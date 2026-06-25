Perú registra más lagunas glaciares y menos cobertura de nieve en 40 años: el cambio climático transforma el paisaje andino y sus ecosistemas

La superficie nacional de agua alcanzó 2,03 millones de hectáreas en 2025. Composición: Infobae

Los cambios registrados en los ecosistemas de montaña reflejan una modificación progresiva en la disponibilidad de agua en distintas zonas del Perú. La reducción de los glaciares modifica el paisaje andino y también cambia la distribución de los cuerpos de agua que dependen de estas reservas naturales.

Los datos obtenidos mediante observación satelital permiten seguir esa evolución durante varias décadas. La información recopilada ofrece una referencia para conocer la magnitud de las variaciones registradas en las fuentes hídricas y aporta elementos para la planificación del recurso en diferentes regiones del país.

La más reciente actualización de MapBiomas Agua Perú presenta un panorama sobre la evolución de la superficie de agua entre 1985 y 2025. El estudio identifica cambios tanto en las lagunas de origen glaciar como en la cobertura de nieve y en el comportamiento de las aguas permanentes e intermitentes, con base en una serie histórica de 41 años.

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Las lagunas glaciares muestran un crecimiento sostenido

Las lagunas glaciares del Perú aumentaron 52 % entre 1985 y 2025. Difusión

La Colección 4 de MapBiomas Agua Perú informa que la superficie de lagunas glaciares aumentó 52 % durante las últimas cuatro décadas. Según la investigación, estos cuerpos de agua pasaron de 2.450 hectáreas en 1985 a 3.740 hectáreas en 2025.

El estudio también indica que la superficie nacional de agua llegó a 2,03 millones de hectáreas en 2025, cifra superior en más de 125 mil hectáreas respecto al año anterior.

Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), explicó el alcance de los resultados. “La evidencia satelital confirma que los cambios mundiales ya están transformando nuestras fuentes de agua. Estamos frente a una pérdida de glaciares sin precedentes y a una nueva geografía del agua que exige fortalecer la gestión del recurso hídrico y planificar con base en evidencia científica”.

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Cusco registra el mayor ritmo de crecimiento

La información presentada por el estudio señala que Áncash concentra la mayor superficie de lagunas glaciares del país, con 1.227 hectáreas.

El análisis también identifica a Cusco como la región con el cambio más marcado, debido a que duplicó su superficie de lagunas glaciares desde el año 2000. Este comportamiento refleja modificaciones en la disponibilidad del recurso hídrico dentro de los Andes peruanos.

La investigación diferencia las aguas permanentes, presentes durante todo el año, de las aguas intermitentes, cuya presencia depende del régimen de lluvias.

Los resultados muestran una reducción relativa de las aguas permanentes y un incremento de las intermitentes. En 1985, la diferencia entre el periodo más lluvioso y el más seco equivalía a 105 mil hectáreas de agua. Para 2025, esa diferencia alcanzó 350 mil hectáreas.

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Pedro Rau, representante de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), señaló: “El agua y su dinámica hidrológica actual difiere significativamente de las registradas hace algunas décadas debido a los impactos del cambio climático. Estas alteraciones sólo pueden identificarse mediante el monitoreo constante y el análisis de series de datos de largo plazo; herramientas esenciales para sustentar la toma de decisiones en la gestión del agua y nuestro futuro”.

El crecimiento está asociado al retroceso acelerado de los glaciares. Composición: Infobae

El año 2024 registró los valores más bajos de la serie en la Amazonía

La serie histórica revisada por MapBiomas Agua Perú identifica a 2024 como el año más seco en la Amazonía peruana. Según el informe, la superficie de agua quedó 6,5 % por debajo del promedio histórico.

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Durante octubre de ese mismo año se registró el nivel de agua más bajo de las últimas cuatro décadas, de acuerdo con los datos incluidos en el estudio.

Por primera vez, este estudio incorpora la variable de nieve máxima estimada para ampliar la información sobre las reservas hídricas de montaña.

Los resultados muestran una variación importante en la cobertura nival. El registro más alto corresponde a 2018, con 357 mil hectáreas, mientras que 2024 presenta la menor extensión de toda la serie histórica, con 189 mil hectáreas.

Durante la presentación del estudio participaron representantes de Aquafondo, Senamhi, Inaigem, el Instituto de Montaña y Mongabay Latam. La iniciativa, coordinada por el Instituto del Bien Común y la UTEC, reúne información territorial de acceso gratuito sobre agua, glaciares y otros cambios registrados en el territorio peruano desde 1985. La plataforma utiliza imágenes satelitales Landsat procesadas mediante algoritmos de inteligencia artificial en Google Earth Engine y ofrece herramientas para consultas por departamentos, provincias, distritos, cuencas y áreas protegidas.

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