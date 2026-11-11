Perú

A patadas y escupitajos, teniente de la PNP se resiste a sus colegas en intervención por violencia familiar en Piura

Carlos Montero Collantes, de 31 años, fue denunciado por agredir presuntamente a su pareja en plena vía pública. Cuando otros policías acudieron a intervenirlo, habría lanzado patadas, escupido y mordido a dos de sus colegas.

Reportaje periodístico sobre la detención de un teniente de la Policía Nacional del Perú en Paita, Piura. Grabaciones registradas con teléfonos móviles y cámaras de seguridad captan la intervención nocturna en la vía pública, donde el sujeto confronta a sus colegas tras una alerta por presunta agresión contra su pareja. Asimismo, se observan tomas del intervenido sentado contra una pared en la comisaría de la zona.
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Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido en Piura luego de ser denunciado por presuntamente agredir a una mujer en plena vía pública. El hecho ocurrió cuando el agente salía de un establecimiento nocturno y provocó la intervención de otros efectivos, quienes llegaron al lugar tras recibir una alerta de los vecinos.

El intervenido fue identificado como Carlos Montero Collantes, de 31 años, quien lejos de colaborar con sus colegas habría protagonizado un enfrentamiento durante el procedimiento.

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Teniente de la PNP habría agredido a una mujer tras salir de un local nocturno

Los hechos se registraron en el asentamiento humano Marco Jara, cerca del restaurante La Peña, en el distrito de Paita, región Piura. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, el oficial habría agredido a una mujer, quien sería su pareja, cuando ambos se encontraban en la vía pública, luego de salir de un establecimiento nocturno.

La situación fue advertida por los vecinos, quienes alertaron a la Policía sobre la presunta agresión. Tras recibir el aviso, otros efectivos se desplazaron hasta el lugar para intervenir al oficial y atender a la mujer, quien, según se escucha en las grabaciones, se encontraba llorando.

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Sin embargo, el procedimiento se tornó violento cuando Montero Collantes comenzó a increpar a sus propios colegas y cuestionar los motivos de su intervención. En los registros audiovisuales se escucha al agente exigir explicaciones y repetir que tenía el grado de teniente, con el fin de intimidar a sus colegas.

Hombre sentado en el suelo con las manos en la espalda y, al lado, otro hombre con gorra que gesticula frente a un agente de policía con casco
El efectivo policial increpa a uno de los suboficiales que participaba en su intervención en el asentamiento humano Marco Jara, en Piura. (Latina)

“Yo soy teniente, suboficial. Suboficial, yo soy teniente”, manifestó durante el intercambio con los policías que intentaban reducirlo.

Oficial habría amenazado a sus colegas y agredido a dos suboficiales

La intervención quedó parcialmente registrada en videos, en los que se observa y escucha al teniente discutir con los efectivos que acudieron al lugar. Durante el enfrentamiento, el agente habría hecho referencia a su rango policial para cuestionar el procedimiento e incluso lanzó advertencias contra uno de sus compañeros.

“¿Quiere meterse un problema usted conmigo?“, se le escucha decir en una de las grabaciones, mientras los policías le pedían que mantuviera la calma y colaborara con la intervención.

De acuerdo con el acta policial, el comportamiento del oficial no se limitó a los insultos y amenazas. Durante el intento de reducción, habría lanzado patadas, escupido y golpeado con la rodilla a uno de los suboficiales. Asimismo, habría mordido el dedo de otro efectivo policial.

En otro momento del registro audiovisual, Montero Collantes cuestionó reiteradamente la intervención y exigió conocer el motivo por el que sus colegas pretendían trasladarlo. Incluso se negó inicialmente a moverse del lugar, mientras los agentes le indicaban que solicitarían apoyo de un patrullero.

“Llama a un patrullero, dos, tres, cuatro patrulleros. ¿Tú te piensas que yo no sé?“, respondió el intervenido durante la discusión. Los efectivos finalmente consiguieron reducirlo y controlar la situación.

¿En qué comisaría quedó detenido el teniente de la Policía?

Tras ser reducido, Carlos Montero Collantes fue trasladado a la comisaría Ciudad del Pescador, donde quedó detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información policial, el oficial afronta una investigación por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, violencia contra la autoridad y lesiones, relacionados con su comportamiento durante el procedimiento.

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