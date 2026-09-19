Perú

José Tangherlini es el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El economista asume la cartera tras la salida de Rafael Rey, quien dejó el cargo 52 días después de jurar como ministro y atribuyó su decisión a motivos de salud

En una solemne ceremonia en el Palacio de Gobierno, José Ángelo Tangherlini Casal juramentó como el nuevo Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori. | Canal N
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José Angello Tangherlini Casal asumió este viernes 18 de septiembre la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego de que Rafael Rey presentara su renuncia al cargo por motivos de salud. La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento al nuevo integrante del gabinete encabezado por Luis Galarreta.

El cambio se produce menos de dos meses después del inicio de la actual gestión gubernamental. Rey había asumido el despacho el 28 de julio y su salida constituye la primera modificación del gabinete desde el inicio del Gobierno de Fujimori. La Presidencia del Consejo de Ministros confirmó que recibió su renuncia irrevocable y destacó su disposición para facilitar la transferencia de la cartera.

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Tangherlini llega al MTC tras su paso por el Midagri

Hasta este viernes, Tangherlini se desempeñaba como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), puesto que ocupaba desde el 6 de agosto de 2026. Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MIDAGRI.

El nuevo titular del MTC es economista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con experiencia en distintas entidades públicas. Antes de llegar al viceministerio, desarrolló funciones vinculadas con la administración y gestión económica en Agro Rural, programa en el que también ocupó la dirección ejecutiva durante 2020.

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El nuevo ministro del MTC estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha ocupado diversos cargos en el sector público.
El nuevo ministro del MTC estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha ocupado diversos cargos en el sector público. Foto: TV Perú

Su trayectoria incluye además experiencia en organismos reguladores. En 2024 fue seleccionado como vocal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (Trasu) de Osiptel, para un periodo de tres años. Sin embargo, dejó esa posición poco después de asumir el viceministerio del Midagri. Osiptel aceptó su renuncia con eficacia desde el 7 de agosto de 2026.

Experiencia en Agro Rural y gestión pública

Tangherlini también estuvo al frente de Agro Rural durante 2020, después de haber ocupado la jefatura de Administración de la entidad. Su gestión estuvo relacionada con programas destinados al ámbito rural y a la agricultura familiar, además de acciones para garantizar el abastecimiento de alimentos durante la pandemia.

Su retorno a posiciones de responsabilidad dentro del sector agrario se produjo antes de su llegada al Midagri. Documentos oficiales de 2026 lo identifican nuevamente en relación con la conducción de Agro Rural, mientras que en agosto fue designado viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.

En las semanas previas a su llegada al MTC, su agenda estuvo enfocada en la preparación frente a emergencias y en el fortalecimiento de la agricultura familiar. Participó en actividades relacionadas con la gestión de riesgos, la adaptación al cambio climático y la respuesta ante posibles impactos del Fenómeno El Niño.

Rafael Rey se convierte en el primer ministro que renuncia a su cargo en el gobierno de Keiko Fujimori. Foto: EFE
Rafael Rey se convierte en el primer ministro que renuncia a su cargo en el gobierno de Keiko Fujimori. Foto: EFE

Rafael Rey dejó el cargo por motivos de salud

La salida de Rafael Rey se produjo luego de que remitiera una carta a la presidenta Keiko Fujimori y al premier Luis Galarreta. En el documento, explicó que tomó la decisión debido a razones de salud que, según indicó, le impedían continuar desempeñando las funciones del despacho con la dedicación requerida.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, señaló Rey en su misiva.

El exministro también agradeció la confianza recibida y expresó su disposición para colaborar con una transferencia ordenada. “Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, sostuvo.

Rey permaneció 52 días al frente del MTC. Su salida ocurre mientras la cartera tiene bajo su responsabilidad proyectos y políticas vinculados con transporte, infraestructura y comunicaciones. La PCM informó que recibió su dimisión y agradeció públicamente el trabajo realizado durante su permanencia en el gabinete.

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