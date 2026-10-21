Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 

La boxeadora mexicana se impuso a Tatiana Flores en el Campeonato Panamericano de Boxeo en Puebla 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La delegación mexicana ya tiene a su primera clasificada a los Juegos Panamericanos en Lima 2027, se trata de la pugilista, Valeria Amparán, que se apuntó la plaza al instalarse en las semifinales del Campeonato Panamericano de Boxeo en Puebla 2026.

En su vigente combate, Valeria Amparán derrotó a la campeona mundial, Tatiana Flores, por decisión unánime para asegurar la medalla de bronce en los 51kg y el boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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“Estoy muy feliz, muy orgullosa, sobre todo satisfecha porque estamos haciendo un gran trabajo, la preparación durísima con altas y bajas, pero nos está dando frutos”, declaró Valeria Amparán después de alzarse con la victoria.

El triunfo tuvo un significado especial para Valeria Amparan, quien subió de la categoría juvenil a elite. Su efectividad y frecuencia de golpeo le permitieron imponerse en Puebla y ofrecer una destacada actuación ante Tatiana Flores para ser la primera mexicana en clasificar a los Panamericanos de Lima 2027.

“La verdad es que (Tatiana Flores) es una rival muy fuerte, la verdad entré con un poco de nervio por lo mismo, ya tenía mucha carrera recorrida, yo estoy subiendo de juvenil a elite, se nota el cambio. sin duda todo este año la operación y gracias a ellos que me están apoyando mucho en salir fuera del país, también tenemos recorrido y estamos al nivel”, sentenció Valeria Amparán.

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¿Quién es Valeria Amparán, primera mexicana en asegurar plaza en Lima 2027?

Es la primera mexicana en calificar a Lima 2027 (Comité Olímpico Mexicano )

La mexicana Valeria Sarahi Amparán Pizarro es boxeadora y campeona centroamericana con capacidades para enfrentar a cualquier oponente en la categoría elite. Ella es originaria de Durango y reconocida por ser la primera boxeadora mexicana en ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo de la Asociación Internacional de Boxeo 2024.

Vale Amparán cuenta con una trayectoria destacada en categorías juveniles. Registró la medalla de oro en el Boxam International, torneo realizado en la ciudad de Alicante, España. En el 2018, terminó en la quinta posición del Mundial Junior de Armenia.

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En 2022, la duranguense obtuvo la presea de plata en el Campeonato Nacional Junior, celebrado en la Ciudad de México. Durante el 2023, la pugilista también alcanzó la medalla áurea en el Campeonato Nacional Festival Olímpico, celebrado en León, Guanajuato.

Amparán repitió la hazaña en el Campeonato Continental disputado en Cali, Colombia. Para el 2024, Valeria conquistó la presea dorada en el Campeonato Nacional Festival Olímpico de ese año realizado en Oaxtepec, Morelos.

Subió a los más alto del pódium en los 51kg del boxeo femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente fue la ganadora del metal dorado en los Juegos Nacionales CONADE 2024, celebrados en Guadalajara, Jalisco y conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo, celebrado en la ciudad de Budva, en Montenegro.

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Dos años después, México fue testigo de la enorme actuación de Valeria Amparán para proclamarse campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La duranguense se colgó el metal dorado en la división de 51kg.

Este miércoles 21 de octubre Valeria Sarahi Amparán Pizarro selló su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 al superar a la representante de Argentina, Tatiana Flores, por decisión unánime en el Campeonato Panamericano de Boxeo en Puebla 2026.

El resultado es histórico porque Valeria Pizarro venció a una boxeadora que ha sido tres veces campeona nacional en 48 kg, medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y competidora internacional en la categoría de hasta 51 kg.

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Clasificó a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (valeria_pizarro1)

Valeria Amparán merece una felicitación por la trayectoria que ha construido en el boxeo juvenil y por los resultados obtenidos en competencias nacionales e internacionales. Sus medallas de oro, además de su clasificación a Lima 2027, reflejan su esfuerzo, disciplina y constancia dentro del cuadrilátero.

Con ese triunfo en Puebla, la pugilista de Durango se instaló a semifinales, aseguró la medalla de bronce y se transformó en la primera mexicana clasificada a los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto en el Área Metropolitana de Lima-Callao, Perú el próximo año.

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