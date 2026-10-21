‘Coquito, la película’ presenta conmovedor tráiler y revela la historia detrás del libro de lectura

La cinta dirigida por Eduardo Guillot llegará a los cines el 26 de noviembre e indaga en los primeros años de Everardo Zapata Santillana. YouTube / StarFilmsPeru

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El libro con el que varias generaciones peruanas dieron sus primeros pasos en la lectura llegará a la pantalla grande. ‘Coquito, la película’ presentó su tráiler oficial y anunció su estreno en los cines del país para el próximo 26 de noviembre, con una historia inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático método de enseñanza.

La película está dirigida por Eduardo Guillot y sitúa su relato en los primeros años de Zapata Santillana, maestro arequipeño cuya vocación pedagógica dio origen a uno de los materiales educativos más difundidos en Perú y otros países de América Latina.

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El avance presenta una historia ligada a la infancia, la educación y el contexto social en que aprender a leer y escribir no siempre era una posibilidad al alcance de todos. La producción busca reconstruir las experiencias que marcaron al futuro autor de “Coquito” y su decisión de dedicar su trabajo a la alfabetización.

Con el estreno del tráiler, la cinta inicia su etapa de promoción antes de su llegada a las salas. El proyecto aborda la figura de un educador cuya obra trascendió el ámbito escolar y se integró a la memoria de familias, docentes y estudiantes.

El rodaje de la cinta se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, escenarios vinculados a los orígenes del maestro.

La película retrata los inicios de Everardo Zapata Santillana

Everardo Zapata Santillana nació en Arequipa y desarrolló una propuesta de enseñanza que acompañó a millones de niños durante sus primeros contactos con la lectura y la escritura. El libro ‘Coquito’ se convirtió con el tiempo en una herramienta recurrente en colegios y hogares peruanos.

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La cinta no se centra únicamente en el impacto posterior del método. Su relato pone el foco en la formación del protagonista, las circunstancias que rodearon su infancia y los hechos que afianzaron su interés por la docencia.

La historia propone una mirada sobre una época en la que el analfabetismo afectaba a una parte importante de la población y la educación tenía un papel decisivo para ampliar oportunidades. Desde ese contexto, la película plantea el origen de un material que fue utilizado por varias generaciones.

Guillot explicó que el proyecto busca reconocer el compromiso de Zapata Santillana con la enseñanza. “En un contexto donde el analfabetismo era la norma, Everardo dedicó su vida a un oficio que exige una vocación inquebrantable. Su mayor acto de lucha fue crear un libro para aprender a leer y escribir, una herramienta de emancipación”, sostuvo el director.

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El realizador también destacó que el autor de ‘Coquito’, a sus 100 años, puede ver la permanencia de la obra que creó. “Esta película es mi homenaje a esa persistencia”, añadió.

Luis José Ocampo encarna al maestro arequipeño

El actor Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana en “Coquito, la película”. El reparto incluye a Elisa Costa, quien da vida a Lucía, y a Lucas Mamani, encargado de representar al personaje de Coquito.

La primera actriz Liliana Alegría interpreta a Ofelia, abuela del protagonista. La producción también reúne a intérpretes arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

“Coquito, la película” llegará a las salas de cine peruanas el próximo 26 de noviembre.

La participación de artistas vinculados a Arequipa responde a la intención de construir un entorno cercano a los orígenes del maestro. La película recupera el universo familiar, social y geográfico que acompañó sus primeros años y su camino hacia la educación.

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El elenco sostiene una historia que mezcla personajes inspirados en la realidad con elementos de ficción. El personaje de Coquito, asociado al libro de lectura, tendrá presencia en la narración a través de la interpretación de Mamani.

La producción no ha detallado todavía la duración de la película, la clasificación por edades ni las cadenas de cine donde estará disponible. Esos datos se conocerán durante las semanas previas al estreno nacional.

Arequipa y Punta de Bombón fueron escenarios del rodaje

‘Coquito, la película’ fue filmada en Arequipa y Punta de Bombón, localidades del sur peruano que forman parte de la propuesta visual de la obra. La elección de esos escenarios permite situar la historia en espacios ligados a la vida de Everardo Zapata Santillana.

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Arequipa aporta referencias urbanas y culturales relacionadas con el lugar de nacimiento del educador. Punta de Bombón, distrito de la provincia de Islay, suma paisajes y ambientes que acompañan la reconstrucción del periodo en que transcurre el relato.

El tráiler oficial adelanta una historia sobre la vocación pedagógica y el legado educativo detrás del emblemático libro “Coquito”.

La producción utilizó estos lugares como parte de la ambientación y no solo como fondos para las escenas. El objetivo fue incorporar elementos del territorio y del entorno social donde se formó el protagonista.

El rodaje en el sur también da visibilidad a técnicos, artistas y locaciones alejadas de Lima. La película se suma a otras producciones peruanas que han situado sus historias en regiones con una identidad propia dentro del país.

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‘Coquito’ se convirtió en parte de la memoria educativa del Perú

A lo largo de las décadas, ‘Coquito’ pasó de ser un libro de iniciación a la lectura a convertirse en una referencia de la educación peruana. Sus ejercicios, ilustraciones y lecciones fueron utilizados por estudiantes que aprendieron a reconocer palabras, formar sílabas y leer sus primeras oraciones.

El material también llegó a otros países de América Latina. Su circulación permitió que el nombre de Everardo Zapata Santillana quedara asociado a una forma de enseñanza que se mantuvo vigente en distintas épocas.

La obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento que destaca su relevancia dentro de la historia educativa y cultural del Perú. La película recoge ese alcance desde una perspectiva biográfica y propone acercar la figura de su autor a públicos que conocen el libro, pero no necesariamente la historia detrás de su creación.

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El tráiler oficial adelanta escenas vinculadas con la infancia del maestro, su relación con la enseñanza y el proceso que lo llevó a imaginar un método dirigido a quienes comenzaban a aprender. La cinta se estrenará el 26 de noviembre en salas peruanas.

Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana, creador del libro que acompañó la alfabetización de varias generaciones.