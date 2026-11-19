El Estado de Emergencia por déficit hídrico comprende localidades focalizadas en 17 departamentos del territorio nacional.

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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) autorizó medidas temporales para ampliar el uso de agua subterránea, rehabilitar pozos e iniciar perforaciones en zonas afectadas por el déficit hídrico.

La Resolución Jefatural N° 0276-2026-ANA regirá durante el Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supremo N° 140-2026-PCM, que comprende 707 distritos de 17 departamentos.

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La norma busca atender el abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agrarias ante el riesgo de menores lluvias durante la campaña 2026-2027. Los titulares de licencias de uso de agua podrán pedir mayores volúmenes a las Administraciones Locales de Agua, que deberán responder en un plazo de hasta cinco días hábiles.

La medida alcanza a distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. No cubre a todos los distritos de esas regiones, sino únicamente a los incorporados en el anexo de la declaratoria de emergencia.

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Además, personas naturales, empresas, juntas de usuarios y prestadoras de servicios de saneamiento podrán rehabilitar pozos sin autorización previa. Deberán comunicar los trabajos a la Administración Local de Agua correspondiente dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio de las actividades.

Los operadores y usuarios pueden rehabilitar pozos sin trámite previo si notifican las labores dentro de los diez días hábiles posteriores.

¿Qué hará la ANA y por qué no distribuye el agua por regiones?

La ANA es el organismo que administra y regula el uso de ríos, lagunas, manantiales, acuíferos y otras fuentes de agua. Su trabajo no se organiza según las fronteras regionales, sino por cuencas hidrográficas, que reúnen los territorios donde el agua fluye hacia un mismo sistema de ríos, lagos o mar.

La entidad otorga derechos de uso de agua a agricultores, empresas de saneamiento, industrias, mineras, comunidades y otros usuarios. Estos derechos establecen el volumen que se puede aprovechar, la fuente de origen, el lugar de uso y la finalidad autorizada.

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De acuerdo con datos de la ANA, existen más de 467 mil derechos de uso de agua para usos consuntivos por un volumen de 24.650 hectómetros cúbicos al año. Un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros.

La agricultura concentra 18.161 hectómetros cúbicos anuales, el 73,7% del total autorizado. El uso poblacional representa 3.058 hectómetros cúbicos, o el 12,4%; la industria, 2.497 hectómetros cúbicos, y la minería, 600 hectómetros cúbicos.

Las juntas de usuarios de los distritos afectados pueden abastecer con excedentes de agua subterránea a terceros mediante convenios.

Las juntas de riego operan canales y distribuyen los turnos entre agricultores

Las juntas de usuarios de agua, conocidas como juntas de riego, son organizaciones formadas por agricultores que comparten una fuente y una infraestructura hidráulica.

Administran canales, bocatomas y reservorios; también organizan los turnos de riego, distribuyen el recurso y cobran tarifas para operar y mantener las obras.

La ANA supervisa a estas organizaciones, reconoce su funcionamiento y otorga las licencias de uso de agua. Las juntas, por su parte, se encargan de la distribución cotidiana entre sus integrantes.

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Con la Resolución Jefatural N° 0276-2026-ANA, las juntas que se encuentren en los distritos incluidos en la emergencia podrán acceder a los mecanismos excepcionales, siempre que cumplan las condiciones fijadas.

La norma también habilita el suministro temporal de agua subterránea a terceros cuando existan excedentes de extracción y un convenio entre las partes.

El sector agrícola concentra el 73,7% del volumen total de agua destinado a usos consuntivos en el país.

Perú tiene mucha agua en la Amazonía y escasez relativa en la costa

La disponibilidad de agua en Perú es desigual. La vertiente del Atlántico o Amazonas reúne el 97,26% de los recursos hídricos del país, con 1.719.814 hectómetros cúbicos al año.

La vertiente del Pacífico, donde se concentra una parte mayoritaria de la población y de la actividad económica, dispone de 38.481 hectómetros cúbicos, apenas el 2,18% del total nacional.

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La vertiente del Titicaca concentra 9.877 hectómetros cúbicos, equivalente al 0,56%. Esta distribución explica la dependencia de reservorios, trasvases, pozos y obras de recarga de acuíferos en buena parte de la costa y de la sierra sur.

Los pronósticos del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advierten lluvias normales o inferiores a lo habitual en la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía.

La reducción sería más marcada en la región del Titicaca, donde los caudales de los ríos tributarios podrían mantenerse por debajo de sus niveles normales.