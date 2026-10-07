El consumo de tres pantallas llega a un pico histórico en Perú: más de la mitad usa TV, celular y computadora al mismo tiempo

La región Sur del Perú registró el mayor nivel de consumo simultáneo de tres pantallas con un 60% de usuarios conectados.

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Más de la mitad de los peruanos ya ve televisión mientras revisa el celular y usa una computadora. El consumo simultáneo de TV, smartphone y PC alcanzó al 55,4% de la población, 11 puntos porcentuales más que hace dos años, según el Informe de Tendencias 2024-2026 elaborado por Datum para Intendigital e Innova Media 5.0.

El hábito conocido como triple screening o consumo de tres pantallas se expandió en un contexto de trabajo remoto, entretenimiento digital y multitarea. A ello se suma que el 64,1% de los peruanos utiliza televisión y celular al mismo tiempo, una práctica presente en cerca de dos de cada tres personas.

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La atención se dispersa y obliga a revisar las estrategias publicitarias

El estudio advierte que esa exposición a múltiples dispositivos no implica una mayor disposición a recibir mensajes publicitarios. La atención a los avisos en teléfonos móviles cayó de 74% en 2024 a 64,4% en 2026, una reducción de 9,6 puntos porcentuales.

Carola Miyoshi, directora general de Intendigital, señaló que el desafío para empresas y agencias radica en la fragmentación de la atención. “Cuando más de la mitad del país procesa tres pantallas a la vez, el mensaje publicitario pierde impacto por saturación y el usuario activa una ceguera defensiva en el móvil”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que la respuesta pasa por diseñar campañas complementarias entre plataformas, antes que replicar el mismo contenido en todos los canales.

El 55,4% de los peruanos consume televisión, celular y computadora de forma simultánea, según un informe de Datum.

La computadora redujo la distancia con la televisión como espacio de atención

La menor receptividad en los celulares contrasta con el aumento de la atención en laptops y computadoras de escritorio. El 63% de los encuestados declaró prestar atención a la publicidad en esos dispositivos.

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La televisión abierta y por cable se mantuvo como el soporte con mayor nivel de atención, con 66,4%. Sin embargo, la distancia frente a las computadoras se redujo a 3,4 puntos porcentuales, una diferencia menor a la que existía al comienzo de la medición.

El resultado muestra que las decisiones de consumo pueden comenzar en una pantalla y concluir en otra. La combinación entre avisos televisivos y compras presenciales en tiendas creció de 32,7% en 2024 a 47% en 2026.

Ese dato sugiere que el canal físico conserva peso en la etapa final de compra, incluso entre consumidores expuestos a contenidos digitales durante gran parte del día.

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La atención a los avisos publicitarios en teléfonos móviles descendió al 64,4% por la saturación de estímulos.

Una foto de producto tiene más influencia que una celebridad digital

El informe identifica cambios en los estímulos que motivan compras. Las fotografías de productos publicadas en redes sociales superaron a los influencers famosos como factor de conversión.

La tendencia apunta a una mayor relevancia de contenidos directos, centrados en el producto y su presentación. Los microinfluencers, con comunidades de entre 10 mil y 100 mil seguidores, también registraron mejores niveles de conversión que los perfiles masivos en audiencias de nicho.

La confianza y la cercanía con comunidades específicas aparecen como elementos que influyen en un escenario de saturación publicitaria. El estudio plantea que el alcance por sí solo pierde eficacia cuando los usuarios alternan entre varias tareas y dispositivos.

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La vinculación entre avisos televisivos y compras en tiendas físicas creció al 47% en 2026.

El Sur lidera el consumo de tres pantallas y el Oriente concentra mayor receptividad

El comportamiento no es uniforme en todo el país. El Sur registró el mayor nivel de triple screening, con el 60% de los usuarios conectados de forma simultánea a televisión, celular y computadora. También ocupó el segundo lugar en compras influenciadas por creadores de contenido famosos, con 46,5%.

El Oriente se ubicó como la región más receptiva a los estímulos de compra. Lideró las nueve rutas de conversión evaluadas por el estudio: los medios digitales influyen en el 60% de los encuestados de esa zona y las fotografías de productos en redes sociales alcanzan al 59,2%.

El Norte mostró el comportamiento contrario. La región ocupó el último lugar en ocho de las nueve rutas analizadas. Las páginas web y fanpages influyen en el 37,2% de los consumidores, mientras que los influencers famosos tienen un impacto de 30%.

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