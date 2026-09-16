Perú

Más compras y formatos grandes: los hogares peruanos también se preparan para El Niño y elevan su consumo en 2026

Ante el estrés climático, el 42,9% de los hogares peruanos previó abastecerse con más productos y 38% optó por marcas económicas, según Worldpanel by Numerator

consumo masivo - mercados
El 39% de los peruanos adoptó un estilo de vida saludable y el gasto del perfil Health Active se concentró en los niveles socioeconómicos C, D y E.
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El gasto de las familias en productos de consumo masivo registró un crecimiento de 2,9% en valor y de 1,8% en volumen durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, según el estudio Consumer Insights Q2 2026 de Worldpanel by Numerator. La evolución ocurrió en un escenario de desaceleración económica y una proyección de inflación anual de 3,8% al cierre del año.

El informe atribuye parte de este desempeño a la recuperación del salario real urbano y al empleo, factores que sostuvieron el presupuesto destinado a alimentos, productos de limpieza, aseo personal y otras categorías de consumo frecuente. A la vez, las familias ajustaron sus elecciones de marcas, presentaciones y canales de compra ante la expectativa de efectos asociados al Fenómeno del Niño.

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Perú: 7 de cada 10 hogares prevén medidas ante El Niño

La situación financiera de los hogares mostró cambios frente a 2025, de acuerdo con la clasificación de la consultora. El segmento “Comfortable”, que agrupa a familias sin dificultades económicas inmediatas, pasó de 21% a 24% de los hogares peruanos en un año.

El grupo “Managing”, integrado por quienes logran cubrir sus necesidades con sus ingresos, concentró el 46% de los hogares, tres puntos porcentuales menos que en 2025. Por su parte, el segmento “Struggling”, conformado por familias bajo presión económica porque sus ingresos no alcanzan, se mantuvo en 30%.

Una mujer sosteniendo varios rollos de papel higiénico (Freepik)
Los hogares Comfortable subieron de 21% a 24% en 2026, mientras el segmento Managing siguió como mayoría con 46% de la población.

Con esa distribución, el estudio estima que siete de cada 10 hogares estarían en condiciones de tomar medidas preventivas ante un evento climático. Entre las opciones consideradas, el 42,9% planea abastecerse con una mayor compra de productos, mientras que el 38% optaría por marcas de menor precio.

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El 28,2% prevé adquirir productos en comercios cercanos a su vivienda y el 18,3% buscaría formatos grandes para reducir el gasto por unidad. Estas decisiones reflejan una estrategia de previsión basada en el abastecimiento y el ajuste de precios, sin que ello suponga abandonar por completo las marcas habituales.

Los consumidores alternan productos premium con opciones de menor precio

Worldpanel by Numerator identificó una tendencia de consumo denominada “high & low”. Bajo este patrón, los compradores combinan artículos premium de marcas de preferencia con alternativas más económicas o de bajo costo, según la categoría y la ocasión de consumo.

La conducta se observa en los distintos niveles socioeconómicos, incluidos los segmentos D y E. El traslado de los precios al consumidor mantiene influencia sobre las decisiones de compra, según señaló Mauricio Cheng Matsuno, country manager de la consultora.

El empaque y el formato de los productos se consolidan hoy como las palancas estratégicas para asegurar la penetración en los puntos de venta”, afirmó Cheng Matsuno. La elección de la presentación se relaciona con el presupuesto disponible, la frecuencia de compra y el tipo de producto que cada hogar necesita reponer.

Lentejas, arroz con lentejas, menestra - Perú - 04 de agosto
Los hogares Struggling representaron 30% del total y siete de cada 10 familias tuvieron capacidad para aplicar medidas preventivas ante el impacto climático.

Los productos esenciales concentran la mitad del gasto de los hogares

Los llamados momentos de consumo esenciales, que incluyen productos de cocina, lácteos, aseo personal y limpieza básica del hogar, concentraron el 50% del gasto en el segundo trimestre. Esa categoría avanzó 0,3% en comparación con igual periodo de 2025.

En esos rubros, las presentaciones de mayor tamaño tienen un mayor peso como mecanismo de ahorro y abastecimiento. El comportamiento contrasta con otras categorías, donde los formatos pequeños y medianos impulsan las compras.

El segmento de indulgencia, que agrupa productos de snacking, repostería, bebidas indulgentes y alcohólicas, representó el 23% del gasto total y tuvo un aumento de 7%. Autocuidado y bienestar reunió el 24% del gasto y se expandió 5,5%.

El informe señala que el 39% de los peruanos adopta de forma activa prácticas vinculadas a un estilo de vida saludable. Este perfil tiene una participación relevante en los niveles socioeconómicos C, D y E, donde los formatos pequeños y medianos operan como una vía de acceso a productos asociados con el bienestar.

Rubores compactos, tubos de maquillaje, barra cremosa, brocha, esponja y paleta con muestras en una tabla de madera.
El efecto high & low marcó las decisiones de compra en Perú con una combinación de productos prémium y opciones de menor precio en todos los niveles socioeconómicos.

Las marcas apuntan a disponibilidad y formatos para sostener el volumen

Para el segundo semestre, la consultora prevé que el consumo de los hogares conserve una trayectoria favorable, respaldada por la recuperación gradual de los ingresos reales.

El escenario también estará condicionado por la preocupación ante el impacto climático y por la búsqueda de una mejor relación entre precio, cantidad y necesidad de reposición.

Cheng Matsuno recomendó priorizar la disponibilidad de productos en los puntos de venta y proteger el volumen de compra antes que trasladar aumentos de precios. La estrategia, sostuvo, debe adaptarse a cada ocasión de consumo, formato y canal, con atención a los comercios de proximidad.

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