Más de 120 mil trabajos en el sector pesca estarían en riesgo por el fenómeno El Niño

El Niño podría impactar al sector laboral en Perú, sobre todo al de la cadena productiva de la pesca. - Crédito Ministerio de la Producción

Guardar

El Gobierno ya ha considerado que el fenómeno El Niño que se viene será uno extraordinario y que el impacto será fuerte. Tanto así que el Ministerio de Economía y Finanzas espera que algunas regiones puedan caer en recesión y evalúa entregar bonos a familias afectadas frente a los impactos.

Y ahora también se alertan del golpe que podría dar al empleo. En este caso es la Sociedad Nacional de Pesquería la cual calcula que con los impactos del FEN se podría perder 122 mil puestos de trabajo en el sector pesquero acumulados entre el 2026 y 2027.

PUBLICIDAD

Es más, Jessica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la SNP señaló a canal N sugirió que el Gobierno no estaría previendo este impacto, dado que actualmente el plan propuesto “no incluye medidas concretas para mitigar el impacto en los trabajadores y en las empresas del sector pesquero industrial”.

Varios filetes de cojinova en un mercado de Villa María del Triunfo ilustran la llegada de especies asociadas al fenómeno El Niño.

FEN impactaría la pesca

Luna alertó sobre la poca pesca este año, una que evidenciaría ya el impacto del fenómeno El Niño. “La cuota fue de 1,9 millones de toneladas, pero se pescó solo 470 mil toneladas. Entonces es 2 millones menos que el año anterior”, explicó en canal N.

“Hay muy poco jurel. De hecho, nuestra flota se ha ido por fuera de las 200 millas a buscar jurel. Algo ha encontrado, pero no compensa de ninguna manera la pérdida en anchoveta. Caballa no hay, las condiciones del mar han hecho que desaparezca”, añadió.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, ya había señalado que ante los efectos del fenómeno El Niño existía la necesidad de adoptar medidas adicionales para la pesca industrial, considerando que la primera temporada de captura de anchoveta solo alcanzó el 20% de la cuota y fue cerrada por el inicio del desove.

En el programa radial Hablemos Claro de Exitosa Noticias, se realiza una entrevista a Jorge Pesaresi, presidente de la Federación FIUPAR del puerto de Ilo. Durante el diálogo en cabina, el dirigente aborda la situación del sector pesquero y los efectos del fenómeno de El Niño en la pesca artesanal del sur del Perú.

“El sector pesquero sufre desde el segundo trimestre del año los embates del fenómeno El Niño, por lo cual hemos impulsado 19 medidas de reactivación para la pesca artesanal. Pero también tenemos que sacar medidas para la pesca industrial que ha sido afectada igual que la pesca artesanal”, declaró entonces.

PUBLICIDAD

Pero para Luna de la SNP aún el gobierno no da medidas concretas para poder impulsar a su parte del sector frente al fenómeno climático que aún no mostraría totalmente su mayor fuerza.

“En 2027 no va a haber una recuperación todavía completa del sector pesquero industrial. Esa recuperación, año completo, digamos, se va a ver recién en el 2028″, aclaró Luna.

Terminal pesquero en Lima. (Crédito: Andina)

Impacto en los empleos

La representante del SNP también señaló que esto no solo afecta a las empresa más pequeñas o a los pescadores artesanales, sino también toca a toda la cadena de la actividad de la pesca. Es decir, a tripulantes, trabajadores de plantas, proveedores, transportistas, servicios de mantenimiento y negocios portuarios.

PUBLICIDAD

Por eso, según las estimaciones de la SNP, durante 2026 calculan que podrían perderse alrededor de 78 mil puestos de trabajo asociados al sector. Otros 44 mil más se perderían durante 2027 si el impacto fuerte del FEN persiste.