El Niño tendrá una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 en Perú, advierte informe

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Lima, 30 oct (EFE).- El actual episodio del fenómeno climático de El Niño, consistente en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial, tendrá "una magnitud extraordinaria" en las costas de Perú hasta febrero de 2027, cuando irá disminuyendo progresivamente hasta mediados del próximo año, advierte informe.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú señaló el viernes en su último reporte que las lluvias que produce este evento en el litoral peruano, que pueden provocar grandes inundaciones, se irán incrementando en lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales.

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"Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad", reza el informe.

Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores y el ENFEN advirtió que esta condición será más acentuada en la zona del lago Titicaca, ubicado en el sur del país, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo habitual.

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Agregó que en el inicio de 2027, continuarían las lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central y sierra norte occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte, mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

"La temperatura del aire continua con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords", destacó el ENFEN.

Por otro lado, los caudales de ríos registrarían valores superiores a lo normal en la costa norte, una tendencia que se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que atraviesan Lima, la capital peruana.

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Mientras que los ríos en la sierra sur y central tendrían un caudal de normal a inferior y los tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, "comprometiendo el nivel del Lago".

Del mismo modo, varios embalses ubicados en el sur del país continuarían con niveles bajos, por lo que ante un posible escenario de déficit de precipitaciones en la sierra sur y central, "la situación de las reservas hídricas podrían verse afectadas para la próxima campaña agrícola del 2027".

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Por último, el ENFEN recomendó a la población ubicada en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa reforzar la protección de sus viviendas y estar alerta de la información de las autoridades locales.

También exhortó a las autoridades considerar los estudios de escenarios de riesgo actualizados, tomando como base los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para la reducción de riesgo de desastres y la preparación ante peligros inminentes.EFE