marcó durante años el inicio del estudio sistemático del cielo en la región. Sin embargo, la estructura recién identificada ofrece una referencia anterior. Según el Ministerio de Cultura, este resultado “redefine los orígenes de la astronomía andina, y amplía de manera significativa la cronología del desarrollo astronómico en la región, convirtiéndose en uno de los registros más tempranos de planificación arquitectónica orientada a los movimientos del sol en América, y por lo tanto a la observación de fenómenos astronómicos”.

El anuncio abrió nuevas preguntas sobre la secuencia de construcción en el valle de Casma y sobre la complejidad de las prácticas rituales y científicas que funcionaron allí. De acuerdo con los especialistas, la lectura de los alineamientos permite evaluar una tradición más extensa y diversa de lo que se consideraba.

Estructura anterior al observatorio

Chankillo. (Foto: Difusión)

La Agencia Andina informó que la evidencia recién estudiada muestra una función astronómica clara, identificada mediante su orientación solar, su estratigrafía y sus materiales constructivos. Con ello, se concluye que el edificio pertenece a una fase previa al Observatorio Solar de Chankillo, conocido hasta ahora como el más antiguo del hemisferio con esa finalidad.

El director de la Unidad Ejecutora Chankillo, el arqueólogo Iván Ghezzi Solís, destacó la relevancia de este avance. Señaló que “hay estructuras que aparentemente tuvieron una función astronómica mucho más antiguas que Chankillo. Tienen una orientación astronómica y muestran técnicas constructivas distintas, con piedra, barro y adobes”. De acuerdo con el investigador, esta relación entre técnica y orientación permite ampliar la lectura sobre la capacidad de observación en la costa norcentral.

La Unidad Ejecutora Chankillo proyectó completar las excavaciones y obtener fechados radiocarbónicos para determinar la antigüedad exacta. Estos resultados permitirán establecer con precisión la posición del nuevo edificio dentro de la secuencia cultural de Casma.

Nuevas evidencias sobre prácticas astronómicas

La pieza muestra guerreros en combate y señales de rotura intencional, lo que refuerza la interpretación de que los rituales solares de Chankillo estaban ligados a la autoridad política y militar de sus élites. (Difusión)

El equipo responsable también informó sobre la presencia de un corredor alineado de forma intencional con el ciclo lunar. Este elemento indica que el complejo no solo registró eventos solares, sino también lunares. Con ello, se propone que el conocimiento astronómico en la zona incluía una lectura sistemática de ambos cuerpos celestes.

En paralelo, las excavaciones revelaron una vasija ceremonial de estilo Patazca, de un metro de altura. El objeto incluye figuras de guerreros modeladas en arcilla en postura de combate. Su ubicación en un acceso del observatorio indica la posible presencia de grupos con autoridad ritual y militar. Este contexto refleja una relación entre conocimiento astronómico, poder político y prácticas ceremoniales, especialmente en sectores vinculados al Templo Fortificado.

El Ministerio de Cultura destacó que estos nuevos datos consolidan a Casma como uno de los centros astronómicos más importantes del mundo antiguo. Según la institución, continúan los trabajos de restauración y puesta en valor de las Trece Torres y del Observatorio Solar, con la intención de abrir este sector al público en los próximos años.

Chankillo, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial desde el 2021, mantiene una posición central en el estudio de las primeras tradiciones científicas del Perú prehispánico. Cada temporada de trabajo expone datos que permiten reconstruir procesos tempranos de observación y planificación, claves para comprender la historia astronómica del valle.