En Perú la plata no alcanza, pero el “darse un gustito” y engreir a la mascota no se negocia: Worldpanel by Numerator

En 2026, las familias de Perú sostuvieron el consumo de productos de uso diario pese al costo de vida, con una inflación de 2,8%. (Imagen ilustrativa)

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El 2026 encuentra a las familias peruanas enfrentando precios cada vez más altos, pero sin resignar los pequeños placeres ni el bienestar propio y de la familia.

Según el informe “Consumer Insights 2026 Latam in reset” de Worldpanel by Numerator, basado en más de 10.000 entrevistas, Perú es uno de los pocos países de la región donde el consumo de productos de uso diario sigue creciendo en unidades, a pesar de la presión económica.

Aunque el dinero rinde menos, los hogares logran mantener e incluso aumentar la cantidad de productos que llevan a casa, según el reporte.

Perú: inflación baja, más compras y menos visitas

Mientras en países como Argentina la inflación supera el 30%, en Perú la inflación interanual a marzo de 2026 fue de solo 2,8%, una de las más bajas de América Latina.

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Esto ayuda a explicar que Perú, junto con Colombia y México, es de los pocos mercados donde el consumo masivo crece tanto en volumen como en gasto.

Sin embargo, el informe señala un cambio clave: las ocasiones de compra en Perú cayeron 3,3%, es decir, los peruanos concentran más productos por visita y van menos veces al punto de venta, lo que obliga a las marcas a buscar nuevos puntos de contacto.

El informe de Worldpanel by Numerator ubicó a Perú entre los mercados de América Latina donde el consumo masivo crece en volumen y en gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor manda, pero los gustos y el bienestar no se resignan

Los hogares peruanos priorizan el valor, aprovechan ofertas y eligen marcas propias o productos en promoción para ahorrar, pero no dejan de lado categorías que aportan bienestar, como snacks, vitaminas, productos de cuidado personal y alimentos para mascotas.

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Marcas premium y marcas propias concentran cerca del 85% del crecimiento en volumen en Latinoamérica, según Worldpanel by Numerator, reflejando que aunque la plata alcance menos, las personas siguen eligiendo premiarse en lo que consideran importante.

El estudio detalla que el 45% del crecimiento en valor de las marcas blancas proviene de categorías esenciales, mientras que el 39% del crecimiento de las marcas premium corresponde a cuidado personal y productos funcionales.

Esto confirma el llamado “efecto high-low”: los consumidores ahorran en productos básicos, pero invierten en categorías que asocian a bienestar, salud o placer.

Las ocasiones de compra en Perú cayeron 3,3%, mientras los hogares concentraron más productos en cada visita al comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú reescribe la ecuación de valor: menos frecuencia, nuevas prioridades

El cambio de hábitos también se nota en los canales elegidos para comprar. Los discounters aumentaron 1,6 puntos de penetración en la región, mientras que el e-commerce creció 15 puntos y las tiendas de conveniencia subieron 4,5 puntos, sobre todo en categorías como belleza y productos para mascotas.

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El reporte señala que los peruanos combinan distintos canales para buscar precio y conveniencia, pero también para acceder a productos aspiracionales y de autocuidado.

“Los consumidores siguen gastando, pero cada vez son más selectivos sobre dónde hacerlo y qué beneficios esperan recibir a cambio. Hoy el crecimiento ya no depende solamente de las categorías, sino de la capacidad de las marcas para conectar con las necesidades reales de las personas”, dijo Marcela Botana, directora de desarrollo de mercado LATAM de Worldpanel by Numerator.

El informe destaca que los peruanos también muestran mayor deseo de consumir alimentos ricos en proteínas y productos más naturales, alineándose con una tendencia regional hacia el autocuidado y la búsqueda de opciones saludables, sin resignar sabor ni calidad.

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Los hogares de Perú buscaron valor con promociones, marcas propias y ajustes en categorías esenciales, sin recortar el gasto en bienestar. (Freepik)

El panorama en el resto de la región: ajuste, polarización y nuevos hábitos

En el resto de Latinoamérica, la situación varía según el país. Argentina enfrenta una inflación interanual del 32,6%, lo que fuerza a las familias a recortar compras y buscar opciones más económicas, aunque no dejan de lado productos básicos y algún “gustito” como el chocolate o el café.

Brasil tiene una inflación del 4,1% y destaca por el impacto de los medicamentos GLP-1 para perder peso: el 76% de la población los conoce y su uso cambia los hábitos de compra, reduciendo el gasto en alimentos.

Colombia muestra una polarización: los hogares con más ingresos aumentan el gasto en autocuidado, mientras los de menores recursos recortan lo no esencial; el gasto de los grupos con menos recursos cayó hasta 14%, mientras que entre quienes están más cómodos subió más del 40%.

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A nivel regional, el “reset” del consumo es evidente: la gente ajusta, compra menos por vez, busca precio en lo básico, pero prioriza el bienestar personal, los snacks y el cuidado de las mascotas. El canal de descuento y el e-commerce crecen, y las marcas que entienden la nueva ecuación de valor tienen mejores oportunidades para crecer. Así estamos.