Un bebé prematuro extremo, nacido con solo 24 semanas y 810 gramos, se recupera exitosamente tras soporte vital intensivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud en Perú. (Foto: Minsa)

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Cada año, miles de niños nacen antes de completar las 37 semanas de gestación y necesitan cuidados especiales durante sus primeros meses de vida. En el Perú, durante 2025 se registraron más de 29 mil nacimientos prematuros, una población especialmente vulnerable a infecciones debido a la inmadurez de sus sistemas inmunitario y respiratorio.

Esta condición aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones ante enfermedades que pueden ser prevenibles mediante la inmunización. Por ello, conocer qué vacunas necesitan y en qué momento deben recibirlas resulta fundamental para proteger su salud durante los primeros años de vida.

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Minsa incorpora nuevas inmunizaciones para proteger a los bebés prematuros

Como parte de la reciente actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó dos medidas dirigidas a ampliar la protección de los bebés prematuros y de otras poblaciones vulnerables: el anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y la vacuna hexavalente acelular.

(Shutterstock)

La importancia de estas medidas radica en que los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de sufrir infecciones respiratorias y presentar complicaciones que pueden requerir hospitalización. De acuerdo con estudios realizados en países de ingresos bajos y medios, hasta el 27,7 % de estos niños necesitó atención hospitalaria o de emergencia por enfermedades respiratorias.

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La pediatra neonatóloga Carmen Dávila advierte que esta vulnerabilidad también se observa frente a enfermedades como la tos ferina. Un estudio encontró que los bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación tienen cuatro veces más riesgo de contraer esta infección.

La especialista señala que la prematuridad no debe convertirse en un motivo para postergar las vacunas, pues el riesgo de permanecer desprotegidos puede ser mayor que el de recibir las dosis correspondientes. Algunas familias retrasan la inmunización por temor a que el bebé sea demasiado pequeño o frágil, pero cumplir el calendario resulta especialmente importante para esta población.

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La vacuna hexavalente acelular permite proteger contra seis enfermedades mediante una sola aplicación: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib). De esta manera, reduce el número de inyecciones y facilita que los padres cumplan con las dosis establecidas.

¿Qué vacunas necesita un bebé prematuro durante sus primeros dos años?

La pediatra neonatóloga Nancy Olivares explica que los bebés prematuros deben recibir sus inmunizaciones de acuerdo con su edad cronológica, es decir, el tiempo transcurrido desde su nacimiento, y no según su edad corregida, que calcula cuánto tiempo tendrían si hubieran nacido a las 40 semanas de gestación.

Por ello, los padres deben conocer las vacunas correspondientes a cada etapa y evitar retrasarlas sin indicación médica. Este es el calendario de inmunización contemplado para proteger a los bebés prematuros durante sus primeros dos años:

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Recién nacidos

BCG: dosis única que protege contra las formas graves de tuberculosis infantil. Su aplicación depende del peso del bebé al nacer.

Hepatitis B: dosis única para prevenir esta infección, bajo indicación médica especial y de acuerdo con el peso al nacer.

Nirsevimab: anticuerpo monoclonal de dosis única que brinda protección inmediata frente a las infecciones respiratorias graves causadas por el virus sincitial respiratorio (VSR). Está dirigido a recién nacidos y lactantes.

A los 2 meses

Hexavalente acelular: primera dosis para proteger contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades invasivas por Hib.

Rotavirus: primera dosis para prevenir cuadros graves de diarrea.

Antineumocócica: primera dosis para ayudar a prevenir enfermedades como la neumonía y la meningitis.

A los 4 meses

Hexavalente acelular: segunda dosis.

Rotavirus: segunda dosis.

Antineumocócica: segunda dosis.

A los 6 meses

Hexavalente acelular: tercera dosis.

Influenza pediátrica: primera dosis para proteger contra la gripe estacional y sus posibles complicaciones.

A los 7 meses

- Influenza pediátrica: segunda dosis.

A los 12 meses

Sarampión, paperas y rubéola (SPR): primera dosis.

Antineumocócica: tercera dosis.

Varicela: dosis única.

Influenza pediátrica: dosis anual.

A los 13 meses

- Meningococo: primera dosis, aplicada de forma prioritaria a niños que viven con VIH.

A los 15 meses

Antiamarílica: dosis única para prevenir la fiebre amarilla.

Hepatitis A: dosis única.

Meningococo: segunda dosis para niños que viven con VIH.

A los 18 meses

Hexavalente acelular: dosis de refuerzo para bebés prematuros.

Sarampión, paperas y rubéola (SPR): segunda dosis.

¿Por qué es importante no retrasar las vacunas de un bebé prematuro?

Los bebés que nacen antes de completar las semanas de gestación tienen un sistema inmunitario todavía inmaduro, por lo que pueden enfrentar mayores dificultades para combatir determinadas infecciones. Esta situación los expone a complicaciones que pueden requerir hospitalización y atención médica especializada.

Por ese motivo, las especialistas recomiendan que los padres cumplan con las fechas establecidas en el calendario de inmunización y consulten con el pediatra o neonatólogo ante cualquier duda sobre las dosis correspondientes.

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La vacunación oportuna permite reducir el riesgo de enfermedades prevenibles y sus consecuencias durante una etapa especialmente delicada del desarrollo infantil.

Además, las inmunizaciones contempladas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones son gratuitas en los establecimientos de salud públicos del país, incluidos los centros del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. Los padres pueden acudir a estos servicios para recibir orientación y conocer las dosis que corresponden a sus hijos.