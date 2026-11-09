Perú perdió la batalla de influencers en los Premios HEAT 2026: Pamela López, Zully, Tefi Valenzuela y más peruanos que no ganaron

Nicola Porcella, Tefi Valenzuela, Pamela López y Shirley Arica compitieron en la categoría de Influencer del Año durante los Premios HEAT 2026, pero no ganaron.

Guardar

Ninguna de los cinco peruanos nominadas a Influencer del Año en los Premios HEAT 2026 logró llevarse el galardón. Pamela López, Tefi Valenzuela, Zully, Nicola Porcella y Shirley Arica compitieron en esa categoría durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, México, pero el premio quedó en manos del creador de contenido mexicano Aaron Mercury.

La categoría Influencer del Año reunió, además de a las cinco peruanas, a figuras como Wendy Guevara, Luisito Comunica, Karime Pindter, Alejo Igoa y el costarricense Araya Vlogs, entre otros. El presentador de espectáculos peruano Ric La Torre informó del resultado en su programa y señaló: “Así como viste, Pamela López, Stefi Valenzuela, Shirley Arica, Zuly, Nicola, todos los peruanos perdieron en la categoría de influencer del año en los premios Heat. Lo ganó Aaron Mercury”.

PUBLICIDAD

Dos presentadoras peruanas en el escenario de Puerto Vallarta

A pesar de no ganar como influencer, Pamela López sí tuvo un rol protagónico en la gala, ya que debutó como conductora de una de las categorías de la premiación. La modelo trujillana compartió el escenario con el presentador mexicano Lulo Gómez para entregar el reconocimiento a Mejor Artista Regional Popular. “Buenas noches, México”, dijo Gómez al iniciar la presentación, antes de que López añadiera: “Y por eso llegó el momento de premiar y agradecer con el alma al mejor artista regional popular del año”. El premio en esa categoría recayó en el cantante colombiano Jessi Uribe.

Zully, por su parte, también debutó como presentadora en la misma gala. La influencer peruana, que supera el millón de seguidores en Instagram, se encargó de anunciar y entregar el galardón de Mejor Artista Urbano Dominicano, que ganó Yailin La Más Viral. De este modo, Zully combinó su doble participación en el evento: como nominada en Influencer del Año y como conductora de una de las categorías musicales de la noche.

PUBLICIDAD

El creador de contenido mexicano Aaron Mercury obtuvo el premio a Influencer del Año en los Premios Heat, categoría en la que competían las figuras peruanas Pamela López, Tefi Valenzuela, Zully y Shirley Arica. Durante la ceremonia, transmitida desde México, Pamela López participó en el escenario como presentadora de una categoría musical junto al conductor Lulo Gómez, mientras que el comunicador Ric La Torre reportó los resultados del certamen. Video: TikTok @riclatorrez

Quiénes son los cinco peruanos nominados

Pamela López se consolidó en el último año como una de las figuras más comentadas del entretenimiento peruano, con una presencia digital que la llevó a liderar el fandom Team KittyPam, también nominado este año a los Premios HEAT en la categoría Fandom del Año. La influencer trujillana ha ampliado su carrera hacia la conducción de eventos.

Tefi Valenzuela, influencer y cantante, formó parte de la delegación peruana que viajó a Puerto Vallarta para los ensayos previos a la gala. Durante uno de los traslados en una van junto a otros representantes del espectáculo, sorprendió a sus compañeros al interpretar una canción criolla, un momento que circuló entre los asistentes a los preparativos del evento.

PUBLICIDAD

Nicola Porcella, exconductor de televisión peruano, ha construido una carrera en México tras su participación en los realities ‘La casa de los famosos’ y ‘Acapulco Shore’. Su nominación reflejó el alcance que su figura ha adquirido fuera de Perú en los últimos años.

Shirley Arica, modelo y figura televisiva peruana, también compitió con su fandom, conocido como Shililovers, en la categoría Fandom del Año, además de su nominación individual como Influencer del Año.

La influencer asumirá un nuevo desafío como conductora de una categoría de la ceremonia musical y ya recibió una reacción positiva durante los ensayos realizados en México. Instagram.

El contexto de la ceremonia y el ganador

Los Premios HEAT 2026 se celebraron por primera vez en México, en colaboración con el gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta, tras ediciones anteriores realizadas en República Dominicana y Colombia. Los ganadores de cada categoría se definieron mediante votación del público, un sistema que estuvo habilitado hasta el 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Aaron Mercury, el ganador de Influencer del Año, no asistió a recoger su premio durante la ceremonia, un detalle que marcó la entrega según registraron medios presentes en la gala. Su triunfo se dio en una categoría que, además de las representantes peruanas, incluyó a creadores de contenido de distintos países de América Latina y a figuras con proyección en Estados Unidos.

Perú también obtuvo reconocimientos en otras categorías musicales de la noche. Grupo 5 ganó el premio a Mejor Artista Tropical, Brunella Torpoco se impuso en Mejor Artista Salsa y Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año, lo que dejó un saldo de tres triunfos para el país en el plano musical, en contraste con los resultados de la categoría de influencers.

PUBLICIDAD