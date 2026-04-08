Uno de cada cinco peruanos recurre a la automedicación: el peligroso fenómeno que expone la propia salud

Uno de cada cinco peruanos recurre a la automedicación, reflejando la crisis de acceso a la atención médica en Perú.

La automedicación en Perú ha alcanzado niveles preocupantes, según reveló un informe del área de investigación de incidencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). De acuerdo con datos del estudio, uno de cada cinco peruanos opta por automedicarse y dos de cada cinco no buscan atención médica ante un malestar, exponiéndose a riesgos significativos para la salud.

Esta tendencia, recogida por el noticiero 24 Horas, pone de manifiesto las limitaciones del Estado peruano para garantizar una atención sanitaria oportuna y de calidad.

La práctica de automedicarse no solo se limita al consumo de medicamentos comunes, sino que también incluye la utilización de recetas sugeridas por familiares o vecinos. Un testimonio recogido por 24 Horas indica: “Siempre la gran mayoría de pacientes trata de automedicarse o de repente seguir recetas de un familiar o de algún vecino”.

Muchas personas en Perú siguen recetas sugeridas por familiares o vecinos, exponiéndose a graves riesgos sanitarios. (Andina)

Este patrón lleva a que muchas personas acudan a farmacias donde, en ocasiones, un técnico sin capacitación adecuada termina elaborando recetas para dolencias que requieren evaluación médica especializada.

Las consecuencias de esta práctica pueden ser graves. Un profesional consultado por 24 Horas señaló: “El paciente va a la farmacia y un profesional que no es competente para medicar, muchas veces un técnico, termina haciendo una receta. Una receta por, ah, de repente para una fiebre podemos entender y es fácil, un antipirético soluciona, pero a veces terminan recetando, yo lo he visto, medicamentos psiquiátricos”.

Cobertura de salud

El Estado peruano asegura que el 99,9% de la población cuenta con cobertura de salud universal. Sin embargo, la realidad que reflejan los testimonios y los datos recogidos por 24 Horas es distinta.

Alertan sobre medicamentos falsificados que se venden ilegalmente. - Crédito Andina

Omar Neyra advirtió que el sistema de salud está “quebrado”, y atribuyó parte de la crisis a la corrupción. “La principal causa en este momento está quebrado porque un quince por ciento del presupuesto tal vez se va en corrupción, en medicamentos que serían, en dinero que podría ser útil para comprar esos medicamentos que el paciente va a esa farmacia que tú dices. Siete mil quinientos millones de soles al año a bolsillos de gente corrupta que está en estos sectores”, afirmó.

La percepción de ineficiencia también se evidencia en la atención de emergencias. Según relató una usuaria: “El seguro es lo malo. Entonces, no hay cómo curarnos, porque se supone que es una emergencia y cuando tú vas no hay emergencia. No hay. Tienes que esperar como treinta pacientes antes que tú. Entonces, si tú no estás con las tripas afuera, no te atienden”.

Riesgos de la automedicación

Las consecuencias de no recibir atención médica adecuada van más allá de la automedicación. Enfermedades como la gripe están entre las principales causas de mortalidad en el país. La búsqueda de soluciones rápidas en farmacias puede agravar cuadros clínicos, según lo señalado por 24 Horas.

La corrupción en el sistema de salud peruano desvía más de siete mil quinientos millones de soles al año, según especialistas.

Un especialista subrayó que las enfermedades infecciosas y las crónicas se ven especialmente afectadas por la automedicación.

“Las infectocontagiosas, los pacientes se terminan, se medican mal y terminan con grados de infección severos que llegan a un hospital y pueden llegar tarde y no tienen tratamientos ya adecuados o que les haga efecto, o ya no existe antibiótico porque generaron reacción a estos antibióticos que no hacen efecto porque tienen tratamientos inadecuados. Y lo otro son las enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes. Cuando no acceden adecuadamente a tratamientos o a tratamientos inadecuados, los pacientes, por ejemplo, terminan con amputaciones de piernas o con diálisis porque los riñones no funcionan”, explicó el profesional.

En el marco del Día Mundial de la Salud, autoridades y especialistas advierten sobre la importancia de evitar la automedicación y recomiendan acudir a un centro de salud primario ante cualquier síntoma. Este llamado cobra mayor relevancia ante un sistema público que, según los testimonios y cifras recogidos, todavía no garantiza el derecho a la salud para todos los peruanos.