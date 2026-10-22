AFP: Así podrás migrar de comisión por remuneración a comisión por saldo desde el 14 de diciembre

Atento, podrás cambiarte de comisión en tu AFP, y ir por la que te supondría un cobro menor. - Crédito Andina

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¿Sabías que desde el lunes 14 de diciembre podrás cambiar el cobro que te hace tu AFP a tu fondo de pensiones? Sí, gracias al nuevo proceso aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) podrás pasarte de comisión por remuneración a comisión por salgo.

La comisión por flujo (por remuneración): se aplica sobre tu sueldo mensual cada vez que realizas un aporte obligatorio. Si entraste a una AFP antes de 2013, posiblemente este en este modelo

La comisión por saldo: se calcula de manera anual sobre el monto del fondo acumulado en tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC), incluyendo la rentabilidad generada. Si entraste en una AFP luego de 2013 seguramente se te cobra esta.

¿Cómo se hará este proceso? Será a través de una solicitud de cambio. Empresas como AFP Integra ya resaltaron que “próximamente habilitaremos en la Agencia Digital un simulador para que puedas evaluar tus opciones y registrar tu solicitud de cambio, en caso decidas hacerlo”.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP permitirá a 1,8 millones de afiliados cambiar su esquema de comisión entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Cambio de comisión en AFP

En cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 32123 y su reglamento, que establecen una nueva oportunidad de elección para los afiliados que, en el marco de la reforma introducida en 2012, optaron por permanecer en la comisión sobre remuneración, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció el procedimiento para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que actualmente se encuentran bajo el esquema de comisión sobre remuneración puedan decidir, de manera voluntaria, si permanecen en dicho esquema o migran a la comisión sobre saldo.

El periodo para ejercer esta elección se iniciará el 14 de diciembre de 2026 y culminará el 14 de mayo de 2027. El afiliado que decida no ejercer la opción dentro de este plazo permanecerá en el esquema de comisión sobre remuneración.

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Con el objetivo de que los afiliados puedan tomar una decisión informada, las empresas administradoras de fondos (EAF) deberán implementar una estrategia de comunicación, información y orientación sobre las características de ambos esquemas, los efectos de la migración, los plazos y medios para ejercer la elección, así como el funcionamiento del periodo de transición.

Asimismo, las EAF deberán poner a disposición de sus afiliados información personalizada que les permita comparar y evaluar ambos esquemas de comisión. Esta información debe proyectar las comisiones que pagaría, el saldo acumulado obtenido y la sumatoria de aportes y comisiones descontados de la remuneración, bajo cada esquema de comisión.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronuncia sobre un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, advirtiendo sobre la falta de estudios actuariales y el grave 'forado' que estas medidas generan en EsSalud. Además, defiende la solicitud de delegación de facultades al Ejecutivo para agilizar la aprobación de leyes | Canal N

¿Cuánto cobran las AFP por cada comisión?

Es decir, la comisión sobre flujo se aplicará al monto que aportas cada mes en tu AFP, mientras que la comisión sobre saldo, se aplica en un porcentaje a todo el monto que tienes guardado en tu AFP y se aplica anualmente.

Esto es lo que cobra cada AFP para esta comisión. En el caso de la comisión sobre flujo (% de la remuneración bruta mensual):

AFP Habitat cobra la menor, 1,47% de tu sueldo

AFP Integra: 1,55%

Prima AFP: 1,60%

Profuturo AFP : 1,69%.

En el caso de la comisión anual sobre saldo, estos son los datos:

Habitat: 1,25%

Integra: 0,78%

Prima: 1,25%

Profuturo cobra la menor, de 0,68%.

La medida abarca a los afiliados integrados al Sistema Privado de Pensiones antes de 2013 que mantuvieron el cobro sobre su sueldo.

Proceso tomará siete años

La migración se realizará de manera progresiva. Durante un periodo de transición de 7 años se aplicará una comisión mixta, que combinará un componente de comisión sobre remuneración y otro de comisión sobre saldo.

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El componente correspondiente a la comisión sobre remuneración se reducirá progresivamente hasta llegar a cero. De esta manera, culminado el periodo de transición, se aplicará únicamente la comisión sobre saldo. Asimismo, es importante recordar que, si el afiliado elige la opción de migrar a la comisión sobre saldo, no podrá retornar posteriormente al esquema de comisión sobre remuneración.

La SBS recomienda a los afiliados informarse a través de los canales oficiales y utilizar la información personalizada que las EAF deberán poner a su disposición antes de ejercer su elección.