Las autoridades deben revisar los puentes e infraestructura crítica, además de mantener libres los drenajes y alcantarillas.

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Frente a una temporada de lluvias intensas, la prevención puede definir la diferencia entre una afectación limitada y una emergencia que interrumpa servicios, dañe viviendas y aísle a comunidades. Las acciones previas, desde el mantenimiento de drenajes hasta la definición de rutas de evacuación, requieren planificación y ejecución continua.

El ingeniero Germán Gallardo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, sostiene que la respuesta no debe empezar cuando se activan las quebradas o se producen inundaciones. El especialista plantea que las autoridades pasen de una lógica centrada en reconstruir los daños a otra enfocada en reducir la exposición antes de que ocurra el evento.

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La alerta vigente por El Niño refuerza esa necesidad. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño mantiene el estado de alerta y prevé lluvias por encima de lo habitual en varias zonas del país durante los próximos meses.

1. Identificar zonas inundables y puntos que pueden aislar a la población

El primer paso es ubicar los sectores con mayor riesgo, como zonas inundables, quebradas, cauces, puntos bajos de las ciudades, puentes y drenajes. También deben priorizarse las vías cuya interrupción podría dejar aisladas a comunidades o afectar el acceso a servicios esenciales.

Con esa información, los gobiernos locales y regionales pueden establecer intervenciones según el nivel de exposición de cada área y evitar que los recursos se asignen una vez que el daño ya ocurrió.

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Germán Gallardo instó a iniciar la prevención frente a El Niño meses o años antes de la temporada de lluvias. (Foto: Agencia Andina)

2. Limpiar drenajes, cauces y alcantarillas antes de las precipitaciones

La segunda medida es realizar de forma oportuna las labores de prevención. Gallardo mencionó la limpieza y mantenimiento de drenajes, cauces y alcantarillas, además de la protección de sectores vulnerables.

La revisión de puentes, carreteras y otras infraestructuras críticas también debe formar parte de este trabajo. El objetivo es reducir el riesgo de colapsos, desbordes o bloqueos que afecten la movilidad y la atención de emergencias.

3. Preparar rutas alternas, zonas seguras y planes de evacuación

Las autoridades deben contar con rutas alternas en caso de interrupción de vías, zonas seguras para la población y sistemas de alerta que comuniquen oportunamente una situación de peligro.

Los protocolos de evacuación deben definir cómo actuar ante desbordes, inundaciones o huaicos. Esto incluye identificar los lugares a los que se trasladará a las familias y establecer las medidas para atender a personas con necesidades específicas.

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Las familias deben identificar si sus viviendas se ubican en zonas inundables, cauces o taludes.

4. Acordar qué institución toma decisiones y con qué recursos

La cuarta medida es la coordinación entre instituciones antes de que surja una emergencia. Gallardo señaló que debe existir una gobernanza clara, con responsabilidades definidas sobre quién decide, quién interviene y qué recursos están disponibles.

“Un principio fundamental es no esperar hasta que el agua esté entrando a la vivienda para decidir qué hacer. Si una autoridad dispone la evacuación de una zona de alto riesgo, la prioridad debe ser siempre proteger la vida”, afirmó.

A nivel familiar, el especialista recomendó revisar techos, canaletas y desagües; corregir filtraciones; proteger instalaciones eléctricas bajas y elevar documentos o medicamentos. También sugirió contar con un punto de reunión y una ruta de salida, además de evitar cruzar quebradas o vías inundadas si se desconoce la profundidad y velocidad del agua.

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