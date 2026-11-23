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Lima, 23 nov (EFE).- Un juez de Perú ordenó archivar el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), su esposa Nadine Heredia, y el exrepresentante de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por colusión agravada en el caso ante supuestas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto del Sur a la constructora involucrada en el escándalo Lava Jato, según informó este lunes el abogado del exmandatario.

El abogado de Humala, Juan Carlos Portugal, compartió en sus redes sociales la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundados los pedidos de sobreseimiento presentados a favor del expresidente y de Heredia, que tuvo una activa participación en el Ejecutivo peruano durante el gobierno de su esposo.

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La sala sostuvo que no existían elementos de convicción suficientes para mantener la acusación por el delito de colusión agravada y pedir el inicio de un juicio penal.

En tal sentido, Portugal aseguró, en declaraciones a Canal N, que ya no existe proceso penal contra Humala y Heredia en este caso, dado que previamente otra resolución también archivó la denuncia en este proceso por el delito de asociación ilícita para delinquir.

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El abogado remarcó que no existían elementos probatorios ni una imputación concreta que permitiera establecer cuándo y cómo se habría producido un presunto acuerdo colusorio para adjudicar el gasoducto, un proyecto que sigue pendiente en el sur del país.

La resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala, emitida el pasado jueves, también favorece en el archivo del caso a Jorge Barata, el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, y a otros dos implicados: David San Frutos y Jesús Saldaña Fernández, así como a la energética española Enagás, que formaba parte junto a Odebrecht del consorcio al que adjudicaron la obra.

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El magistrado ordenó levantar las medidas cautelares dictadas contra los investigados, pero aclaró que la Procuraduría del Estado (Abogacía General del Estado) mantiene el pedido de reparación civil por los presuntos perjuicios contra el Estado peruano.

El Equipo Lava Jato de la Fiscalía peruana sostuvo, por su parte, que Humala recibió aportes de campaña de Odebrecht, de entre dos y tres millones de dólares, y que mantuvo reuniones con funcionarios vinculados a la operación en Palacio de Gobierno.

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El pasado 1 de agosto, Humala salió libre de la prisión donde había sido recluido en abril de 2025, después de que el Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegal el juicio en el que fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, a raíz de la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, mientras que su esposa Nadine Heredia permanece en Brasil gracias al asilo otorgado por ese país. EFE