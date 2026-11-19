El COEN asignó el nivel rojo de peligro a ambos departamentos por precipitaciones de intensidad extrema. Composición: Infobae

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Las precipitaciones persisten en el norte del Perú y mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas y de gestión de riesgos. Piura y Tumbes registran nuevos episodios de lluvia, mientras los pronósticos advierten condiciones que podrían intensificarse durante las próximas horas.

En distintos sectores de Piura se reportaron precipitaciones, incluso en zonas urbanas. También se informó sobre lluvias en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes, donde las condiciones meteorológicas podrían favorecer nuevos episodios durante la tarde y la noche del jueves 19 de noviembre.

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La situación también genera atención por el comportamiento de los ríos y las quebradas de la región piurana. Las precipitaciones en las zonas altas de las cuencas pueden incrementar el volumen de agua que llega a los cauces principales y provocar variaciones en sus niveles.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) difundieron advertencias sobre las condiciones previstas entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre. Ambos organismos incluyen a Piura y Tumbes entre las regiones con mayor exposición a las lluvias.

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Piura y Tumbes se encuentran bajo alerta por lluvias de intensidad extrema

El boletín informativo N.° 322-2026-INDECI/COEN establece que Piura y Tumbes presentan nivel rojo de peligro por precipitaciones. Esta categoría corresponde al escenario de mayor riesgo y contempla lluvias de intensidad extrema, con posibilidad de inundaciones pluviales, descargas eléctricas y vientos fuertes.

El aviso tiene vigencia desde las 13:00 horas del jueves 19 hasta las 13:00 horas del viernes 20 de noviembre. Durante ese periodo, las precipitaciones podrían afectar diferentes provincias de ambos departamentos.

En Piura, las zonas comprendidas en la advertencia son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. En Tumbes, el pronóstico incluye las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

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El COEN también identifica a Cajamarca y Lambayeque con nivel naranja, correspondiente a peligro fuerte. Otras regiones del país figuran bajo nivel amarillo, entre ellas Lima, donde se prevén lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad.

Senamhi advierte nuevas precipitaciones entre el 20 y 21 de noviembre

Quebrada La capitana en estos momentos.

El jefe zonal del Senamhi en Piura y Tumbes, Héctor Yauri, explicó que las lluvias podrían disminuir temporalmente durante el 18 y 19 de noviembre. Sin embargo, los pronósticos contemplan un nuevo incremento de las precipitaciones entre el jueves 20 y el viernes 21.

Según el especialista, los episodios de lluvia tendrían mayor presencia en las zonas altas de la cuenca del río Piura. El agua acumulada en estos sectores puede desplazarse hacia las quebradas y los afluentes, lo que incrementaría progresivamente el caudal del río principal.

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Este comportamiento también requiere vigilancia por la posibilidad de que las precipitaciones se repitan durante varios días, con intervalos de menor actividad entre un episodio y otro.

La evolución del río Piura constituye uno de los principales puntos de atención ante el pronóstico de nuevas lluvias. Las precipitaciones en la parte alta de la cuenca pueden generar escorrentías que llegan a los cauces y modifican sus niveles, incluso cuando las lluvias no se presentan con la misma intensidad en la ciudad.

En el sector del puente Ñácara se registró un valor inicial aproximado de 229 metros cúbicos por segundo.

En Malacasí, los acumulados de lluvia llegaron hasta los 43 milímetros durante ese mismo periodo. Las precipitaciones también provocaron la activación de quebradas en distintos sectores de la región.

Una nueva acumulación importante de lluvia entre el 20 y 21 de noviembre podría generar otros incrementos en los niveles de agua. No obstante, la magnitud de una eventual crecida dependerá de la intensidad de las precipitaciones y de las condiciones de los afluentes.

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El boletín N.° 322-2026-INDECI/COEN advierte precipitaciones de intensidad extrema, con posibilidad de inundaciones pluviales, descargas eléctricas y vientos fuertes. COEN

COEN advierte lluvias en otras regiones del Perú

El boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional contempla precipitaciones en 19 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao.

En la sierra norte se pronostican lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en la sierra centro y sur se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad. El reporte también incluye posibles nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar y granizo en zonas que superan los 2.900 metros.

Para la selva alta del centro y sur se prevén lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En la costa sur, las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna podrían registrar lloviznas de similar intensidad.

En Lima, el pronóstico contempla lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad. El nivel amarillo asignado a esta región corresponde a un peligro moderado por precipitaciones acumuladas durante un periodo de 24 horas.

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El Senamhi recomienda a la población de las zonas comprendidas en los avisos mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas. Por su parte, el Indeci difunde los escenarios de riesgo a través de sus plataformas institucionales.