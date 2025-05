Qué enfermedad padece Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, quien cada noche corre el riesgo de “no despertar”

Humberto Vélez se sinceró sobre su estado de salud en un diálogo para el pódcast ‘El Retake’. (Foto: El Retake, YouTube)

Humberto Vélez, legendario actor de doblaje y voz emblemática de personajes como Homero Simpson y Winnie Pooh, sorprendió al público al hablar abiertamente sobre su delicado estado de salud. Durante una entrevista en el programa El Retake, conducido por Luis Carreño (voz de Bob Esponja), Vélez confesó que enfrenta una enfermedad crónica que afecta su calidad de vida: la apnea del sueño.

Desde el inicio de la charla, el intérprete de 70 años no ocultó la gravedad de su situación. “Ya no puedo respirar”, admitió con serenidad. Cuando Carreño le preguntó cómo se encontraba, la respuesta fue tajante: “Muy bien, como puede estar a los 70 años con todos los achaques de la edad propios convirtiéndose en enfermedades crónico degenerativas, anuncio de la próxima muerte”.

El actor explicó que cada noche experimenta interrupciones constantes en su respiración: “Tengo lo que se llama apnea del sueño. Dejo de respirar 130 y tantas veces cada noche durante 36 segundos cada vez. Cada vez es más el peligro de no respirar y no despertar”.

Vélez también compartió los múltiples recursos médicos que utiliza para sobrellevar su condición. “Me pusieron un respirador, tengo audífonos para la sordera, tengo lentes intraoculares, luego encima y luego estos para ver de cerca. Ya no te digo lo demás porque necesito aparatos para que funcione todo”.

A pesar del panorama, el actor mantiene una actitud positiva. “La verdad, el ánimo es lo que importa; el cuerpo no va funcionando, pero si te funciona la mente y el deseo de seguir adelante, ya está”, expresó con entereza. Y concluyó: “Te pones todas las muletas que te tengas que poner hasta que de plano no funcione y ya contra eso no se puede pelear”.

¿Qué es la apnea del sueño?

Según la Clínica Mayo, la apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave en el que la respiración se interrumpe repetidas veces durante la noche. Esta afección puede generar fatiga crónica, problemas cardíacos y otras complicaciones si no se trata adecuadamente.

Existen tres tipos principales:

Apnea obstructiva del sueño (AOS): la más común, ocurre cuando los músculos de la garganta bloquean el flujo de aire.

Apnea central del sueño: sucede cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos responsables de la respiración.

Apnea compleja: aparece cuando la apnea obstructiva evoluciona hacia la central tras iniciar tratamiento.

Entre los síntomas más frecuentes destacan los ronquidos intensos, pausas en la respiración durante el sueño, jadeo, somnolencia diurna excesiva, dolores de cabeza matutinos y dificultad para concentrarse.

Los especialistas recomiendan buscar ayuda médica si se presentan estos signos, ya que un diagnóstico temprano puede prevenir complicaciones graves.

Un legado en la voz

A lo largo de su carrera, Humberto Vélez ha dado vida a una infinidad de personajes en el doblaje latinoamericano. Además de Homero Simpson, su talento ha marcado series y películas con figuras como:

Danny DeVito

Robin Williams

Steve Buscemi

“Sr. Mackey” ( South Park )

“Profesor Hubert Farnsworth” ( Futurama )

“Tony Soprano” ( Los Soprano )

“Ned Stark” ( Juego de Tronos )

“Bernard” ( Lost )

“Profesor Brown” (Pokémon)

A pesar del deterioro físico que enfrenta, la mente y el carisma de Humberto Vélez siguen intactos, sosteniendo el legado de una de las voces más queridas de la televisión en español.

